Od bolesti k úspěchu: Libor Podmol a jeho tajná zbraň na Dakar 2024

Poprvé na Dakar vyrazil proto, že dokončení tohoto závodu bylo rozdělanou prací jeho otce, který v roce 1994 nedojel kvůli technické závadě na motorce a před lety bohužel tragicky zemřel. A tak bylo na Liborovi, aby placku do ČR dovezl on a dopsal kapitolu příběhu Podmol v cíli Dakaru. Co na tom, že si před Dakarem tříštivě zlomil obě holení kosti při freestyle motokrosu. Čekaly ho náročné operace a dlouhá rekonvalescence. Prakticky se učil znovu chodit. A jakmile to bylo možné, na startu nechyběl. Hned při svém prvním startu jako nováček závod dojel a splnil cíl. On to nepřizná, ale všichni okolo něj viděli, čím si prochází a kolik bolesti jeho tělo muselo snášet. Nespočet úrazů z FMX a nedávné zlomeniny nohou mu dávaly najevo, jak náročné je pro něj toto závodění.

Loni mu bohužel v cestě stála překážka v podobě pádu v první etapě závodu. Etapu ve velkých bolestech dojel, nicméně po vyšetření doktorů zněla odpověď nekompromisně - zlomená žebra a hrudní obratel - nemůžeš pokračovat v závodě. „Zrovna letos, kdy si mě vybral pořadatel jako motorkáře s oficiální GoPro kamerou,“ komentoval Libor.

Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motokrosu, je příkladem odvahy a odhodlání, který se v lednu chystá už na svůj třetí Dakar. Opět pojede sám, bez asistence, v duchu pravého pouštního závodění. A letos má připravenou tajnou zbraň, která mu pomůže od bolestí ke kvalitnímu regeneračnímu spánku. Libor nedá dopustit na přírodní konopné produkty od legalni-konopi.cz (její logo veze na dresu i motorce) - od doplňků stravy po oleje, které podporují regeneraci, zmírňují bolest a zlepšují spánek. „Mým nejlepším parťákem je olej 3v1, kombinující více účinků díky unikátní kombinaci všech kanabinoidů. Je to nedocenitelný parťák, který mi pomůže udržet tělo v kondici, regenerovat svaly a kvalitně spát – spánek je na Dakaru celkově hrozně důležitý. Ono to zní romanticky, spát ve stanovém městečku s ostatními závodníky – ale celou noc tu řvou motory závodních speciálů a centrály mechaniků, kteří stroje opravují.“

Meduňkový CBD olej je dalším z produktů, který doprovází Libora na jeho cestě. Tento olej je známý svými uklidňujícími vlastnostmi, které jsou nezbytné v extrémních podmínkách Dakaru. „To je takové kladivo na rychlé usnutí,“ doplňuje Libor.

A nakonec, CBD mastičky, které jsou určeny pro bolavé svaly, jsou neocenitelnou součástí Liborovy regenerační rutiny po každém dni závodu.

„Jsme hrdí, že naše produkty jsou součástí Liborovy výbavy. To nám dodává jistotu, že to, co děláme, má opravdový dopad na životy lidí. Naše práce nás baví a nejlepší na tom všem je vidět, jak naše produkty reálně pomáhají,“ říká Jakub Juha, majitel firmy a Liborův velký podporovatel.

V tomto roce, kdy naše CBD pojede na Dakaru, je to nejen závod aut a motocyklů, ale i závod o zdraví a pohodu. Jsme nadšeni, že můžeme být součástí této neuvěřitelné cesty a podpořit sportovce, jako je Libor na jejich cestě k úspěchu.

Martin Mrázek – Legalni-konopi.cz