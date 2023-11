Dochází vám nápady na dárky? Co takhle darovat deskovku?

Krušnohorské deskové hry mají promyšlenou strategii, jsou jednoduché na pochopení a nakažlivě zábavné.

Hra je odjakživa spojena se zábavou a příjemným trávením volného času s rodinou nebo přáteli. V nabídce Krušnohorských deskových her najdete vhodný dárek jak pro děti, tak pro seniory a rodiny. „Strategické hry jsou pro širokou věkovou škálu od dětí po dospělé až seniory. Jedná se o hry SET4, GESTRAT a SQUARE. Rodinné zábavné hry jako Cirkus, Helix nebo 17 bylin jsou ideální, aby se rodina sešla, zahrála si a odtrhla se od mobilů, počítačů a televizí. Po jedné hře se pro svou zábavnost těchto her k těmto rádi vrátíte opakovaně. Dále pak didaktická a strategická hra STRAMAT je skvělá pro procvičování sčítání, odčítání a malou násobilku a současně je velmi zábavná jako strategická hra. Zahrají si ji rádi nejen děti, ale i dospělí. Zajímavá je také hra FUTURE, která je pro jednoho hráče a je skvělá v tom, že si člověk udělá hravou cestou svůj denní horoskop ve formě kondiciogramu,“ popisuje některé z nabízených her Ladislav Tuna, jednatel firmy TUNA – Production, s.r.o., která Krušnohorské deskové hry vymýšlí a prodává.

Co ale zvolit jako dárek pro rodinu s menšími dětmi? Jednatel společnosti Ladislav Tuna doporučujehru Cirkus: „Jsou to vlastně dvě hry v jedné, starší pak bude bavit hra HELIX. Puberťáky nadchne hra SET 4, Gestrat a slečny a mladé paní určitě FUTURE.“ Pro rodiče a prarodiče by podle Ladislava Tuny byla skvělá volba hra SET 4 a v návaznosti na ni pak hra GESTRAT. „Jsou to hry, které po první hře nadchnou právě dospělé. Vypadají, že jsou jednoduché a mají i jednoduchá pravidla, ale při hře si musíte pamatovat co je zakryté a musíte takticky nad protihráčem vyhrát. Kdo již hrál hru SET 4 jistě rád sáhne po hře GESTRAT, která je o poznání náročnější než SET 4,“ dodává.

V případě, že chcete obdarovat cestovatele, i tady mají Krušnohorské deskovky řešení. „Strategické hry SET 4, GESTRAT a SQUARE jsme vyrobili i v provedení v bavlněném pytlíku s dřevěnými figurkami. Tyto jsou velmi vhodné do batůžků na cesty vlakem na dovolenou nebo na chatu či chalupu,“ pokračuje Ladislav Tuna a dodává, že hry mají i svoji vánoční edici: „Vyrobili jsme na Vánoce i verzi SET 4 mini Plast tato je v červeném nebo zlatém saténovém pytlíku má menší hrací plochu a plastové figurky. Je o mnohem levnější než dřevěná verze a je tak skvělým malým doplňkovým dárkem, který potěší každého.“

Deskové hry nezklamou ani zamilované páry, protože nabízí i hry, které zabaví partnery. „Pro partnerku od partnera by mohla být skvělým dárkem hra FUTURE. Ženy mají rády kondiciogramy a horoskopy. Mohou tak připravit horoskop svému partnerovi, který jej raději od partnerky vyslechne, než aby měl trpělivost si jej ´zahrát´,“ dodává s úsměvem Ladislav Tuna.

Veškeré Krušnohorské hry lze objednat online a aby dorazily do Vánoc je potřeba objednávku odeslat do 15.12. 2023. Nicméně i tady platí, čím dříve, tím lépe, protože krátce před vánočními svátky už mohou být některé hry vyprodané.