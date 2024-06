Méně stresu a lepší vztahy. Proč firmy vítají mazlíčky na pracovišti

Psi jako icebreaker

Podle průzkumu značky Royal Canin, která patří do portfolia společnosti Mars, jsou majitelé domácích zvířat díky psům v kanceláři spokojenější (58 %), mají více sociálních interakcí s kolegy (52 %) a méně úzkosti a stresu (57 %). Psi podle odborníků fungují jako katalyzátor rozhovorů a posilují mezilidské vztahy. Randolph Barker z univerzity v americké Virginii ve své studii zjistil, že přítomnost zvířat na pracovišti významně podporuje konverzaci mezi kolegy. „Zvířata měla moc spojit kolegy, kteří by spolu jinak nepřišli do kontaktu. Společnou řeč často našli i ti, kteří mezi sebou dřív řešili jen pracovní záležitosti a možná prohodili pár zdvořilostních frází,“ popisuje Barker.

Podpora týmové spolupráce

Podobné zkušenosti měli i psychologové z univerzity ve Washingtonu. V jedné sérii experimentů zjistili, že účastníci, kteří pracovali na rozhodovacích úkolech ve společnosti psa, hodnotili svůj tým jako přátelštější a pozornější, což zvýšilo jejich následnou spolupráci a mezilidskou důvěru.

Podle psycholožky Kamily Velkové je reálný mezilidský kontakt v dnešní době, kdy dominují virtuální komunikační technologie, obzvláště cenný. „Fyzická komunikace umožňuje mozku přijímat škálu sociálních signálů, jako jsou výrazy obličeje, tón hlasu a tělesné pohyby, což virtuální kontakt neumožňuje. Například podle neurovědkyně Wendy Suzuki jsou fyzická aktivita, mentální stimulace, sociální interakce, pozitivní emoce a práce se stresem klíčové pro zdraví mozku. Domácí mazlíčci pozitivně ovlivňují všechny tyto aspekty,“ vysvětluje Kamila Velková.

Inspirovat ostatní

Kanceláře přátelské ke psům má například i pražská centrála společnosti Mars, která rovněž podporuje i další podniky, aby si tento koncept osvojily, pokud jim to okolnosti dovolí. „Každoročně vidíme, jak pozitivně působí přítomnost domácích zvířat na naši firemní kulturu a spokojenost spolupracovníků. Je vidět, že dny, kdy máme v kanceláři čtyřnohé kamarády, jsou úplně jiné. Samozřejmě je třeba dodržovat několik základních pravidel, ale atmosféra je rozhodně uvolněnější. V souladu s naší misí dělat svět lepší pro domácí mazlíčky máme také pro naše spolupracovníky i další pet-friendly benefity, jako je například krmivo zdarma na rok pro ty, kdo se rozhodnou adoptovat si pejska nebo kočku z útulku,“ vysvětluje Zuzana Lokšáková, ředitelka pro firemní záležitosti Mars pro střední Evropu.

Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti se společnosti podařilo vytvořit sadu nástrojů, které pomáhají při zavádění pet-friendly kanceláří a jsou firmám k dispozici. Srozumitelný soubor nástrojů obsahuje shrnutí všech výhod, odpovědi na nejčastější otázky a také rady a tipy, jak koncept představit vedení a nadchnout zaměstnance pro jeho zavedení ve firmě. Návod společnost ráda poskytne i firmám na českém trhu.

Klíč k loajalitě zaměstnanců

Majitelé psů si velmi cení možnosti brát své mazlíčky do kanceláře. V průzkumu značky zvířecího krmiva Cesar jich většina přiznává, že díky tomu chodí rádi do práce a cítí se spokojenější. Na pracoviště si chlupatou společnost vodí především mladší kolegové a také lidi žijící a pracující ve městech.

Přijetí politiky přátelské ke psům dle dat přináší více výhod, než se očekávalo. Více než polovina majitelů psů věří, že pet-friendly pracoviště zvyšuje spokojenost s prací. U těch, kteří již v takovém prostředí pracují, 74 % hlásí vyšší pracovní spokojenost. Stejně tak přes polovinu zaměstnavatelů očekává s příchodem psů zlepšení firemní kultury, přičemž 84 % z těch, kteří tuto politiku zavedli, skutečně zaznamenalo zlepšení kultury a nižší fluktuaci zaměstnanců.

Rovněž by podle průzkumu více než polovina pejskařů zvážila změnu práce nebo si snížila úvazek, kdyby jejich firma nebyla přátelská ke zvířatům. Ještě dále jdou mladí – 37 % lidí z generace Z by bylo ochotno přijmout nižší plat jen proto, aby mohli pracovat ve firmě, která je přátelská ke psům.

Mars v ČR a střední Evropě

Mars vstoupil na český trh v roce 1992. Od roku 2016 společnost působí na českém trhu prostřednictvím Mars Multisales Central Europe, který propojuje český, slovenský, rumunský a maďarský trh. S více než 400 spolupracovníky společnost v současnosti působí ve třech kategoriích: segment cukrovinek (čokoláda, žvýkačky a cukrovinky), potraviny (omáčky a rýže) a krmivo pro domácí mazlíčky. Kromě toho Mars také provozuje dvě ze svých největších továren v regionu. V Poříčí nad Sázavou v České republice provozuje Mars jednu z největších výrob nečokoládových cukrovinek v celém portfoliu společnosti. V Maďarsku provozuje Mars závod na krmivo pro domácí zvířata v oblasti Csongrád-Bokros.

O MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated se řídí přesvědčením, že svět, který chceme zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako globální rodinný podnik se Mars transformuje, inovuje a vyvíjí, aby měl pozitivní dopad na svět.

V našem rozmanitém a rozšiřujícím se portfoliu kvalitních cukrovinek, potravin a produktů a služeb péče o domácí mazlíčky zaměstnáváme více než 140 000 specializovaných spolupracovníků. S ročním obratem téměř 47 miliard dolarů vyrábíme některé z nejoblíbenějších světových značek včetně Ben’s Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND NA, M&M’s®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® a WHISKAS®. Vytváříme lepší svět pro domácí mazlíčky prostřednictvím naší globální sítě veterinárních nemocnic a diagnostických služeb – včetně AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus a VCA™ – pomocí nejmodernějších technologií k vývoji průlomových programů v oblasti genetického zdravotního screeningu a testování DNA.

Více informací o společnosti Mars naleznete pod tímto odkazem www.mars.com. Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a na YouTube.

O značce Royal Canin

Společnost působí na českém trhu od roku 2010. Česká pobočka je součástí CNE clusteru, který zahrnuje Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Slovenskou republiku. Máme 175 spolupracovníků a na český trh dodáváme přes 350 individualizoavných receptur krmiv pro psy a kočky. Společnost Royal Canin byla založena v roce 1968 a je světovým lídrem v oblasti vědy, zdraví a výživy domácích mazlíčků. V odvětví, které reaguje na populární trendy, je naším posláním poskytovat nejpřesnější výživové řešení pro kočky a psy, přizpůsobené každému jednotlivému plemeni, životnímu stylu, životní fázi nebo zdravotnímu stavu.Ve vlastních továrnách vyrábíme veterinární diety i více než 30 receptur krmiv pro psy a kočky. Více informací na www.royalcanin.com