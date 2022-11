Než začnete stavět dům, použijte konfigurátor

zvolíte dispozici a typ domu

vložíte individuální nároky: od velikosti rodiny po garáž

vyberete ověřené stavební materiály

při každém kroku zobrazení odborného výpočtu nákladů

zdarma tak získáte 3D vizualizaci vlastního návrhu

podklad pro tvorbu projektové dokumentace a nástroj kontroly

zvolíte stavbu svépomocí, nebo na klíč

Mnoho lidí se při rozhodování o budoucím bydlení řídí podle výše dostupné hypotéky. Je to přirozené. Banky byly donucené zpřísnit podmínky pro udělení hypotéky a jejich ceny také rostou každý měsíc. A protože ceny nemovitostí jsou stále na rekordní úrovni, část rodin zvažuje, že si raději postaví dům, protože se dostane na podobnou cenu jako u většího bytu ve městě. Jenže i cena domu se může výrazně prodražit a je třeba hodně obezřetně počítat.

Jednou z možností je navštívit architekta či projektanta. To samo o sobě ale již znamená nemalé náklady.

Konfigurátor domu je bezplatné vodítko

Další možností je vybrat si typový dům a doufat, že se napjatý rodinný rozpočet vejde do uvedených částek. I to může být docela riziko. Typové domy jsou většinou uváděny v cenách „od“ a nepočítají s konkrétními specifikacemi pozemku. Navíc každá dílčí úprava projektu stojí další peníze. Ale v úvahu přicházejí další možnosti. Existují totiž aplikace, které vám dokáží jednoduše nakonfigurovat ideální dům a spočítat cenu za jeho dokončení včetně materiálu a stavby. Budoucí majitelé tak mohou své představy včas korigovat, a to bez toho, aniž by vydali jakékoli peníze na přípravu. Takové řešení nabízí například Wienerberger konfigurátor domu.. V jednoduché webové aplikaci si dokážete virtuálně postavit vlastní dům přesně podle představ. „Důležité je, že pokud zjistíte, že jste mimo plánovaný rozpočet, můžete dům dál libovolně upravovat. Navíc naše řešení na rozdíl od plánování s architektem nic nestojí,“ říká Ing. Daniel Uskokovič, manažer programu Wienerberger e4 dům. A protože je konfigurátor neustále napojen na databáze aktuálních cen stavebních materiálů, jsou kalkulace skutečně přesné.

Ekologicky nebo ekonomicky?

V konfigurátoru můžete vybírat z hotových řešení nebo si navrhnout své vlastní. Hned v úvodu určíte, kolik lidí bude v domě žít, kolik má mít pokojů, ložnic nebo koupelen či zda jde o bezbariérové řešení. Nebyly ale opomenuty ani důležité detaily, jako je vlastní šatna či umístnění spíže. „Klienti mají opravdu bohaté možnosti vlastních úprav. V návrhu je možné specifikovat způsob vytápění, a to včetně tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů. Dále je možné do konfigurátoru zadat, zda bude řešen ekologický záchyt dešťové vody a její využití pro splachování nebo zalévání zahrady,“ říká Daniel Uskokovič. Celkové možnosti úprav jsou opravdu široké: tvar stavby, typ oken, barva fasády nebo dlažba na terasu. Po každém výběru řešení se vám okamžitě zobrazí vizualizace zvoleného řešení, odborný výpočet ceny domu a rovnou také vidíte předpokládanou spotřebu energií.

Dokončete dům, zahrada počká

Další důležitou možností konfigurátoru je rozlišení, zda bude dům vybudován kompletně včetně okolí nebo půjde jen o dokončení stavby domu. „Bylo by sice krásné mít dům připravený včetně bazénu, vysázené zahrady a zahradního domku. Jenže jen úprava okolí domu může stát další statisíce i více a ohrozit tak napnutý rozpočet,“ varuje Daniel Uskokovič. Odborníci proto doporučují nejprve postavit dům a okolí upravovat s ohledem na rozpočet. Wienerberger konfigurátor domu dokonce nabízí i samostatný rozpočet pro dokončení hrubé stavby. To pro případ, že by majitelé nespěchali a dům si chtěli stavět na etapy. Takové řešení se hodí také v momentě, kdy si hrubou stavbu necháte postavit na klíč a další úpravy už probíhají svépomocí nebo za podpory místních řemeslníků.