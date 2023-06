Festival Banát 2023

Oblast o velikosti Libereckého kraje se táhne od srbského města Bela Crkva, kde se nachází České Selo až k Oršavě, u které je právě vesnice Eibenthal.

Žije zde přibližně 2000 Čechů, kteří jsou soustředění do sedmi českých vesnic, mimo zmíněného Českého Sela a Eibenthalu to je známá Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr a Šumice.

Důležitým bodem je celková propagace regionu. Do tohoto projektu jsou zapojeny například i MZV, Česká centra, v poslanecké sněmovně byla dokonce založena i neformální skupina přátel Banátu a poslanci vyrazili navštívit české vesnice osobně. „Rád bych, aby nezůstalo u prázdných frází a slibů, ale aby naše neformální poslanecká skupina aktivně přinášela politickou podporu na české i rumunské straně. Začali jsme. A chceme v našem plánu pokračovat. Já bych k tomu dodal, že vás zasáhne u srdce. Máte pocit domova. Překonáte tisíc kilometrů a přijedete domů,“ dodává poslanec Martin Hájek

Tím nejdůležitějším nástrojem je právě v poslední době populární Festival Banát, který ve své dvanáctileté historii přivezl do oblasti mnoho návštěvníků, kteří díky organizaci překonali častý despekt, který Rumunsko svým předrevolučním obrazem v mnoha turistech přetrvává. Díky specifické atmosféře a výběru vystupujících tak do oblasti cestují lidé, u kterých lze čekat pokoru a úctu k tomu, co zde místní krajané za 200 let vytvořili a udrželi. Fanoušci se pak stávají nositeli banátské DNA a osobní zážitek pak přenášejí do svého okruhu přátel, kteří se sem díky jejich zkušenosti vydávají třeba i po vlastní ose mimo festivalovou akci.

Velkou hodnotu má festival především v organizačním nastavení. Za akcí stojí místní akční skupina nadšenců, kteří zde od roku 2008 staví na nohy vysněný projekt Eibenthal.

„Právě Eibenthal byl jednou z nejpodceňovanějších vesnic českého Banátu a po pádu antracitových dolů byl takřka odsouzen k zániku. Ale vzepřel se osudu a stal se vesnicí naděje, kam se vrátilo mnoho mladých vystudovaných rodin, začaly se řešit ekologické projekty, turistika, kvalita života, tradice a zvyky,“ nadšeně dodává Tibi Pospíšil přímo z Eibenthalu.

Právě svým příběhem si Eibenthal zajistil i pozornost celého Rumunska a v roce 2022 se umístil na pátém místě v národní anketě o nejlepší vesnici, která se soustředí na cestovní ruch.

Bratři Tibi a Tomeš Pospíšilové patří v dnešní době k velkým lídrům a inspirací celé oblasti. Na straně České republiky pak Štěpán Slaný a Honza Duben, dva sportovci, které osud zavál nečekaně právě do zapadlé vesničky v roce 2007. Štěpán sem přijel poznat vesnici, odkud pochází jeho současná manželka Anetka, a Honza si zde svoji Verunku během turistických expedic našel.

„My jsme si udělali takový festival pro sebe, aby se líbil nám,“ zasnil se Honza a Štěpán dodává: „Na začátku jsme oslovili úplně všechny umělce, aby to bylo spravedlivé. I třeba Lucii Bílou a Karla Gotta. Škoda, že nemohli, no...“

Velkým zlomem v organizaci festivalu a také propagaci celé oblasti bylo vypravení vlakového expresu v roce 2017, původní autobusovou dopravu nahradil speciální vlak, který se hned zařadil k nejdelší vlakové soupravě v novodobé evropské historii, svojí délkou přes 500 m převeze z Prahy do cílové Oršavy 1200 fanoušků.

Dnes Festival Banát patří k největší české kulturní akci za našimi hranicemi, každoročně sem jezdí přes třicet českých kapel (letos v čele Zrní, PSH, Ventolín, Květy, Vasilův Rubáš, Nylon Jail, Circus Problem), ale také divadla či přední české osobnosti, jako je Janek Rubeš, Ladislav Zibura, Tomáš Sedláček, kteří se v průběhu festivalu stávají de facto účastníky a ve speciální a těžko přenositelné atmosféře se zde vytváří jakási homogenní skupina lidí, kteří si po roce opět vyjeli na letní tábor, a přirozeně se promíchává s místními krajany, pro které je tato akce nejdůležitější akcí celého roku.

Po loňské úspěšné premiéře se letos ještě více otevře místní kostel Sv. Jana Nepomuckého, který se během festivalu stává místem propojení mezi krajany a návštěvníky festivalu. Každý den zde probíhají bohoslužby pod taktovkou českého faráře Josefa Přeloučka a také vystoupení operních zpěvaček a vážné hudby.

Letos se návštěvníci mohou těšit na prezentaci Českého centra v Bukurešti, které slaví 40. výročí svého vzniku retrospektivní výstavou.

Nezapomíná se ani na děti. Už loni děti spolu s učitelem Alexem a mladými stážisty vytvořili dětskou stage, kterou letos ještě více rozšíříme o hry, autorská čtení knížek pro děti, písničky a tance, které nacvičují celý rok. „Loni se do Eibenthalu vrátily z Čech tři mladé rodiny s dětmi, které začaly chodit k nám do školy. Už jich máme více než dvacet a další ve školce,“ raduje se pan učitel Alexandr Gajdžica.

O festivalu a celé oblasti Českého Banátu vzniká dokumentární film Česká srdce Banátu v produkci studentské televize TV9P ČVUT v Praze. Je to dokument o kultuře a jejím vlivu na rozvoj této krásné oblasti. Lidé zde chtějí především žít a k tomu je třeba vytvářet nové pracovní příležitosti.

„Film bude dokončen v roce 2024 slavnostní premiérou s překvapením, jako poděkování všem Čechům, kteří v tomto nádherném kraji zachovali naši kulturu a jazyk v tak čisté ryzí podobě, ve svých srdcích,“ dodává režisérka Jiřina Šimková.

Stejní tvůrci loni natočili dokument i o festivalu, který bude mít letos v Kamínu svoji premiéru.

Vstupenky na webu festivalu:

https://www.festivalbanat.cz/

https://www.facebook.com/festivalbanat

https://www.visitbanat.com/