Praha Coding School: je ideální doba pro rekvalifikaci na IT kariéru?

Navíc si můžete vybrat i zaměření, při kterém nemusíte být tolik zběhlí v programování a postačí vám logické uvažování a základní orientace v oboru.

Co můžeme na trhu práce v IT očekávat v budoucnu?

Stabilní trojice. Na prvních příčkách nejoblíbenějších IT oblastí v rámci školení se pohybují: programování webových stránek, analýza dat a testování. A ani letos o své přední pozice nepřijdou. Sledujeme tak nový trend ve vzdělávání: nejprve si člověk osvojí terminologii a základy IT a poté se rozhodne nejen studovat problematiku více do hloubky, ale zjišťuje si informace i o nových „alternativních“ směrech.

Směřování IT v rámci současných priorit společnosti doplňuje František Ivan, lektor kurzu Web development v Praha Coding School: „Mezi hlavní tendence v IT průmyslu patří rostoucí význam cloudu a jeho služeb, automatizace a digitalizace procesů v různých odvětvích a rozvoj tzv. Internetu věcí - IoT. Zvyšuje se důraz na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat a očekává se další růst e-commerce a digitálních platforem ve webovém prostředí.“

Je třeba držet krok se změnami. Trh se velmi rychle mění a každý musí držet krok s jeho tempem, protože se neustále objevují nové směry: od umělé inteligence k datovým řešením nebo novým frameworkům. Na tyto alternativy se zaměřují zejména zkušenější IT specialisté, kteří hledají způsoby, jak se na trhu prosadit. Doplněním svých znalostí o něco nového a trendy si můžete v budoucnu zajistit výhodu. Ať už to budou novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence nebo WEB3.

Důležitost změn reflektuje i Martin Rosický, lektor kurzu Datové analytiky v Praha Coding School: „Dramatická změna v dostupnosti umělé inteligence otevírá nové možnosti nejen v procesu vývoje SW, ale i funkčnosti aplikací. Neznamená to, že teď ‚může programovat každý‘, ale klíčovou schopností se stává umění formulovat dotaz pro AI tak, aby byl výsledek co nejpřesnější.“

Vzestup kybernetické bezpečnosti. Obliba školení o kybernetické bezpečnosti bude i nadále vzrůstat, a to jak z hlediska vzdělávacích institucí, které je budou nabízet, tak z hlediska počtu lidí, kteří se je rozhodnou absolvovat. Časopis Forbes nedávno uvedl, že na globálním trhu práce v oblasti kybernetické bezpečnosti je přibližně 700 000 volných pracovních míst. Nepostradatelnost kurzů zvyšuje i skutečnost, že požadavky na bezpečné systémy a procesy v organizacích se neustále mění, takže znalosti zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání musí být neustále aktualizovány.

Poptávka po kapacitách v oboru IT stále roste

Podle Českého statistického úřadu se počet IT profesionálů pracujících v zemi za posledních pět let zvýšil ze 180 000 na 209 000, přesto je jich na českém trhu stále nedostatek. Z toho důvodu jsou některé společnosti nuceny slevit ze svých požadavků na kandidáty a orientovat se zejména na juniory. Díky tomu vysokoškolské vzdělání nehraje ve světě IT tak významnou roli a mnoho uchazečů si vystačí i s absolvováním rekvalifikačního kurzu. To už je pro uchazeče velmi příjemná motivace k rekvalifikaci spolu s dalšími výhodami, jako je home-office, flexibilní pracovní doba a solidní finanční ohodnocení v rozmezí 50–120 tisíc měsíčně.

Kdo je Praha Coding School?

Praha Coding School je jednou z mezinárodních IT škol, která se svou činností orientuje hlavně na aktuální situaci na trhu. Je to pátá dceřiná evropská pobočka společnosti Vilnius Coding School, kterou do současnosti prošlo více než 8 000 absolventů. Škola zahájila svou činnost v roce 2015 otevřením Vilnius Coding School ve Vilniusu. Později byly otevřeny další školy v Kaunasu, Rize a Dublinu. Nejnovější je pražská pobočka, která působí na trhu od roku 2021.

„Neustále hledáme potenciál pro expanzi. Po provedení průzkumu trendů na trhu a poptávky po změně kariérního zaměření na IT jsme se rozhodli zavést školu programování i v České republice,“ říká Julija Rimšelė, CEO a zakladatelka Vilnius Coding School.

Praha Coding School se zaměřuje nejen na výuku IT technologií, ale nabízí svým studentům zdarma i kariérní poradenství a podporu při hledání stáží a pracovních příležitostí. Škola tak nabízí příležitost také nováčkům, kteří se v oboru nepohybují příliš dlouho nebo právě změnili své kariérní zaměření.

„Stávající, vysoce rozvinutý dopravní a automobilový průmysl se zmenšuje a bude tak postupovat i nadále kvůli robotizaci. Lidé se proto obracejí na oblast IT, aby získali nové kariérní příležitosti,“ doplňuje Julija Rimšelė.

Rozmanité kurzy pod záštitou IT odborníků

Praha Coding School nabízí kurzy různého zaměření od datové analytiky přes web development, UX/UI designu, testování softwaru, Python až po kybernetickou bezpečnost, které můžete absolvovat v několika jazycích, kromě češtiny i v angličtině, případně ruštině. V týmu lektorů se setkáte s odborníky z oboru působícími například na ČVUT nebo ve významných společnostech jako Barclays Corporate and Investment Bank, Simac či Valatron. Mimo klasické školicí programy nabízí škola také školení pro společnosti a pro profesionály v rámci individuálních 1:1 kurzů.