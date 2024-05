Autocentrum Olomouc: Tradice, profesionalita a spokojení zákazníci

Prodej nových vozů Volkswagen, Škoda, SEAT, CUPRA

Autocentrum Olomouc s pětihvězdičkovým hodnocením nabízí prodej široké škály značek automobilů, a to jak osobních, tak i užitkových. V nabídce naleznete vozy značek Volkswagen, Škoda, SEAT a CUPRA. To je hodně velký výběr, naštěstí personál zde tvoří opravdoví experti, kteří vám rádi pomohou vybrat přesně ten správný vůz pro vaše potřeby.

Nechcete si dělat starosti se servisem, pojištěním nebo přezouváním pneumatik? Vlastnit auto, kterým jezdíte, v dnešní době už vůbec není nutné. Nakonec to obnáší spoustu starostí, a proto je v posledních letech velmi populární operativní leasing. Jedná se o způsob financování vozu, je to vlastně dlouhodobý pronájem. Takový pronájem pak nabízí celou řadu výhod, jako je například možnost pravidelné obměny vozu, kalkulovatelné náklady a nulové starosti s jeho prodejem. Se spolehlivým partnerem, jako je Autocentrum Olomouc, pak máte jistotu, že stále jezdíte moderním vozem ve vynikající kondici.

Autocentrum Olomouc se nyní také aktivně věnuje i elektromobilitě, která je stále důležitějším tématem v oblasti automobilového průmyslu. V nabídce tu naleznete široký výběr elektromobilů a plug-in hybridních vozů - a to jak osobních, tak i užitkových. Auto, které je tiché, má menší spotřebu a ještě je ekologické, je prostě paráda.

Bazar s ověřenými vozy Das WeltAuto

Autocentrum Olomouc provozuje také bazar s vozy ověřenými Das WeltAuto. V bazaru naleznete široký výběr kvalitních ojetých vozů všech značek a cenových kategorií. Všechny vozy v bazaru procházejí přísnou kontrolou a jsou nabízeny s minimálně roční zárukou. Vyhnete se tedy pokoutně maskovaným vadám, které spoustu lidí mohou od bazarové koupě odradit - program celosvětového měřítka jako Das WeltAuto zaručuje kvalitu, transparentnost a odpovídající ceny. Zkrátka, tady opravdu zajíce v pytli nekoupíte.

Navíc zde můžete svůj vůz i velmi rychle prodat. Bude totiž vystaven nejenom v Autocentru Olomouc, ale také v databázi Das WeltAuto, kde ho uvidí tisíce lidí. A to už pořádně zvyšuje šanci, že snadno najde nového, spokojeného majitele.

Profesionální servis i pneu

Zakoupení vozu je však pouze začátek vaší jízdy. Autocentrum Olomouc klade velký důraz na kvalitní a profesionální servis. K dispozici je široká škála servisních služeb od běžné údržby a garančních prohlídek až po složitější opravy a diagnostiku. A to u všech značek, které prodávají, plus nově dokonce Audi. V praxi to pak znamená, že se vám o vůz postarají lidé, kteří ho opravdu znají do posledního šroubku.

K tomu přidejte moderní servisní zázemí s nejmodernějším vybavením. Zkušení mechanici a technici se postarají o váš vůz s maximální péčí a s použitím originálních dílů. V praxi to znamená rychlý a efektivní servis, ať už jde o prosté přezutí pneu, nebo komplexní diagnostiku elektroniky.