Přemýšlíte, kam o dovolené? Přijeďte do Nejdku!

Určitě navštivte naučnou stezku Děti Dětem. Je dlouhá 5 km a představuje rostliny, zvířata, horniny a obyvatelstvo na Nejdecku. Stezku vytvořily děti a je interaktivní – děti při ní budou zkoušet materiál, hledat a nacházet souvislosti, objevovat... a vyplňovat úkolovou hrací kartu, za kterou po zdolání stezky obdrží malou odměnu.

Přírodní koupaliště Lesík

Nezapomeňte si zahrát venkovní mobilní hru pro zvídavé děti a hravé rodiče Skryté příběhy. Tato hra je rozdělena do jednotlivých výletních tras po celé České republice a zaměřuje se na rodiny s dětmi od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé. Na každé trase je několik zastavení, kde se zaposloucháte do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem, a právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr. Trasa našeho příběhu Poklad rodu Šliků vede z Nejdku po krásných lesních cestách na rozhlednu Pajndl a přes Tisovou zpátky k nejdecké věži a kostelu sv. Martina. Jakmile trasu zdoláte, můžete si v infocentru Nejdek zakoupit turistickou vizitku jako památku do svých turistických deníků!

Cyklostezka v Chaloupeckém údolí - autor D. Jaroš

Nejdek nabízí také bohatou historii a s ní spojené historické památky. K nejvýznamnějším památkám města patří hradní románsko-gotická věž, barokní kostel sv. Martina a novogotický evangelický kostel. K návštěvě doporučujeme Nejdeckou křížovou cestu, která neměla a dosud nemá široko daleko sobě rovné pro svou délku 1,5 km a nádhernou polohu přímo nad centrem města. Od podzimu 2022 je na křížovou cestu vybudován bezbariérový přístup. Nejdecká křížová cesta je největší galerií v přírodě v Karlovarském kraji.

Křížová cesta - autor D. Míková

Pro turisty a cykloturisty je Nejdecko ideálním místem. Trasy pro pěší a cyklotrasy jsou velmi úzce provázány a provedou vás nádhernou zachovalou krajinou Krušných hor. Výlety si můžete přizpůsobit podle vlastní zdatnosti. Nespornou výhodou je vlakové spojení nebo cyklobusy, které vás mohou dovézt až na Boží Dar nebo přes vrcholky hor do Chebu či Sokolova. Samotný výlet vlakem po trati zvané Krušnohorský semmering je zážitkem a přiblíží vás k zajímavým místům.

Do svého itineráře si určitě zařaďte rozhlednu na Tisovském vrchu – Pajndl, která nabízí jeden z nejlepších výhledů v celém středním a západním Krušnohoří. Pro zdatnější turisty doporučujeme naučnou stezku Vysoká Štola – Oldřichov, která se zaměřuje na historii, geologii, hornictví, staré cesty a krajinný ráz Nejdecka. Má délku více než 9 km a převýšení přibližně 260 metrů. Na stezce můžete pozorovat zbytky starých hornických štol, původních domů a kaplí.

Rozhledna na Tisovském vrchu - Pajndl - autor P. Mikšíček

V horkém létě máte jedinečnou možnost vykoupat se v přírodní nádrži Lesík, která po celé léto vyniká skvělou kvalitou vody. Vodní nádrž je obklopena lesy a poli a nabízí klidné koupání s výhledem na Krušné hory a rozhlednu Pajndl.

Při výletech do okolí Nejdku si nenechte ujít mnoho naučných stezek, rozhledny na Blatenském vrchu, Plešivci, lanová centra, přístupné štoly hornické kulturní krajiny Abertamy – Boží dar – Horní Blatná, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, lezecké skály, ferraty. A to jsme jen na české straně, v sousedním Sasku je nabídka také velice zajímavá a pestrá.

Naučná stezka Děti dětem - autor D. Míková

V zimě si můžete užívat sněhových radovánek plnými doušky. Přijeďte si užít klid a romantiku zasněžených lesů a plání v zimní pohádkové krajině na běžkách! Na Nejdecku a v okolí jsou upraveny běžkařské trasy na klasiku i bruslení, které navazují na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. V dojezdové vzdálenosti od 5 min do 30 min z Nejdku je hned několik lyžařských areálů, a to v Nových Hamrech, Perninku, na Plešivci nebo Božím Daru a Klínovci.

Na Nejdecku z čeho vybírat, tak neváhejte a přijeďte k nám!

Infocentrum Nejdek, náměstí Karla IV. 241, 362 21 Nejdek, tel.: 353 240 135, infocentrum@nejdek.cz www.nejdek.cz