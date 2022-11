Manažeři se učí poznat signály domácího násilí ve svých týmech

Akademie proti domácímu násilí

Bezplatný workshop pro firmy a organizace slouží jako inspirace, jak téma domácího násilí otevřít. Své zkušenosti sdílejí firmy jako VODAFONE, IKEA, Komerční Banka, AVON či TESCO, které již mají interní programy na pomoc zaměstnancům a zaměstnankyním ohroženým domácím násilím, informují o aplikaci Bright Sky či školí manažery a manažerky, aby poznali signály nebezpečného vztahu ve svých týmech. A mají i pozitivní zpětnou vazbu od ostatních.

„Pokud chce firma s podporou kolegů a kolegyň začít, není potřeba nic vymýšlet, stačí si jen vybrat z toho, co ostatní firmy dělají a co funguje. Chceme, aby toto téma otevíralo stále více firem, a naší snahou je jim to co nejvíce ulehčit,“ vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone.

„Nestojí to mnoho energie ani peněz a dopad může být obrovský. Ten, koho se téma týká, takovou pomoc ocení,“ doplňuje Holá.

Inspirovat se nechala společnost dm drogerie markt. „Na Akademii proti domácímu násilí jsme si vyslechli plno tipů a rozhodli jsme se to téma uchopit, protože mezi spolupracovníky máme velké procento žen a není nám lhostejné, jak se u nás cítí,“ přibližuje začátky osvěty Monika Topková, vedoucí oddělení rozvoje organizace, dm drogerie markt.

Připojte se! 28. listopadu od 9 do 11 hodin v Kampusu Hybernská, Praha 1 – či online.

Registrace: tam.je/akademie

Záznam posledního workhopu:

Pomoc kolegy jsem odmítala, ještě že vytrval

Vodafone se v boji proti domácímu násilí angažuje již čtyři roky. Svým lidem nabízí psychologickou či právní pomoc i dny placeného volna pro oběti násilí i pro ty, kdo chtějí být někomu v takové situaci podporou.

„V práci jsem se intenzivně soustředila na to, aby nikdo nic nepoznal,“ popisuje zaměstnankyně Vodafonu, která ve vztahu plném fyzického násilí žila rok. „Můj kolega ale stejně poznal, že se něco děje, a protože věděl, že Vodafone se tématu domácího násilí věnuje, řešil s kolegyněmi z HR, jak mi pomoci. Trvalo mu několik týdnů, než mě přesvědčil, abych kontaktovala organizaci ROSA – Centrum pro ženy,“ popisuje žena, která využila mimo jiné i konzultace s psycholožkou. „Byla jsem velmi překvapená, jak Vodafone dokáže podpořit svoje lidi v tak osobním problému, jelikož v minulé firmě tohle bylo absolutně tabu. Ten den v srpnu, kdy jsem se rozhodla manžela vystěhovat, pro mě už navždy zůstane speciálním dnem a symbolem vítězství,“ uzavírá svůj příběh.

Násilný vztah ovlivňuje kariéru i pohodu celého týmu

Z průzkumu Nadace Vodafone vyplývá, že násilí v partnerském vztahu má vliv nejen na samotné aktéry, ale 56 % obětí uvedlo, že jejich osobní situace ovlivnila i atmosféru v týmu a jejich spolupracovníky. Dvě třetiny obětí uvedly, že jim domácí násilí ovlivnilo kariéru, a každý desátý z takového důvodu zaměstnání opustil.

„Víme, že se lidi za svou situaci stydí, na druhou stranu se v práci často cítí bezpečněji než doma v násilném vztahu. Proto je pro nás důležité vytvářet atmosféru, kde je normální říct si o pomoc, protože vím, že mě nikdo nebude soudit. Přesně o to se snažíme,“ upřesňuje Jana Vychroňová, manažerka pro diverzitu ve Vodafone ČR.

Pomoc v mobilu

Poznat signály domácího násilí pomáhá v Česku bezplatná mobilní aplikace i webová stránka Bright Sky. Její nejpoužívanější funkcí je rychlý test 12 otázek „Jsem v ohrožení?“, které ohodnotí vztah a uživateli dají informaci, zdali je v bezpečí, nebo by měl vyhledat pomoc. Obdobou je i test „Rodina či přátelé v ohrožení“.

Aplikace Bright Sky dále nabízí příklady násilí ve vztazích, díky kterým lze odhalit různé podoby násilného chování a obsahuje kontakty na bezplatná centra pomoci, kam lze zavolat a poradit se, aniž by situaci někdo soudil či hodnotil.

Aplikace není určena jen pro ty, kdo násilí zažívají, ale i pro širokou veřejnost, aby každý dokázal rozpoznat signály, že se někdo z blízkých nachází v násilném vztahu a čeká na pomoc.

O aplikaci Bright Sky pro řešení domácího násilí