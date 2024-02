Disney Lorcana: karetní sběratelská hra s miliony fanoušků na světě

Vraťte se zpátky do dětských let k oblíbeným Disney postavičkám

Disney Lorcana patří mezi tzv. Trading Card Games – sběratelské karetní hry. Tento druh zábavy v sobě spojuje nejenom samotné potěšení z hraní, ale hráči si mezi s sebou jednotlivé karty vyměňují nebo s nimi rovnou obchodují s cílem rozšíření své sbírky o ty nejvzácnější kartičky z celé edice. Pozor, nebavíme se o kartičkách za stovky korun, za ty nejvzácnější kartičky zaplatíte klidně i přes 20 000 Kč.

Disney Lorcana spojuje napříč generacemi

To pravé kouzlo karetní hry Disney Lorcana spočívá v nesmrtelnosti příběhů jednotlivých Disney postav. Každý si v příběhu najde to své. Magický svět vtahuje do příběhu každého, kdo touží po dobrodružství, o kterém se mu ani nesnilo.

Staňte se Illumineerem a hrajte bok po boku se svou milovanou Disney postavičkou

Na prahu příběhu se stáváte Ilumineerem – čarodějem s kouzelným perem. Záhadná síla vás přenesla do fantastického světa Lorcana, ve kterém se snažíte společně se svými oblíbenými Disney postavičkami zvrátit osud celé říše.

Aktuálně si už můžete předobjednat třetí nejnovější sadu kartiček s názvem Into the Inklads. Ve startovacím balíčku tak na vás může (ale také nemusí) čekat krásná Elsa, odvážný Robin Hood nebo bohatý Strýček Skrblík.

U startovacího balíčku to ale většinou nikdy nekončí. Dokonale propracované originální kresby Disney postaviček jednoduše vezmou za srdce každého, kdo vyrostl na kreslených filmech z dílny Disney.

Ať už jste milovali pejska Pluta za jeho bezprostřednost, nebo patříte mezi fanoušky Jima Hawkinse a jeho posádku lodě RLS Legacy z Planety pokladů, karetní hru Lorcana si opravdu zamilujete.