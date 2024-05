Vydejte se vstříc zážitkům dokonale připraveni a bez stresu

Dárek na poslední chvíli? V Duty Free ho najdete!

Duty Free obchody nabízejí tradičně široký výběr parfémů a kosmetiky světových značek. Ať už hledáte ikonický parfém pro sebe, nebo dárek pro své blízké, v Duty Free si určitě vyberete. Navíc jedna důležitá věc - tady si můžete být jisti, že se jedná o originální výrobky a ne o padělky. V Aelia Duty Free navíc naleznete tzv. Travel exklusive produkty – například sety miniatur světových značek, jako je Guerlain nebo Armani, které nejsou k dostání jinde, než právě na letišti. Zapomněli jste pořídit dárek pro své přátele nebo rodinu v zahraničí? Nezoufejte! V Duty Free shopech najdete širokou nabídku tradičních lokálních produktů, jako jsou alkoholické nápoje, sladkosti, suvenýry a mnoho dalšího. Díky tomu budete mít jistotu, že potěšíte své blízké jedinečným dárkem.

Travel sety jsou záchrana pro zapomnětlivé

Na každém z obou terminálů Letiště Václava Havla Praha funguje vždy jedna prodejna Aelia Duty Free v non stop provozu, využít ji tedy můžete i v případě charterových letů, které jsou často v nočních hodinách. To se může hodit v okamžiku, kdy si doma zapomenete třeba taštičku s kosmetikou. Zachrání vás široká nabídka speciálních miniatur základních produktů a také tzv. travel setů, které obsahují cestovní balení nezbytností, jako je sprchový gel, šampon, krémy nebo přípravky na odličování. Tyto sety vám pomohou v nouzi a zajistí, že budete během cesty i vaší dovolené vypadat a cítit se skvěle. Navíc se vejdou i do toho nejmenšího zavazadla, které můžete mít na palubě letadla. Sety, ideální pro cestování, nabízí několik oblíbených českých i světových značek, například Rituals nebo Havlíkova Apoteka.

Nakupování v Aelia Duty Free je pohodlné a bez starostí. Ochotný personál rád poradí s výběrem produktů a zodpoví všechny vaše dotazy.