Masters v Madridu přivítá tenisovou špičku

Domácí fanoušci vzývají fantoma loňského ročníku Carlose Alcaraze, jehož se znovu pokusí zastavit i Novak Djokovič. Mezi ženami se zase očekává nahánění rozjeté Igy Šwiatekové. Vysoké ambice si ovšem dělají i Češi! Vzhledem ke svému načasování navíc turnaj může napovědět o rozložení sil před Rolland Garros, které se v Paříži uskuteční již za měsíc. Kdo si do Španělska přiveze nejlepší formu? To se dozvíme už v následujících dvou týdnech!

Obhájcem titulu v mužské části pavouka bude domácí kometa Carlos Alcaraz. Ten letos naskočil kvůli zranění do hry až v průběhu února, přesto už stihl opanovat dva turnaje, a to včetně březnového Masters v Indian Wells. Stále ještě devatenáctiletý tenista sice nedávno přišel o post světové jedničky, i tak ovšem bude na domácí půdě zřejmě největším favoritem. K jeho hlavním vyzyvatelům při obhajobě bude bezpochyby patřit současný vládce žebříčku Novak Djokovič. Srb v poslední době kvůli bolavému lokti neprožívá ideální období, na velké podniky se však umí připravit. Čtyři letošní triumfy pak řadí k adeptům na vítězství i Daniila Medveděva z Ruska. Chybět naopak bude legendární Rafael Nadal. Šestatřicetiletý Španěl, který v domácí metropoli zvítězil už pětkrát, musel znovu odložit návrat na kurty kvůli zranění kyčle.

V ženské části by se měla představit kompletní světová špička. Nasazenou jedničkou bude Polka Iga Šwiateková, titul pak obhajuje Ons Džabúrová. S nejvyššími ambicemi do španělské metropole přicestují rovněž Jelena Rybakinová nebo Aryna Sabalenková. Mezi ženami je ovšem pole favoritek letos velmi široké a klidně se můžeme dočkat i nějakého překvapení.

Na své si ale jistě přijde i český fanoušek. O další posun v kariéře zabojuje Jiří Lehečka. Ve svých jednadvaceti letech prožívá zatím průlomovou sezonu, kterou ozdobil postupem do čtvrtfinále Australian Open a posunem na 36. místo světového rankingu. Ještě výraznější bude česká stopa mezi ženami. Vysoké ambice bude mít určitě Barbora Krejčíková. Ta se postupně drápe žebříčkem opět nahoru a případný úspěch v Madridu by ji mohl vyšvihnout do desítky nejlepších. Zdařilé zápasy si v německém Stuttgartu připsala Karolína Plíšková. Comeback po narození syna navíc chystá Barbora Strýcová, která chce ve Španělsku zahájit své rozlučkové turné s profesionálním tenisem. Nejistý je zatím bohužel start Petry Kvitové, která se po triumfu v Miami na poslední chvíli odhlásila ze Stuttgartu. Zda stihne do úvodního kola vyléčit potíže s pravou nohou zatím stále není jisté. Uspějí Češi ve Španělsku? Kdo ovládne madridskou antuku? Vsadit si na to můžete s bonusem u Fortuny.

