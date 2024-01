Lord of the Rings in Concert: Pán prstenů v unikátním hudebním podání

Pán prstenů v hudebně-vizuálním představení

Fantastický svět hobitů, elfů, trpaslíků, skřetů a dalších bytostí ohromil čtenáře i diváky celé planety hned několikrát od svého vzniku. Nejmasivnější slávy se příběh hobita Froda putujícího s věrnými přáteli do Mordoru s prstenem moci dočkal společně s uvedením filmové trilogie Pán prstenů, který vyniká mimo jiné i hudbou Howarda Shorea.

Právě hudba oceněná Oskarem Akademie filmového umění a věd zazní v podání orchestru Lords of the Sound za doprovodu vizuálních efektů dotvářející hluboký umělecký zážitek. Diváci se mohou těšit na veselé melodie hobitů, nádherné lyrické písně elfů i hrozivé zvuky Mordoru za účasti symfonického orchestru, sboru i sólistů.

Nejvyšší hodnocení hudebních kritiků

Orchestr Lords of the Sound si získal srdce miliónů diváků po celém světě především netradičním moderním aranžmá a precizním zpracováním filmových písní a hudby z počítačových her. V repertoárů má toto uskupení například hudbu z Hry o trůny, Harryho Pottera, Avatara, Pirátů z Karibiku, Strážců Galaxie, her Warcraft, seriálů Vikingové, Zaklínač a mnoha dalších.

S každým zpracovaným hudebním dílem získává orchestr další příznivce nejen mezi obecenstvem, ale také hudebními kritiky, kteří nešetří nejvyšším hodnocením.

