MUDr. Jiří Landa: Fytoterapie není bylinkářství

V čem se fytoterapie liší od klasického bylinkaření, jak si ho většina lidí představuje?

Klasické bylinkaření, jak vy říkáte, staví na empirických zkušenostech generací, případně na informacích uvedených ve starých herbářích. Fytoterapie se proti tomu opírá o detailní znalost a analýzu konkrétních účinných látek obsažených v bylinách, podobně se zabývá chemickým složením rostlin. Podle mého názoru je výstižnější termín adjuvantní fytoterapie - volně přeloženo „podpůrná léčba bylinami“. Má sloužit k podpoře léčby, kterou navrhne lékař podle stanovené diagnózy, zvýšit léčebný efekt léků a snížit nežádoucí účinky.

Při své práci používáte moderní technologie. Jak se uplatní?

Spolupracuji s týmem chemiků-technologů, pracujeme v moderní laboratoři, využíváme postupy a metody, které jsme sami vyvinuli – to je naše know-how.

I šamani nebo kouzelníci měli svá „výrobní tajemství“, na rozdíl od nich my ale pracujeme na seriózní bázi. Naše činnost stojí na znalosti obsahu účinných látek, jejich léčebných účincích a vztahu ke konkrétním onemocněním.

Dlouhodobě tvrdíte, že je fytoterapie neprávem podceňovaný obor. Proč jste věnoval tolik let právě jí, když vaši kolegové z řad lékařů ji často neberou dost vážně?

Už při studiu jsem se zajímal o léčivé rostliny a v praxi se můj zájem ještě zvýšil. Prokazovala totiž, že fytoterapie často dokáže účinek standardní léčby podstatně umocnit. Měl jsem a stále mám pocit, že byliny obecně si zaslouží větší pozornost lékařů. V některých zemích je to přitom běžné, např. ve Švýcarsku nebo Itálii. Naštěstí už i u nás sílí počet těch, kteří fytoterapii akceptují a vnímají její potenciál. Navázal jsem třeba spolupráci s uznávanými kapacitami, např. s profesorem Juliem Špičákem z IKEMu nebo s profesorem Jaroslavem Michálkem z kliniky CELTERA, z čehož mám obrovskou radost. Takoví odborníci by zřejmě nemarnili drahocenný čas, pokud by neviděli dostatečný efekt.

Můžete představit nějaké konkrétní úspěchy fytoterapie?

Významných úspěchů jsem dosáhl při léčbě nádorových onemocnění, chronických zánětů, autoimunitních onemocnění - např. Crohnovy choroby, ulcerosní kolitidy a dalších. Vše mohu doložit lékařskými zprávami. Těm kteří se zajímají o tento druh léčby, doporučuji podívat se na interview ze 14. 9. 2021 – prof. Špičák a MUDr. Landa. Jedná se o první vlaštovku v podpůrné léčbě bylinami při transplantaci jater z důvodu metastáz zhoubného nádoru do jater. Ke standardní léčbě byla navíc přiřazena adjuvantní fytoterapie. Celosvětově je nejdelší doba přežití takových pacientů deset měsíců, náš pacient žije již pět a půl roku! A nadstandardní výsledky máme s adjuvantní fytoterapií u dalších nádorových onemocnění, opět to mohu doložit lékařskou dokumentací. Vynikajících výsledků dosahujeme i u chronických infekcí močových cest a dalších zánětlivých onemocnění.

Rozhovor prof. MUDr. Julia Špičáka, CSc. S MUDr. Jiřím Landou můžete zhlédnout, pokud do svého internetového vyhledávače zadáte: 14. 9. 2021 Interview Julius Špičák a Jiří Landa