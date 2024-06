PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

Reprezentace má díky PENNY generálního partnera po čtyřleté odmlce. Partnerská smlouva se týká mužské i ženské fotbalové reprezentace.

PENNY bude v roli generálního partnera provázet národní tým již na nadcházejícím šampionátu EURO 2024, které se koná od poloviny června do poloviny července v Německu. „Národní tým nechyběl ani na jednom z evropských šampionátů a postupem na ten letošní opět dokázal, že si český fotbal drží svou vysokou kvalitu. Češi dali fotbalovému světu známou českou uličku, všude znají proslulý dloubáček Antonína Panenky nebo lob Karla Poborského. Věřím, že i letos budou fotbalisté bavit všechny Čechy u televizí, rozhlasových přijímačů, ve fanzónách nebo přímo na stadionech v Německu. My se všemi kolegy v PENNY jim budeme společně držet palce,“ říká generální ředitel PENNY Florian Naegele.

Partnerstvím s fotbalovou reprezentací navazuje PENNY na dosavadní spolupráci s fotbalovou asociací. PENNY podporuje mládežnický fotbal, zejména v rámci projektu Můj první gól, podílí se i na rozvoji regionálních fotbalových akademií. S fotbalovou asociací spolupracuje i v oblasti e-sportu, který podpořila na nedávném mistrovství ČR a je také partnerem české fotbalové eRepre. Spolupráce se zaměřila i na podporu fotbalu seniorů. „Posunutí na úroveň generálního partnera reprezentace je logickým pokračováním dosavadní velmi široké a úspěšné spolupráce. Jsme rádi, že nám PENNY s podporou fotbalu pomáhá v mnoha oblastech a systematicky tak pomáhá v jeho rozvoji,“ uvádí šéf FAČR Petr Fousek.

PENNY si od spojení s fotbalovou reprezentací slibuje posílení pozitivního vnímání značky, která se zaměřuje na podporu českého sportu na všech jeho úrovních. „Podporujeme nejen mužskou, ale stejně tak i ženskou fotbalovou reprezentaci. Máme velkou radost, že zájem o ženský fotbal v Česku poslední dobou roste, a chceme napomoci tento trend ještě prohloubit. Stali jsme se rovněž partnerem fotbalového MOL Cupu, který propojuje fotbal od regionů až po celostátní úroveň,“ říká šéf strategického marketingu PENNY Vít Vojtěch.

Rozvoj sportování a podpora pohybu je pro PENNY jednou ze strategických priorit. Od roku 2021 rozvíjí řetězec aktivity v rámci projektu Hýbeme se hezky česky a od té doby se mu podařilo nejen po finanční, ale i materiální stránce podpořit několik stovek sportovních klubů a týmů po celé zemi. Celkem jim PENNY rozdělil finance a poukázky na potraviny v hodnotě více než 13 milionů korun.

Letos se pak PENNY nově stalo partnerem populárního seriálu amatérských závodů Běhej lesy. Do osmidílné série se zapojil charitativními PENNY běhy, jejichž výtěžek řetězec daruje na podporu sdružení Život 90 a financování péče o seniory. Dlouhodobě spolupracuje PENNY také se Sokolem a letos je partnerem XVII. Všesokolského sletu.

Partnerství s FAČR a fotbalovou reprezentací je logickým pokračováním na cestě PENNY k čím dál intenzivnější podpoře českého sportu. Řetězec zároveň počítá s tím, že ve svých aktivitách a kampaních podpoří sounáležitost svých zákazníků s oblíbeným národním fotbalovým týmem. „Jako dobrý soused podporujeme dlouhodobě všechno české a promítá se to nejen do naší nabídky v prodejnách, ale i do všech aktivit a oblastí, které pomáháme rozvíjet, sport nevyjímaje. Naši podporu má vesnický fotbal, pomáháme rozvíjet komunitní sokolské sportovní aktivity, síť regionálních běhů v krásné české krajině. Spolupráce s fotbalovou reprezentací je logickým krokem na této naší cestě. Jsme moc rádi, že lidé naše úsilí oceňují, vždyť podle průzkumů je PENNY vnímáno jako nejvíce český prodejce,“ doplňuje Vít Vojtěch.