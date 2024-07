Green Deal musíme odmítnout

Klimatické změny byly, jsou a budou. Ale lidská produkce tzv. skleníkových plynů, tedy CO 2 , N 2 O, metanu a dalších plynů není v jejich možném, ale nekvantifikovaném vlivu zásadní. Jen vodní páry produkované především v mořích a oceánech a také v pralesích a lesích tvoří až 65 % skleníkových plynů. Naopak CO 2 z nich tvoří zhruba pouhých 3,5 % a Evropa, která se cítí být lídrem v tomto novém zeleném „náboženství“, produkuje v oblasti CO 2 v celosvětovém kontextu jen 7-8 %.

Přitom stávající představitelé Evropské unie v čele s její předsedkyní pani Erikou von der Leyen trvají na výdajích spojených s Green Dealem ve výši biliónů eur (tedy tisíců miliard eur) jen v blízkých deseti letech. Tyto peníze EU nemá. Chce je vybrat nyní pomocí emisních povolenek a záhy nových evropských daní od nás. Nedejme se. Spolek The Blue Academy, z.s. (www.theblueacademy.cz) plánuje celoevropskou petici proti Green Dealu prostřednictvím zákazu obchodování s emisními povolenkami.

Tyto povolenky zásadně prodražují evropskou produkci takřka všeho a omezují její konkurenceschopnost ve světě. Více na stránkách spolku. Peníze na ochranu přírody lze užít daleko účinněji, třeba právě na ochranu deštných pralesů a oceánů. Prosím pomozte tomuto záměru.