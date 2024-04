Kvalitní terče pro vaši terasu, to je ITADECO

Nabízí ucelené produktové řady terčů na dlažbu i terčů pro terasy ze dřeva nebo stále populárnějšího dřevoplastu – wpc. Každý dům si zaslouží dokonalou terasu, která propojí dění uvnitř se zahradou a přírodou. Perfektní místo pro odpočinek a setkávání s rodinou a přáteli, to je oč tu běží. Přicházející jaro o sobě dává vědět a láká nás k práci venku, na zahradě a okolo domu. Pokud se chystáte na renovaci terasy nebo rovnou stavbu nové, jistě přemýšlíte, jakou technologii stavby zvolíte.

Stavba terasy suchou cestou

Stavba terasy suchou cestou získává stále více na oblibě. Jde o vyzkoušený a ověřený postup, bez potřeby lepení dlažby. Keramická nebo betonová dlažba je položena přímo na stavitelné terče. V případě dřevěné terasy je na terče umístěn nosný rošt ze dřeva nebo hliníkových profilů. Na ten jsou instalována dřevěná, či wpc terasová prkna pomocí vrutů nebo klipů. Výhodou této metody je rychlost a výsledkem je precizně rovná terasa. Zákazník získá terasu, která je nenáročná na údržbu, funkční, estetická a především trvanlivá.

Hliníkový alu profil tvoří rošt pro terasu

Společnost Itadeco neustále inovuje a přináší na český trh nové produkty a to díky spolupráci se silným zahraničním partnerem, společností Eterno Ivica. Nejoblíbenější řadou v nabídce jsou terče na dlažbu a terče pod dřevěnou terasu New Maxi. Nejpropracovanější jsou podložky Eterno se samovyrovnávací hlavou až do 5% spádu.

Terče na dřevo

Terasový systém GRF

Očekávanou novinkou pro letošní sezónu je GRF systém. Jde o modulární zvýšený podlahový systém (z angl. Grid Raised Floor), který vám přináší ještě více tvůrčí svobody při stavbě teras. Inovované řešení spočívá v tom, že dlažba není přímo posazena na terče, ale na GRF plastové tvárnice. Z tvárnic vznikne bezpečná vrstva, která zabrání propadu dlažby v případě jejího poškození. Další výhodou je možnost kombinovat různé povrchy terasy, jako dlažbu a umělý trávník. Navíc umožňuje i kombinaci různých rozměrů a formátů dlažby. Vznikají tak originální terasy, na kterých je radost trávit volný čas.

GRF plastové tvárnice GRF terasový systém

Kde si terče prohlédnout osobně?

Osobně si terasové podložky a další terasové prvky můžete každoročně prohlédnout na veletrzích týkajících se bydlení a zahrady. Na právě skončeném veletrhu FOR GARDEN, udělila odborná porota veletrhu společnosti Itadeco první místo Grand Prix za inovativní terasový terč. V Itadecu vám odborně poradí i s prvky pro odvodnění a drenáž domu i zahrady, stejně jako s doplňky pro ploché střechy. Zákazníkům nabízí profesionální služby v podobě tvorby kladečského plánu terčů, zaměření terasy a odborného poradenství. Kamenná prodejna a sklad sídlí v Nové Pace.