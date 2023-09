Digitalizace banky odráží potřeby zákazníků a proměňuje roli poradců

Technologický vývoj přináší změny, které musí banky reflektovat. Narůstá počet klientů, kteří vyhledávají a upřednostňují některá z online řešení pro správu svých financí. Internetové bankovnictví, mobilní aplikace a platby mobilem se tak stávají nedílnou součástí života stále více lidí, a to nejen napříč mladší věkovou skupinou. Tento trend potvrzuje i Česká spořitelna, které násobně vzrůstá i počet aktivních uživatelů ve věku 65+ a která s digitalizací neotálí a díky inovativnímu digitálnímu bankovnictví George nabízí zákazníkům pokročilou uživatelskou zkušenost.

Jen v České republice v současné době aplikaci George využívají více než 2 miliony klientů. Celkově je to pak 9 milionů zákazníků napříč šesti zeměmi – Rakouskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Chorvatskem a Maďarskem, kde je aplikace k dispozici. „Aplikace George přinesla novou úroveň digitálního bankovnictví a na jejím neustálém rozvoji a bezchybném chodu pracuje tým čítající přibližně 300 lidí. Vnímáme totiž, že právě digitální zkušenost je tím, co nás může odlišit od ostatních bank a poskytnout nám konkurenční výhodu,“ uvádí Martin Kobza, člen představenstva České spořitelny, který zodpovídá za provoz a IT. Mezinárodní přesah navíc umožňuje čerpat know-how napříč jednotlivými zeměmi a implementovat funkční prvky využívané lokálně i do dalších států.

Technologie v péči o finanční zdraví

Aplikace představuje jedno centrální místo, kde mají klienti přehled o všech svých finančních produktech, mohou je jednoduše spravovat a současně v online prostředí sjednávat nové služby, a to pohodlně a zároveň díky biometrice a pokročilým zabezpečovacím metodám také bez obav. Technologie ale mohou mít i další přidanou hodnotu – mohou pomoci pečovat o finanční zdraví klienta v každém okamžiku. „Česká spořitelna si už před časem stanovila jako jeden z hlavních cílů starat se o finanční zdraví klientů. Chceme jim v tomto ohledu nabízet pomocnou ruku, být jim oporou a být jim celkově blíž. Právě s tím nám technologie pomáhají. George už v tuto chvíli nabízí řadu funkcionalit zaměřených na finanční zdraví a ve vývoji pokračujeme dál,“ doplňuje Martin Kobza. Jedním z kroků ve vývoji by přitom mohla být predikce výhledů do budoucna, která by bez pokročilých technologií byla nemožná.

Úloha bankovních poradců se mění

Spolu s procesem digitalizace a transformace banky jde ruku v ruce ale také proměna rolí bankovních poradců na pobočkách. „Jako tradiční banka na cestě k technologické společnosti máme velkou výhodu, a sice že si z obou konceptů můžeme vzít prvky, které jsou pro nás nejlepší, a vhodně propojovat technologie i lidský faktor,“ vysvětluje Martin Kobza. Rozvoj nových technologií a nárůst zcela bezhotovostních poboček tak neznamená, že by technologie měly nahradit poradce na pobočkách, ale dochází ke změně jejich úlohy. „Poradci jsou ti, kteří pomáhají klientům s péčí o finanční zdraví, a současně by měli být těmi, kteří je provedou digitálním procesem a v případě potřeby poskytnou radu a lidský kontakt. Měli by být tím, kdo zákazníkovi ukáže, jak sjednat novou službu, změnit stávající a vyřešit i další věci v aplikaci, kterou sami zákazníci dobře znají a používají ji,“ vysvětluje Martin Kobza. Pro úspěšnou digitalizaci je tak nutná synergie napříč celou společností – od IT týmů, kde v současné době Česká spořitelna zaměstnává téměř 1 500 specialistů a neustále je rozšiřuje, až po poradce, s nimiž se lidé osobně potkávají.