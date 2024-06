V Bystrci vyrostla unikátní tělocvična nejen pro ragby!

Vzhledem k prostorovým omezením sportovního areálu, který z jedné strany obklopují bytovky na ulici Jakuba Obrovského a z druhé strany řeka Svratka, musel architekt zvolit náročnější formu ve druhém nadzemním podlaží stávajícího zázemí areálu. Výhodou se ukázalo její zaměření.

„Chtěli jsme vybudovat prostor, který by nám umožnil kvalitně zkombinovat atletickou přípravu s tréninky dovedností a zároveň poskytl bezpečné prostředí pro tréninky úpolové,“ říká Pavel Holeček, předseda tělovýchovné jednoty. Naším největším členským „oddílem“ je totiž Rugby Club Brno-Bystrc a ragby je, jak známo, všestranný sport kombinující atletiku s úpolem.

Pro toto nestandardní zadání se ukázal být výhodou podlouhlý půdorys stávající budovy zázemí areálu, na kterém hala vyrostla. Sportovci zde mají k dispozici 5 padesátimetrových sprinterských drah, úpolovou žíněnku o velikosti 70m2 a volný prostor pro trénink dovedností. „Jsem přesvědčen, že nás to sportovně posune,“ dodává Holeček, který je zároveň prezidentem ragbyového klubu. Ten má v současnosti 400 členů, z toho více než 300 jsou mládežníci do 18 let.

V letošním roce je RCB s jedním mistrovským titulem a dvěma druhými místy z Mistrovství České republiky nejúspěšnější klub v žákovských kategoriích. Projekt tělocvičny zaujal i předsedu Národní sportovní agentury Mgr. Ondřeje Šebka, který se na tělocvičnu a celý sportovní areál přijel osobně podívat. Podpora projektu ze strany NSA byla zásadním impulzem pro jeho realizaci, kterou podpořilo město Brno i Jihomoravský kraj. V Bystrci tak vzniklo nové sportoviště, o jehož využívání už projevilo zájem více organizovaných subjektů. Kéž by takových projektů vznikalo více!

www.bystrcrugby.cz