Imaginární on-line kamarádi. Víte, s kým si píše vaše dítě?

Čím jsou děti starší, tím více jsou online a proplouvají vlnami častokrát ne příliš bezpečného internetu. Věděli jste, že téměř 4 z 10 dětí přiznává „on-line kamaráda“, kterého nikdy neviděly, osobně ho neznají, pouze si s ním píší a že rizikově se na internetu chová asi 170 tisíc dětí?

To ukázal výzkum agentury NMS Market Research. Výzkum se zaměřil i na sdílení fotografií a videí sebe sama, tedy selfies. To přiznává 35 % dětí a 27 % dospělých. Možná ještě rizikovější chování – sdílení fotek a videí ze svého okolí potvrzuje 29 % dětí, a dokonce 40 % dospělých, každý pátý člověk v kategorii 18-65 pak sdílí také svou domácnost, a 13 % dokonce i osobní informace.

Imaginární kamarádi

Kyberšikana je typická svou opakovaností, intenzitou a negativním dopadem na oběť. A čím více času se děti pohybují v on-line světě, tím častěji se s ní setkávají. „S nějakou formou kyberšikany se setkalo každé 5. dítě. Statisticky – v průměrně velké školní třídě tak s touto zkušeností najdeme 6 dětí. Čím jsou děti starší, tím častěji na tento jev narazily. Ve 14 až 15 letech má tuto negativní zkušenost již 35 % dospívajících, dívky pak častěji než chlapci,“ říká Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research.

Téměř 4 z 10 dětí přiznávají, že mají nějakého „online kamaráda", kterého nikdy neviděly

Asi nejdůležitějším zjištěním pak je, že na štěstí dětí má zásadní vliv zájem rodičů. Děti, o které se rodiče zajímají, jsou 2krát šťastnější. Čím tedy více rodič s dítětem mluví, tím více se cítí dítě šťastné. „Komunikace hraje zásadní roli i v tom, aby se rodič vůbec dověděl, co dítě na sociálních sítích dělá a s kým je v kontaktu. A děti to s rodiči chtějí sdílet, 8 z 10 dětí tvrdí, že rodičům říká pravdu o tom, co na mobilu dělá,“ říká Dominika Herdová.

Online svět

Optimálně si rozvrhnout čas strávený s technologiemi je pro rodiče i děti stále složité. Znepokojující jsou i výsledky samotného času, který tráví děti na svém mobilním telefonu. Děti ve věku 8-15 let tráví v průměru na svém mobilním telefonu 3 hodiny a 28 minut denně. Výzkum ukázal, že jejich rodiče ovšem žijí v představě, že je to o 30 minut méně.

Téměř pět tisíc respondentů – dětí od 8 do 15 let, dospělých i rodičů dětí - se účastnilo výzkumu Děti online. Když rodič netuší… Závěry výzkumu pro společnost O 2 , která se tématy chování v digitálním světě zabývá dlouhodobě prostřednictvím Nadace O 2 a jejího programu O 2 Chytrá škola, mohou být pro rodiče více než znepokojující. „Cílem bylo zjistit, jak rodiče dohlížejí na chování svých dětí v on-line světě, jak děti v tomto prostředí tráví svůj čas, zda sdílejí s rodiči to, na jaká rizika tam narážejí. Zároveň mapoval i pocit štěstí dětí, jaký vliv na to má čas strávený na mobilním telefonu nebo zájem rodičů o to, čím se děti v on-line světě baví,“ říká manažerka Nadace O 2 Dominika Herdová.