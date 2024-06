Léto dlouhé jako Lovooooosice

Na Václavském náměstí se můžete těšit na pravidelné „PoHoVy“ (nebo, chcete-li, Páteční Hudební Večery) či Letní dětské úterky, v lesoparku Osmička vás čekají speciální tematické večery, v LOVO Galerii a LOVO Divadle překvapí vernisáže či beseda umělců zvučných jmen. No a až vás omrzí trávit čas ve městě, můžete se vydat do přírody: na kole či bruslích podél Labe, s dětmi na dobrodružný výlet s tajenkou nebo dobýt vrch Lovoš a prohlédnout si Lovosice z pořádné výšky.

Kam pro podrobnosti? Navštivte přehledný portál města www.mestolovosice.cz, kde najdete všechny aktuální informace.

Do Lovosic s dětmi: výlet s tajenkou

Lovosickou novinkou je výlet s tajenkou, který připravila celebrita dětského „výletování“ Lucie Nachtigallová. V informačním centru či na městském portále www.mestolovosice.cz si můžete vyzvednout mapu s trasou a úkoly, vyluštit po cestě tajenku a poté si na startovním místě vyzvednout odměnu. Na výběr je ze dvou variant trasy – kratší a delší. Obě ale zvládnete s kočárkem, pejskem či doprovodem prarodičů: cesta je rovinatá a u delší varianty zahrnuje i cestu přívozem. Ten je pro děti vždy opravdovým zážitkem.

Letní dětské úterky v barvách

Dětský svět je plný barev a stejně tak i pravidelné Letní dětské úterky, které se ponesou v barvách zelené (9. 7.), modré (23. 7.), červené (6. 8.) a žluté (20. 8.). I program se barvami řídí, a tak vás čeká třeba bublinová show, Šípková Růženka nebo hádanky s dinosaurem. Více informací najdete na www.mestolovosice.cz.

POHOV! aneb Páteční hudební večer(y)

Tradiční formát v netradičním hávu: kromě kapel jako Švihadlo či Jamieho Marshalla se svým bandem si můžete do diáře zapsat večery tematické: 26. července na vás bude v Lovosicích čekat Itálie! Během Italského večera ochutnáte prosecco, tradiční italské speciality, ale hlavně rytmy italského disca, které rozproudí každý večírek. Následuje 2. srpna noc Swingová, v níž se publiku představí swingová kráska Kateřina Steinerová. Okouzlující blondýnka vás se svou kapelou vtáhne do 30. let minulého století a budete-li chtít, naučí vás i základní kroky, abyste mohli sebejistě vyrazit na parket. Speciální večery uzavřeme vůní doutníku a rumu a 30. srpna zakončíme prázdniny v rytmu Kuby. Latinskoamerické rytmy a půvabná Kubánka Mailyn rozhýbají každé boky, které na Kubánskou noc dorazí!

Valdštejnské slavnosti

Historické slavnosti v historickém městě nejsou překvapením. Letos se Valdštejnské slavnosti konají 24. srpna a těšit se můžete na řemeslné stánky, tradiční české pokrmy a samozřejmě na doprovodný program, který vás mžikem přenese do středověku. Zn.: Cestování časem povoleno!

To nejlepší na konec!

A konečně se dostáváme k tomu, proč je léto v Lovosicích tak dlouhé: letní sezonu totiž zakončujeme na podzim, konkrétně 28. září Václavskou poutí. Největší venkovní akce přivítá kromě stánků a kolotočů samozřejmě i hudební interprety. Z celkem pěti scén je třem vyhrazen konkrétní žánr, najít tak můžete country scénu, scénu rockovou či scénu elektronickou. Na „zbývajících“ dvou scénách se představí hvězdy jako původem jihoafričtí Stone Jets, kteří k nám zavítají z Londýna, úžasní The Silver Spoons, vítězka Anděla v kategorii Sólová interpretka 2024 Pam Rabbit. Celý program zakončí Tata Bojs svým vystoupením nabitým energií!