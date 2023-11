Future of Export Summit 2023 navštívilo 400 zástupců firem

Atraktivní agenda sestavená agenturou CzechTrade a zaměřená na současné trendy a procesy ovlivňující úspěch exportu naplnila kapacitu druhého ročníku konference Future of Export Summit 2023. Přišlo 400 zástupců firem. Mezi vystupujícími byli představitelé ministerstev, inspirativní osobnosti renomovaných českých společností a zkušení ředitelé agentury CzechTrade. Program nabídl témata umělé inteligence, duševního vlastnictví, kybernetické bezpečnosti, design managementu a dalších trendů světového exportu.

Konferenci o Exportní strategii ČR zahájil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Export byl vždy tahounem české ekonomiky. A chceme, aby tím tahounem nejen zůstal, ale aby v budoucnosti hrál ještě větší roli. Proto je třeba zaměřit se především na jeho kvalitu, která se promítá do vlastní přidané hodnoty. Abychom mohli hovořit o dlouhodobé prosperitě naší ekonomiky, musíme podporovat právě tvorbu vlastní přidané hodnoty a hledat nové národní šampiony,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a podotkl: „Exportní strategii na příštích deset let jsme připravili, nyní se zaměřujeme na její implementaci. Mnohá z těchto opatření se týkají agentury CzechTrade, která představuje klíčový nástroj podpory exportu. Letos jsme společně otevřeli zahraniční kanceláře ve Lvově na Ukrajině, v texaském Austinu a posílili jsme kancelář v Londýně. Za několik dní plánuji otevřít kancelář v Rijádu v Saúdské Arábii a ve stejný měsíc otevřeme novou kancelář v Mnichově. Pracujeme také na otevření kanceláří v Manile na Filipínách, Ósace v Japonsku a v Soulu v Jižní Koreji. Pro následující tři roky připravujeme dalších pět destinací.“

Úvodní blok doplnil náměstek ministra financí Jiří Valenta a generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal, který představil strategické směřování agentury CzechTrade v měnících se podmínkách, a to včetně exportní strategie agentury pro příští tři roky. „Řada procesů a trendů posledního období zásadně mění podobu mezinárodních ekonomických a obchodních vztahů. Cílem každoročních byznysových setkání Future of Export je tyto nové fenomény doby zachytit a s pomocí expertů pro danou oblast prodiskutovat a současně i hledat v kontextu probíhajících změn vhodné scénáře pro firmy s ambicemi růst a expandovat do zahraničí,“ řekl Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

V hlavní části programu vystoupil David Müller, vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu ministerstva průmyslu a obchodu. Věnoval se zvýšení globálních ambicí českých firem. O sektorové budoucnosti českého exportu mluvil Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade.

K aktuálnímu tématu měnové politiky a euru se vyjádřil Oldřich Dědek, bývalý člen bankovní rady ČNB, v současné době působící v Institutu ekonomie FSV UK.

Uplatněním umělé inteligence v různých oborech se zabýval odborník a CEO společnosti The Mama AI Jan Kleindienst.

Následující panelová diskuze byla doplněna o výsledky unikátního průzkumu, ze kterého vyplynulo, že pro 81 procent firem je klíčem k úspěchu v zahraničí kvalita produktu, 68 procent uvádí cenu produktu. Pro 35 procent je to zákaznický servis, inovace a marketing. Z průzkumu také vyplynulo, že o slovo se hlásí mladá generace: 21 procent firem vnímá, že své výrobky bude muset přizpůsobit mladé generaci. Dalších 64 procent si uvědomuje, že bude potřeba sledovat trh a reagovat dle potřeb nastupující generace.

Kybernetickou bezpečnost ve firmě vnímá jako důležitou až velmi důležitou 88 procent podniků, naplno se jí věnuje jen necelá polovina z nich. Dále je z průzkumu zřejmé, že s umělou inteligencí pracuje už 27 procent firem, nejčastěji ji využívají pro automatizaci zákaznického servisu, analýzu chování zákazníků nebo optimalizace cenové strategie. Rizika spojená s využíváním umělé inteligence vnímá 41 procent firem. Diskutovali Jiří Černý, výkonný ředitel firmy Vizard (Medovník) společně s Dušanem Kožušníkem z firmy Compelson a podnikatelkou a business mentorkou Danou Bérovou.

Interaktivní částí konference, kde se mohli účastníci zapojovat svými otázkami, byly tři paralelní diskuzní bloky s odborníky. Každý účastník si mohl vybrat jeden ze tří zaměřených bloků: Design jako kritická součást produktu,Od startupu ke globálnímu exportérovi a Hrozby a příležitosti pro stabilní byznys. Největší zájem účastníci projevili o téma startupů. Všichni řečníci se shodli na tom, že základním stavebním kamenem pro úspěšnou expanzi je důkladná příprava, výběr kvalitního lokálního partnera a perfektní marketing. Velkou roli hrají zkušenosti a znalosti trhu, kde může ve velké míře pomoci právě CzechTrade.

O agentuře CzechTrade

Agentura na podporu obchodu je už 26 let partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.