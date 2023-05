Nepodceňujte kyberbezpečnost: zálohování dat se vám vždy vyplatí

Internet rozhodně není bezpečné místo. Asi jste už i vy někdy měli tu smůlu a setkali jste se s nevyžádanými vyskakovacími okny nebo podezřelými přílohami e-mailu. To znamená, že jste měli co dočinění s malwarem – škodlivým softwarem nebo kódem. Podle toho, jakým konkrétním způsobem malware uživateli škodí, rozlišujeme jeho různé typy.

Nejčastěji se jedná o:

Viry – připojující se k existujícím souborům a softwaru, často se šíří prostřednictvím sdílených médií nebo e-mailových příloh.

Červy – rychle se šířící malware, který se sám dokáže replikovat v počítačové síti.

Trojské koně – malware vydávající se za legitimní software nebo soubor.

Spyware – tajně sledue a zaznamenává aktivity uživatele bez jeho vědomí.

Adware – zobrazující nežádoucí reklamy.

Ransomware – šifrující soubory a následně vyžadující výkupné; k této hrozbě se ještě vrátíme.

Chcete mít data v bezpečí? Mějte vždy k dispozici zálohu



Tvůrci malwaru prokazují alarmující úroveň sofistikovanosti a přizpůsobivosti, což z nich dělá obávané protivníky na poli kyberbezpečnosti. Rychlost, se kterou vypouštějí nové druhy malwaru, představuje stálou výzvu pro vývojáře antivirového software. Ti ovšem i přes všechnu svoji snahu vždy potřebují čas na analýzu hrozeb a následnou reakci.

V dnešním světě je kyberbezpečnost klíčová pro ochranu před rostoucím počtem sofistikovaných kybernetických hrozeb a zajištění bezpečného provozu digitální infrastruktury a ochrany soukromí.

Neopomenutelným způsobem ochrany proti dopadům malwaru je proto zavedení pravidelného zálohování dat. Vytvořením bezpečných záloh vašich cenných souborů totiž v případě útoku snadno obnovíte svoje data. Důsledným zálohováním dat na bezpečné a spolehlivé úložiště posílíte svou odolnost proti malware útokům, zlepšíte svoji kybernetickou bezpečnost a zajistíte kontinuitu všech důležitých souborů a dat.

Mezi přední poskytovatele zálohovacích řešení pro domácnosti i firmy se už několik let řadí společnost Synology. Ta nabízí komplexní řešení zálohování pomocí NAS serverů i cloudu – včetně funkcí jako přírůstkové zálohování (incremental backup), verzování nebo replikace do vzdáleného úložiště. Důležitou předností řešení Synology je intuitivní software, díky kterému zvládnou svoje data a jejich zálohy snadno spravovat i běžní uživatelé bez hlubších IT znalostí.

Synology NAS servery jsou vysoce výkonná a spolehlivá řešení pro centrální správu, zálohování a sdílení dat v síti s intuitivním uživatelským rozhraním.

Ransomware – postrach (nejen) pro firmy

Zejména pro firmy je jednou z největších kybernetických hrozeb ransomware. Jedná se o škodlivý software navržený k zašifrování dat oběti, čímž je znepřístupní, dokud není útočníkovi zaplaceno výkupné. Ransomwarové útoky vedou ke ztrátě důvěrných dat, finančním škodám, narušení provozu a v neposlední řadě k poškození dobré pověsti a potenciální právní dohře.

Například v roce 2017 zasáhl ransomwarový útok WannaCry stovky tisíc počítačů po celém světě a postihl při tom organizace napříč různými sektory. Tento útok zneužil slabinu v zastaralých operačních systémech Windows, zašifroval soubory a požadoval výkupné v bitcoinech. Organizace, které měly zavedené funkční zálohovací systémy – jako jsou ty, které využívají zařízení Synology NAS – byly schopny obnovit svá data bez placení výkupného, čímž se minimalizoval finanční a provozní dopad.

Pro efektivní řešení záloh pro firmy i jednotlivce se doporučuje strategie 3-2-1 – to znamená vytvoření tří kopií dat, jejich uložení na dva různé typy úložišť a vytvoření jedné kopie uložené vzdáleně.

Tvůrci malwaru nepřestávají vytvářet nové a nové hrozby, které napadají a infikují digitální zařízení, odcizují citlivé informace a způsobují finanční škody.

Společnost Synology nabízí spolehlivá hardwarová řešení a intuitivní softwarové nástroje, se kterými zálohu podle strategie 3-2-1 snadno vytvoříte. Díky funkcím, jako je Hyper Backup, mohou podniky snadno vytvářet a spravovat zálohy a zároveň zajistit integritu dat. Replikace snímků umožňuje okamžité snímky dat a rychlou obnovu. USB Copy zjednodušuje zálohování dat na externí disky, zatímco Cloud Sync umožňuje bezproblémovou synchronizaci s oblíbenými cloudovými službami.

Synology: váš pomocník pro kyberbezpečnost

Čelit všudypřítomným a neustále se měnícím kybernetickým hrozbám není snadné. Abyste měli aspoň nějaké vodítko, použijte checklist digitální bezpečnosti. Implementací doporučení uvedených v kontrolním seznamu spolu s využitím zálohovacích řešení společnosti Synology posílite ochranu před malwarem a výrazně zvýšíte bezpečnost svých dat.

