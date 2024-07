Nebojte se riskovat, věřte si! Ženy hrají v byznysu čím dál větší roli

Vede firmu, v jejímž vrcholném managementu jsou zejména ženy, a spolupráci se svými kolegyněmi si nemůže vynachválit. Proto je Jana Míčková Sladká přesvědčená, že na top pozicích se budou dámy objevovat čím dál častěji. „Když nás vezmu jako příklad, musím konstatovat, že dynamika je skvělá. Přinášíme různé perspektivy a zkušenosti, které obohacují naše rozhodování a strategii. Výhodou je, že jsme schopné lépe porozumět a řešit potřeby různých zaměstnanců a klientů. Tím, že všechny máme rodinu, vnášíme do firmy kreativitu i řád, rychle se přizpůsobujeme změnám a novým výzvám,“ říká zakladatelka a výkonná ředitelka společnosti GRAPECARE, která se specializuje na oblast lidských zdrojů, konkrétně na zajišťování pracovníků z Filipín pro firmy v Česku.

Jak tedy vidíte budoucnost žen v byznysu v České republice?

Věřím, že budoucnost je pozitivní. Vidím stále více těch, které se pouštějí do podnikání a dosahují úspěchů. Je důležité pro ně vytvářet příležitosti a pokračovat v podpoře rovnosti. Myslím si, že společnost se postupně mění a ženy budou hrát v byznysu stále větší roli. Také je třeba více motivovat firmy do zkrácených úvazků a snažit se mít ženy i během mateřských povinností částečně zapojené ve firmě. Maminky s malými dětmi jsou velmi výkonné a efektivní pracovnice, je třeba si jich vážit a podporovat je.

Co byste poradila ženám, které uvažují o podnikání?

Nebojte se riskovat a věřte si. Připravte si dobrý podnikatelský plán, váš velký cíl a buďte připraveny na tvrdou práci. A hlavně: obklopte se lidmi, kteří vás podporují. Pokud máte malé děti, nebojte se říct o pomoc rodiny nebo využít služeb profesionálů. Já sama mám výpomoc v domácnosti a beru to jako jednu z nejlepších investic do spokojeného života.

Jaké jsou podle vás klíčové dovednosti, jež by měla úspěšná podnikatelka mít?

Odvaha, vytrvalost, schopnost se rychle adaptovat na změny a dobré komunikační dovednosti jsou nezbytné. Také je důležité umět strategicky myslet a rozhodovat, být schopna vést a motivovat tým.

Které faktory sehrály klíčovou roli v tom, že vám se povedlo dobře fungující tým vybudovat?

Úspěšnou firmu tvoří její vnitřní atmosféra. Stejně jako v hokeji vyhrává ten tým, který má super náladu v kabině, tak je to i u nás ve firmě. Klíčová je pro mě na prvním místě povaha lidí a chuť do práce. Vše ostatní je naučíme. Zakládáme si také na krásném pracovním prostředí, které lidi k práci a spokojenosti motivuje. Nejsem úplným odpůrcem home office, ale jsem zásadně proti, aby lidé pracovali víceméně jen z domu. Dílo tvoříme společně, prací z domu jsou lidé od firmy odpojeni.

Co vás vůbec inspirovalo k založení vlastního podnikání? Čemu konkrétně se ve firmě věnujete a co vás na práci nejvíc baví?

Vždy jsem měla touhu být nezávislá a tvořit něco svého. Když jsem si všimla, jaký je nedostatek kvalitních pracovníků v určitých odvětvích, jako je stavebnictví, strojírenství, logistika nebo zdravotnictví, viděla jsem příležitost na trhu a rozhodla se tuto mezeru zaplnit prostřednictvím naší společnosti GRAPECARE. Na mé práci mě baví hlavně to, že mohu pomáhat firmám růst a zároveň poskytovat lidem z Filipín příležitost ke kvalitnímu životu. Konkrétně mám na starosti strategické řízení firmy, komunikaci s klienty a partnery a přípravu firmy na vstup na další zahraniční trhy.

Kdo jsou vaši klienti a jaký servis jim poskytujete?

Převážně se jedná o firmy hledající spolehlivé a kvalifikované zaměstnance, které si spolu s námi jezdí vybrat a otestovat přímo na Filipíny. Pro všechny pracovníky samozřejmě zajistíme zaměstnanecké karty a zejména pomůžeme zaměstnavatelům při integraci pracovníků do nového prostředí.

Čím jsou z pohledu trhu práce i obecně zajímavé právě Filipíny?

Je to země s více než 100 miliony obyvatel a velmi mladou populací, což stárnoucí Evropu velmi zajímá. Pracovníci z této země jsou často velmi dobře kvalifikovaní a mají zkušenosti z různých odvětví od stavebnictví a strojírenství přes pohostinství až po zdravotnictví. Navíc většina Filipínců mluví anglicky, což usnadňuje komunikaci a integraci do českého prostředí. Filipíny jsou také zajímavé svou kulturou a přátelskostí lidí, to rovněž přispívá k pozitivní pracovní atmosféře.

Do všech oblastí výraznou měrou pronikají moderní technologie a nejrůznější inovace, jakou roli hrají ve vašem podnikání?

Pro růst mého podnikání jsou klíčové. Neustále hledáme nové způsoby, jak zlepšit naše služby a zvýšit efektivitu prostřednictvím moderních technologií a nyní i umělé inteligence. Investujeme do digitálních nástrojů, které nám pomáhají optimalizovat procesy a lépe se přizpůsobit potřebám našich klientů.

Co vás zajímá a naplňuje mimo práci, u čeho relaxujete?

Ráda se věnuji sportu, zejména lyžování a józe, které mi pomáhají udržovat fyzickou i duševní pohodu. Také ráda čtu knihy o osobním rozvoji a byznysu a trávím čas s rodinou, přáteli a mojí labradorskou slečnou. Relaxaci nacházím také v cestování, kde mě objevování nových míst a kultur vždy nabíjí energií a inspirací.