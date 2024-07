Hnacím motorem je vášeň a vytrvalost

Popište nám prosím svou cestu k vaší pozici generální ředitelky Chytré lékárny.

Byla postupná a dobrodružná. Mírně jsem se vymykala klasické představě lékárníka. Po chvilce v lékárně přišla možnost podílet se i na jiných činnostech v rámci firmy. Prošla jsem si od odborných a obchodních pozic až po manažerské. Pár let jsem působila v mateřské obchodně-distribuční firmě Pharmawell jako ředitelka společnosti. Nadále jsem zůstávala v úzkém kontaktu s Chytrou lékárnou. Před více než dvěma lety přišla nabídka zastřešit ke stávající společnosti i Chytrou lékárnu jako generální ředitelka. Byla to pro mě velká pracovní, ale i osobní výzva. Výzva, kterou i přes mnohé překážky hodnotím jako nejlepší rozhodnutí. Ráda soutěžím sama se sebou a překonávám se.

Co vás k oboru lékárnictví přivedlo?

Touha pracovat v oblasti zdraví a krásy. Vždy jsem byla fascinovaná mastičkami a lahvičkami. Mám ráda lidi a miluji čistotu. Za studiem farmacie nestojí žádný pohádkový příběh. Farmacie nebyla jasnou volbou. Paradoxně jsem neměla ráda chemii. Mimo jiné jsem kreativní člověk, který inklinuje také k obchodu a marketingu. Hledala jsem obor, který by měl v budoucnu široké využití a perspektivu.

Co je podle vás nejdůležitější pro úspěch firmy v tomto odvětví?

V Česku je přibližně 2 600 lékáren. To už je docela dost! Odlišnost a originalita jsou směrodatné. Hnacím motorem je zase vášeň a vytrvalost. Avšak základem firmy jsou zaměstnanci. To je jen začátek. Podstatné je chodit s otevřenýma očima a myslí. Hledat neustálé inspirace. Neusnout na vavřínech a nezůstávat ve své bublině. Je to o vystoupení z komfortní zóny a občasném risku.

Bylo těžké skloubit náročnou kariéru s rodinným životem?

Aspekty osobního a pracovního se u mě navzájem úzce prolínají. Nemám mezi nimi hranici. Ve chvilkách volna hledám inspirace do práce a v práci zase jen tak neodstřihnu, že doma nemám umytá okna. Na dovolené létám s notebookem a nevadí mi to. Ráda trávím čas s kolegy i mimo práci, kde se pracovním tématům nevyhneme a mnohdy ze setkání vzniknou dobré nápady. Rovnováha je rozhodně důležitá. Ta je dána aktuálními prioritami a podle toho si organizuji volný čas. Jsem vděčná za časovou flexibilitu. Je podstatné vědět, kdy je nutné vypnout. Důležitá je manželova tolerantnost a podpora.

Co byste radila jiným ženám, které chtějí jít za svým snem?

Nebát se vystoupit z komfortní zóny. Pracovat na sobě a nečekat se založenýma rukama. Neztratit po cestě pokoru a stát nohama na zemi, ačkoli hlava v oblacích je hnací silou. Nemusíte být „superwoman.“ I neúspěchy patří k cestě. Každá jedna zkušenost, ať je jakákoli, nás posouvá dopředu. Je jen na nás, jak danou zkušenost proměníme. Obklopte se lidmi, kteří jsou pro vás inspirativní a budou vás podporovat. Hrajte férově a nenechte se převálcovat vlastním egem. Mějte jasné cíle a kroky. Sněte a hlavně vytrvejte!

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Lidé. A co mě nejvíc vyčerpává? Lidé. Lidská energie umí být neuvěřitelná. Mám radost z pozitivní zpětné vazby od klientů. Vážím si upřímných a transparentních vztahů. Ráda pozoruji, jak se jednotliví kolegové i pod mým vedením posouvají a zlepšují. Když jsou lepší než já. Baví mě různorodost. Miluji pocit, když po dlouhých týdnech stresu a příprav nakonec sedíme spokojeni nad dosaženými výsledky a máme z toho radost. Je to motivace, která mě žene dopředu.

Jaké máte s Chytrou lékárnou plány do budoucna?

Chytrá lékárna je zatím teenagerem, který dostal skvělý základ do života. Má před sebou hromadu výzev. Před rokem jsme prošli změnou brandu ve spolupráci s marketingovou agenturou Cognito.cz a již nějakou dobu procházíme i různými interními transformačními procesy. Věřím, že Chytrá lékárna má skvěle nakročeno a i nadále bude jedinečná a chytrá. Že se všichni budeme snažit o to, aby hesla „chytře na vaše zdraví a krásu“ a „neobyčejná osobní péče“ nebyla jen hesly.