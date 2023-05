Dětské nosítko – lék na spokojené miminko, nebo výmysl moderní doby?

Je důležité si uvědomit, že právě narozené miminko se devět měsíců nosilo v bříšku, neznalo nic jiného než těsný prostor a tlukot maminčina srdce. Nyní je pro něj vše nové, získaný prostor je pro něj nový. Častokrát se tak za pláčem miminka, které je nakrmené, přebalené, nic ho navenek netrápí, skrývá pouze touha po bezpečí a tělesném kontaktu s rodičem.

Maminky tak častokrát končí s dítkem v náručí po celý den, což je v mnoha ohledech vyčerpávající a o pohodlnosti nemůže být řeč. Svým zádům, rukám a psychice mohou ulevit vhodně zvoleným ergonomickým nosítkem. Vždyť i naše babičky a prababičky nosívaly děti uvázané na zádech při práci na polích. Nošení dětí navíc sahá až do doby kamenné, ve které první nosicí pomůcky vznikaly. Dnes již naštěstí existují šátky a nosítka k tomu určené. Šátek na nošení dětí příčně pruží, je velmi nosný, přizpůsobivý a krásně tak obepne tělo dítěte. Je potřeba jej však správně uvázat. Snazší variantou je pak šátkové nosítko, jehož obliba mezi maminkami roste čím dál více pro jeho jednoduchost, rychlost a praktičnost.

„Po narození jsem zvolila šátek, ale pak jsem vyzkoušela Monilu Uni Start a bylo jasno. Ze vzoru jsem byla unesená. A ač byla rodina k nošení ze začátku lehce skeptická, tak nakonec nosili se stejnou radostí jako já a na procházky brali raději nosítko než kočár,“ říká Michaela M.

Pro novorozence je speciálně vyvinuté nosítko MoniLu UNI Start.

Jak správně vybrat ergonomické nosítko?

Česká ergonomická nosítka MoniLu využívají vlastnosti šátku a jednoduchosti použití. V nabídce naleznete rostoucí nosítka od narození MoniLu UNI Start, pro starší miminka MoniLu UNI, či pro větší, již chodící děti, MoniLu UNI PLUS. Nosítka využijete nejen pro uklidnění miminka, ale také při cestách k lékaři, na procházkách, výletech, dovolených, při doprovázení staršího sourozence do školky, večerním uspávání, vaření či jako pomoc při nemocech dítěte. Nosítka vám skvěle poslouží např. ke srážení horečky miminka (nošení tzv. kůže na kůži), pro uklidnění po očkování či při novorozeneckých kolikách.

Všechny typy nosítek MoniLu jsou rostoucí. Jak roste miminko, přizpůsobujete velikost nosítka jeho aktuálním mírám.

„MoniLu Uni jsem pořídila, když byly synovi dva měsíce. Teď mu jsou víc než dva roky (a má 12 kg) a nosítko je nám pořád občasným společníkem při delších výletech. Jedna z nejlepších investic do dětské výbavy,“ podotýká Barbora P.

Nosítka MoniLu jsou certifikovaná, atestovaná dle typu až do 30 kg a ergonomická, tedy plně respektují správnou fyziologickou polohu dítěte. Tu docílíte pouze v nosítku, u kterého je látka zádové opěrky měkká, nejlépe šátková, bez vyztužení, dostatečně široká, aby umožnila široké postavení nožiček do M pozice a správné podsazení pánve (páteř kopíruje tvar písmene C, u větších dětí J). Ve spodní části látka dosahuje takzvaně „od kolínka ke kolínku“, přičemž dítě je nošené výhradně čelem k nosícímu.

Znázornění správné ergonomické polohy – páteř do tvaru C, postavení nožiček do tvaru M.

Mohu nosit v nosítku, když mému miminku lékař doporučil abdukční široké balení?

Ano. Právě výše popsaná ergonomická poloha je žádoucí pro správný vývoj kyčlí. Po dobu nošení dítěte v nosítku není třeba přidávat plenku navíc (tzv. široké balení). Dítě nošené v nosítku není pasivní, jak by se mohlo zdát. Posiluje břišní svalstvo a trénuje samostatné držení hlavičky. Snad každý nejednou slyšel, že se u miminek bedlivě sleduje správný vývoj kyčlí. V České republice se totiž až 4 % dětí rodí s vrozenou dysplazií kyčelního kloubu.

„Vývojová kyčelní dysplazie je vadné vyvíjení kyčelního kloubu, které může mít za následek až vykloubení kyčelního kloubu. V dnešní době se toto hlídá a včas léčí díky pravidelným ultrazvukovým kontrolám kyčlí u miminek. Správný vývoj kyčelního kloubu můžeme výrazně ovlivnit správným balením miminka. Zavedení tzv. abdukčního balení (kdy jsou dolní končetiny v kyčlích pokrčené a polohované od sebe) znamená významný pokrok proti takzvanému addukčnímu balení (kdy jsou nožičky narovnané přitisknuté k sobě). Právě nosítko MoniLu splňuje, při správném nastavení, parametry odpovídající abdukčnímu balení, a tudíž zajišťuje i správné vyvíjení kyčelního kloubu miminka,“ vysvětluje MUDr. Radek Sedláček, ortoped.

MoniLu UNI PLUS pro nošení starších dětí.

Jak je to s nošením větších dětí? Je vhodné pořizovat nosítko již pro chodící děti?

Nosítko MoniLu UNI či UNI PLUS bezesporu využijete i pro starší děti. Ačkoliv dítě po zvládnutí prvních krůčků chce běhat vždy a všude, nikdy nevíte, kdy na něj dopadne únava. Nosítko je perfektní volbou pro odpočinek. Nic nedokáže totiž pokazit výlet tak jako bolavé nožičky dítěte. S nosítkem se navíc krásně dostanete i na místa, která by vám byla s kočárkem zapovězena.

Výhodou nosítek MoniLu je možnost pohodlně nosit dítě i na zádech. Výplně jsou pevné, ale příjemné, nikde netlačí, skvěle rozloží váhu i těžších dětí. Při správném nastavení nosítka dítko krásně uvidí i na cestu vpřed. Díky těsné blízkosti dítěte k tělu nosícího navíc nepocítíte změnu těžiště, jako tomu obvykle bývá při nošení dětí v nosících krosnách. Nošení v ergonomickém nosítku po nezpevněném povrchu se tak stane bezpečnější.

S nosítkem se dostanete i tam, kde je kočár nepoužitelný.

Nosítka MoniLu se pyšní především precizním zpracováním a použitím nejkvalitnějších materiálů včetně výplní, které skvěle roznesou váhu i těžších dětí. Spolu s evropskou certifikací, kterou si nese každé nosítko, zajišťují tu nejvyšší bezpečnost při nošení dětí. V neposlední řadě se jedná o českou výrobu se skvělým prozákaznickým přístupem. Pro konzultaci výběru vhodné velikosti se mohou rodiče obrátit na zákaznický servis MoniLu, který je rodičům dostupný po celou dobu nošení.