Prague Film Institute nabízí bezplatné filmové kurzy pro veřejnost

Před pěti lety začala v Praze fungovat mezinárodní filmová a herecká škola Prague Film Institute. „Studentům přednášejí experti se zkušenostmi z velkých hollywoodských filmů, mottem školy je všestrannost,“ říká Viktor Krištof, zakladatel a majitel školy. Novinkou jsou bezplatné filmové a herecké kurzy pro širokou veřejnost - pro začátečníky i pokročilé.

V čem je Prague Film Institute jiný než například FAMU?

Jsme zaměření na praxi a na to, aby si studenti vyzkoušeli na vlastní kůži různé role důležité pro vznik filmu. Režiséři studují scenáristiku i kameru a naopak. Naše škola se zaměřuje na to, aby například studenti režie věděli, co čekat od kameramana, výtvarníka nebo architekta. Učí se s nimi komunikovat, aby byl výsledek společné práce co nejlepší. Film je produktem mnoha různých filmařských profesí, které se bez spolupráce neobejdou.

Kdo u vás studenty učí filmařské řemeslo?

Spousta našich učitelů se podílela na velkých hollywoodských projektech nebo na seriálech, které je možné sledovat na platformě Netflix. Jsme velmi prakticky a komplexně zaměření.

Která velká jména ze světa filmu vaše škola přilákala?

Máme opravdu top odborníky. Tak zvané Master Classes střihu u nás vedli Dirk Westervelt nebo Steven Rosenblum. První je podepsaný například pod snímky Deadpool, Logan, Jan Žižka a dalšími. Druhý spolupracoval na filmu Krvavý diamant s Leonardem DiCapriem nebo stříhal Posledního samuraje.

Dnešní filmy jsou plné speciálních triků a náročně pořízených záběrů. Učí Prague Film Institute i tyto nové trendy?

Vyučujeme trikové techniky, akční scény, využití dronů při filmování, kameramani se učí natáčet pod vodou. Velkou přidanou hodnotou pro studenty je, že výuka většiny programů probíhá kompletně v angličtině. Připravujeme je také na právní záležitosti. Aby budoucí filmaři věděli, jak má vypadat smlouva pro různé profese spojené s natáčením.

Podvodní natáčení s profesionální filmovou technikou

Proč je angličtina pro filmaře důležitá?

Do Česka přijíždí natáčet řada zahraničních filmových produkcí. Kdo chce získat práci při takové příležitosti, bez angličtiny se neobejde. Je třeba znát filmařskou terminologii.

Jaký systém výuky Prague Film Institute nabízí?

Používáme britský systém vzdělávání BTEC. Jeho cílem je vychovávat profesionály pro praxi. V nabídce máme například bakalářský transfer program, což je dvouletý prezenční studijní program v angličtině zaměřený na praktickou výuku. Absolventi získají britský diplom BTEC HND, který je ekvivalentem druhého ročníku bakalářského studia a poslední rok studia absolvují na vybrané přidružené univerzitě ve Velké Británii nebo EU.

Nabízíte ale zároveň také bezplatné workshopy pro veřejnost. Komu jsou určené?

Workshopy probíhají v angličtině, do budoucna je plánujeme i v češtině. I tyto praktické semináře vedou profesionální filmaři a herci. Během workshopů budou probíhat i soutěže. Účastníci mohou vyhrát různé slevy nebo studium na naší škole zdarma. Také jsme zavedli řadu nových kratších kurzů. Jedná se například o měsíční kurz audiovizuální tvorby, který je vhodný pro začínající videomakery a influencery. Je to nejlevnější kurz v naší nabídce. Ten bude jako jediný probíhat i v češtině, chceme se více otevírat Čechům.

Sbírají vaši studenti zkušenosti také při filmech, které sám produkujete?

Ano, při natáčení zastávají nejrůznější filmařské profese. V poslední době jsme studenty začlenili do štábu úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase, která se distribuovala do 40 zemí celého světa. Studenti školy Prague Film Institute vytvořili část jejího štábu. To je opravdu výjimečné nasazení studentů do praxe.

Studenti měli praxi např. na natáčení filmové série Princezna zakletá v čase

Co taková zkušenost studentům přináší?

Když jsou členy takových úspěšných štábů, vytvářejí si tím své showreels. Ty dokazují, co mají za sebou, když se ucházejí o další práci. Ve filmařské branži je to hodně důležité. Každý filmový producent si svůj další štáb vybírá podle natočených showreels.

Jste mezinárodní škola. Ze kterých zemí k vám přijíždějí do Prahy studovat budoucí filmaři?

Až půlka studentů je z Asie, například z Indie nebo Indonésie. Máme také studenty z Peru, Panamy, Ekvádoru a dalších amerických zemí. Nechybí ani Evropané nebo Afričani. Učíme v malých skupinkách nejčastěji do deseti studentů. Letos poprvé u nás studují také čeští zájemci o filmařinu.

Na mezinárodní škole Prague Film Institute se setkávají studenti ze všech koutů světa

Prague Film Institute už má také první absolventy. Jak se uplatňují v praxi?

Přicházejí k nám zprávy o jejich úspěších na filmových festivalech. Někteří zase natáčejí videoklipy pro světoznámé kapely, náš absolvent vytvořil nedávno video pro slavnou skupinu Sabaton. Celkově se ukazuje, že se absolventům naší vysoké školy díky komplexnímu zaměření, které u nás získávají, daří dobře pronikat do profesního světa. Zapojují se do natáčení, etablují se v branži a chystají se na svou sólovou dráhu. Ze školy odcházejí s praxí z reálného filmování.

Děláte si průzkum, kolik absolventů vaší školy zůstává u filmu?

Podle mého odhadu 90 procent z našich studentů zůstává v branži. Někteří z nich se zaměřují na umělecké pojetí filmu, další se dají na komerční tvorbu reklamy, hudebních videoklipů, dokumentů a mainstreamových snímků. Už během studia se studenty probíráme strategii jejich budoucího uplatnění, aby se vydali co nejlepší cestou. Nikdo na nikoho ve filmové branži nečeká s otevřenou náručí. Svou cestu si musí najít každý sám.

Změní se v blízkém budoucnu film jako takový?

Bude zapotřebí vyrábět ještě unikátnější filmy než nyní, konkurence se ještě zvýší. Tvůrci budou muset přicházet s tématy a prostředky, které uspějí. Proto potřebujeme talentované tvůrce s dobrým vzděláním. Takové se snaží dávat filmařskému světu Prague Film Institute.

Viktor Krištof je filmový producent a zakladatel mezinárodní filmové a herecké školy Prague Film Institute