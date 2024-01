K sedmdesátce naděluje ostravská filharmonie knihu, která (si) hraje

Limitovaná edice knihy Janáčkova filharmonie *70 vznikala pět let a příznivcům orchestru přináší jedinečný umělecký zážitek. „Ačkoli jsme klasické hudební těleso, publikaci jsme pojali netradičně jako vzpomínkové fotoalbum. Vyzpovídali jsme pamětníky i současné členy orchestru, čtenáře necháváme nahlédnout do zákulisí hudebního tělesa, které se dnes řadí mezi nejvýznamnější v Evropě. Osobnosti, které jsou spojené s Janáčkovou filharmonií, s námi prostřednictvím otevřených rozhovorů sdíleli své neopakovatelné příběhy,“ říká Petra Javůrková, vedoucí oddělení marketingu Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Vizuální překvapení, hry a oslava

Kniha je plná vizuálních překvapení, historických i současných fotografií, které pořídila oceňovaná fotografka Dita Pepe, a obsahuje autorské rozhovory, jež s pamětníky i nynějšími členy orchestru vedla spisovatelka Jana Poncarová. Obsah je pak zabalený do působivého designu z dílny uznávaného grafika Štěpána Malovce. „Nejcennější jsou podle nás osobní vzpomínky, které se s odchodem lidí často vytrácejí. Pro účely publikace jsme tak v uplynulých letech postupně vyzpovídali přes padesát osobností a zhruba třicet z těchto příběhů čtenářům knihy nabízíme,“ dodává Petra Javůrková.

Netradiční pojetí publikace umocňuje řada prvků, jedním z nich je zabudovaný hrací strojek – po otevření knihy si tak čtenáři mohou poslechnout nahrávku Lašských tanců pořízenou přímo Janáčkovou filharmonií v roce 2016. „Přáli jsme si, aby kniha poskytovala nejen vizuální a čtenářský zážitek, ale i ten hudební. Od nápadu k realizaci hudebního strojku vedla poměrně trnitá cesta, ale díky nasazení tvůrčího týmu se nám vše podařilo zdárně vyřešit,“ dodává Dita Pepe.

Video: Podívejte se, jak kniha vznikala

Neobyčejné příběhy nejen hudebníků

Nepostradatelnou součástí publikace jsou vzpomínky pamětníků, stejně jako rozhovory se současnými členy orchestru. Svůj příběh v knize představil například nejdéle působící zaměstnanec Janáčkovy filharmonie Vladislav Klíma, někdejší hráč na bicí a současný kronikář a archivář orchestru. Poetické je i vyprávění jednoho z nejstarších žijících hráčů orchestru Karla Kaderky. Tvůrčí tým vyzpovídal také mladší členy orchestru, například manžele Barciokovi, kteří se do sebe zamilovali právě v Janáčkově filharmonii.

„Zajímaly nás ale i příběhy lidí, kteří stojí v zákulisí organizace. Působivý je například rozhovor s Marcelou Marmolovou, asistentkou ředitele, která do filharmonie nastoupila hned po maturitě a pracuje tu už šestadvacet let. Vedle toho publikace přináší i rozhovory s lidmi, kteří pečují o Janáčkův odkaz – patří mezi ně například Jiří Zahrádka. Pochopitelně nechybí ani povídání s ředitelem filharmonie Janem Žemlou, který nás nechává nahlédnout nejen do minulosti a přítomnosti, ale i budoucnosti orchestru,“ vysvětluje autorka textů Jana Poncarová.

Video: Někdejší hudebník filharmonie a současný kronikář orchestru Vladislav Klíma je studnicí příběhů

Limitovaná edice 800 kusů

Jednou z nosných linek knihy je oslava. V tomto duchu se neslo i uvedení publikace, kterou 7. prosince v ostravském Centru Pant pokřtili ředitel Janáčkovy Filharmonie Jan Žemla společně s náměstkyní primátora statutárního města Ostravy Lucií Baránkovou Vilamovou, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Lukášem Curylem a pamětníkem a nejdéle působícím zaměstnancem filharmonie Vladislavem Klímou.

První výtisk knihy pak od Janáčkovy filharmonie obdržel houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, který na konci listopadu společně s ostravským orchestrem oslavil své životní jubileum sedmdesát let. „Z knihy máme velikou radost. Vychází v limitované edici 800 kusů a věřím, že se stane sběratelským kouskem. Oslavovat budeme i celý následující rok 2024, a to celou řadou jedinečných koncertů a uměleckých vystoupení,“ doplňuje Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Publikace Janáčkova filharmonie *70 má 400 stran a stojí 990 korun. Pořídit ji můžete na e-shopu Janáčkovy filharmonie Ostrava anebo ji zakoupit v prodejním místě JFO – Janáček point, stejně jako na vybraných pobočkách Ostravainfo!!!. Kniha je skvělým dárkem pro milovníky hudby, historie i neobyčejných lidských příběhů.