Jak válčit s rakovinou? Ambasador ONKOfit Jiří Dvořák nabádá k pohybu

„Nejen, že uděláte něco dobrého pro sebe, ale podpoříte tak onkologicky nemocné v bitvě proti této zákeřné nemoci,“ říká Dvořák. Známý herec z divadelních prken i televizních obrazovek propůjčil svou tvář projektu ONKOfit, který pod taktovkou Masarykova onkologického ústavu a Masarykovy univerzity (MUNI) vede onkologické pacienty k pohybu. Při příležitosti Světového dne proti rakovině 4. 2. se k nim můžete připojit také.

Na webu onkofit.cz se 4. 2. objeví videolekce, kterou si může zacvičit úplně každý. Stačí mu k tomu pár minut a kousek místa v obýváku. Také se u toho může vyfotit nebo zaslat svůj příběh přes facebook @ONKOfit.cz a sdílet své zážitky s ostatními.

Cvičením k lepší prognóze

Fyzická aktivita a onkologické onemocnění se rozhodně nevylučují. „Pravidelný pohyb například v podobě cvičení zlepšuje jak fyzický, tak i psychický stav pacientů. Navíc má také dle výzkumů pozitivní dopad na prognózu onkologických pacientů,“ vysvětluje prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu. I na základě těchto podkladů vznikl celý portál onkofit.cz, který pacientům radí, jaká cvičení zvolit na základě konkrétní diagnózy.

Uživatelé zde najdou konkrétní videolekce s cvičebními programy nebo třeba rady, jak zvládat některé pohyby při daném onemocnění. „Rakovina je zlá nemoc. Za určitých podmínek se s ní ale dá bojovat. Sedět doma a litovat se je cesta do pekel. Proto stojí za to začít cvičit, třeba i se svými blízkými,“ tvrdí Jiří Dvořák, ambasador celého projektu. Samotný herec má zkušenost s onemocněním v rodině a v projektu vidí velký potenciál. „Myslím si, že celá věc má smysl. Jestli může člověk aspoň trochu pomoci, a to v čemkoliv, tak to má udělat,“ dodává.

Kromě videolekcí najdou uživatelé na webu také rozhovory s lékaři nebo třeba příběhy pacientů. „Cvičit jsem začala po skončení chemoterapie a mohu potvrdit, že mám skvělou kondici. Kromě toho mi to pomáhá i po psychické stránce,“ říká hemato-onkologická pacientka Eva Hasarová.

Pohyb pomáhá! Zacvičte si s námi

Ne každý pohyb je ovšem prospěšný. Záleží, zda je pacient po chemoterapii nebo se stále aktivně léčí. „Pro každý typ onemocnění platí trochu jiná pravidla,“ upozorňuje MUDr. Kateřina Kapounková, PhD., vedoucí katedry podpory zdraví na Fakultě sportovních studií MUNI. Pro laika to může být složité. Právě z toho důvodu na přípravě webu onkofit.cz pracují lékaři a další experti z praxe, kteří zohledňují různou úroveň zdatnosti pacienta a fáze jeho léčby.

Web onkofit.cz je určen všem onkologickým pacientům bez rozdílu věku. Nezapomeňte se 4. 2. připojit k výzvě Jiřího Dvořáka a pomáhejte pohybem.

Zapojte se na: https://onkofit.cz/cviceni-na-podporu-pacientu/ a sdílejte své zážitky na facebooku.