Charitativní běh pro Filípka ve Sportovním parku Pardubice

Foxconn Česká republika je hrdým generálním partnerem Sportovního parku Pardubice

Připraven bude zajímavý doprovodný program, bohatý výběr občerstvení, soutěže a další. Během aktivního odpočinku budete mít zároveň i možnost podpořit dobrou věc, a to zapojením se do charitativního běhu Foxconn Run, který odstartuje ve středu 9. 8. v 16 hodin. Nezapomeňte navštívit Foxconn zónu, která opět přinese návštěvníkům i zaměstnancům Foxconnu nejedno překvapení.

Sportovní park Pardubice

5. – 13. srpna 2023

Každý den od 9:00 – do 18:00

Park Na Špici, Pardubice

V ročníku 2020 se běželo pro malou Štěpánku

A pro koho letos běžíme?

Pro tříletého Filípka, který se narodil s velmi vzácným genetickým onemocněním – Phelan-Mcdermid syndromem. Filípek je zvídavý klučina, který jako všechny děti jeho věku touží objevovat svět. Rodina nehází flintu do žita a snaží se hledat co nejvíce možností, jak pomoci v jeho vývoji. Filípek potřebuje intenzivní dlouhodobější neurorehabilitaci, jezdí také na hipoterapii, logopedii a další vyšetření. Protože mají tento syndrom v České republice pouze dvě děti, je pro lékaře a odborníky léčba o to tvrdším oříškem.

Pojďme spojit síly a podpořit tohoto bojovníka. Celý výtěžek ze startovného poputuje na jeho léčbu a pokrytí dalších potřeb. Zaměstnanci společnosti Foxconn mohou čerpat 50% slevu (více informací na interním portále). Registrace na běh

Před startem běhu Foxconn Run vládně rodinná atmosféra

Akce je vhodná nejen pro rodiny s dětmi, ale pro každého, kdo by rád strávil pěkné chvíle na čerstvém vzduchu v krásném prostředí parku Na Špici v Pardubicích. Sportovní Park je ojedinělou událostí, při níž mají malí i velcí šanci vyzkoušet si nespočet různorodých sportovních aktivit, které zde budou představeny desítkami sportovních klubů, a to vše zdarma.

Foxconn zóna

Společnost Foxconn Česká republika je opět hrdým generálním partnerem této akce, a proto nebude chybět Foxconn zóna, která bude nejen zónou relaxační, ale zároveň i oficiálním hracím stanovištěm (na plánku hledejte písmeno „F“). Zóna nabídne několik aktivit pro děti, příjemné odpočinkové zákoutí pro rodiče. Na zaměstnance Foxconnu zde bude čekat jako každý rok překvapení. Neváhejte tedy a zastavte se u nás!