Cestování již nebude jako dřív, proč a kam vyrazit?

Cestování je nejlepší životní investicí. Svědčí o tom nemalé částky peněz a čas, které vynakládáme, abychom na vlastní oči viděli „ta naše“ vysněná místa, navštívili přírodní a historické skvosty naší planety a užili si báječnou dovolenou. Doba je však proměnlivá, obzvláště po covidu. Kdo pak necestuje často, může být nemile překvapen. Pojďme se proto podívat, na co si při cestování dát pozor a s čím na zájezdu nebo při individuální dovolené počítat. Níže se navíc dozvíte tipy na 10 nejlepších destinací či dovolených světa od specialistů na cestování CK VIVA Travel.

Automatizace – na delších cestách za exotikou počítejte s přestupy na velkých mezinárodních letištích. Chytrý telefon s elektronickými dokumenty namísto papírových víz, vstupních formulářů, letenek nebo lístků na akce je dnes už naprostým standardem. Nenechte se na letišti zaskočit chybějící odbavovací přepážkou s personálem, kterou nahradil automatický odbavovací kiosek. Zde malá rada – vždy je lepší mít udělaný online check-in předem a odbavovat na místě u kiosku pouze zavazadlo!

Přelidněnost – na světově známých místech bude hodně lidí, obzvláště v sezoně. Je pak na zvážení každého, zda taková návštěva stojí za to. Nejatraktivnější a známá místa jsou dnes poměrně vytížená turisty a je dobré vědět, že vstupy či permity na atraktivní treky mohou být vyprodány dlouho dopředu. Lidé začali po covidu více cestovat a zajímavá místa si zkrátka nechtějí nechat ujít. Klidné místo bez davů lidí kolem se proto hledá těžko, nicméně věřte, že taková místa stále jsou. My jsme tady od toho, abychom vám tato místa odkryli. Víme, kde budete mít vodopád jen pro sebe, kde potkáte koalu či klokana v přírodě bez dalších lidí, a umožníme vám nasbírat i další skvělé cestovatelské zážitky.

Individuální dovolená nebo zájezd s průvodcem – trend poslední doby nahrává více zájezdům s průvodcem. Obzvláště starší lidé se po covidu více bojí a chtějí mít jistotu, že vše proběhne tak, jak má. Individuální cesty mají samozřejmě své kouzlo v podobě větší svobody, příležitostí k návštěvě méně vytížených míst, vlastních termínů apod. Věděli jste ale, že i tento druh cestování či dovolené si můžete zpestřit organizací a radami od specialistů cestovní kanceláře, kteří danou oblast znají a doporučí zážitky šité vám na míru? Dokonalá znalost oblasti, zajištění klíčových služeb, poradenství – to vše vám nabídne kvalitní specializovaná cestovka i pro individuální dovolenou.

Ceny – šly nahoru, to asi netřeba připomínat. V cestovním ruchu navíc zdražilo snad všechno: stravování, letenky a ubytování, služby, pronájmy aut a další. Letecké společnosti po covidu potřebovaly zdražit a „zahojit se“, a zároveň vzrostly ceny paliv. Stále však platí, že pokud koupíte letenky a další služby s předstihem, můžete ušetřit. Vyšším cenám už sice neunikneme, nicméně náš zákazník je náš pán, a proto u nás v CK VIVA Travel připravíme dovolenou každému klientovi a rozpočtu na míru.

Život je o emocích a prožitcích. Všichni si jej chceme zpestřit – zažívat nevšední věci a poznávat nová místa – proto milujeme cestování. V paměti nám vždy utkví hlavní cestovatelské destinace, ale každý si také musí najít své vlastní dojmy a zážitky, které pro něj mají osobní význam a které si s danou zemí spojuje. Níže nabízíme tipy na ty, na něž nejraději vzpomínají cestovatelé z naší CK VIVA Travel.

1/ Velká migrace (Keňa a Tanzanie) - příroda mnohdy ukazuje až neuvěřitelnou fantazii a neskutečnou energii. Mnohé ze zázraků přírody opravdu berou dech a mohou být důvodem celé cesty do dané země. Každoročně se statisíce zvířat – především pakoňů, zeber, gazel, ale i predátorů, pro které tato událost představuje bohatě prostřený stůl, vydávají na tah mezi Keňou a Tanzanií. Stáda zvěře vyrážejí z míst, kde porodila svá mláďata, do míst s bohatší pastvou. Cestou na ně čeká množství nástrah – vedle predátorů i zrádný terén a vlastně i prosté vyčerpání z dlouhé cesty. Přesto se každoročně tento zázrak přírody opakuje a uzavírá tak koloběh přírody, který na zdejších pláních probíhá od nepaměti.

2/ Horské gorily (Uganda a Rwanda) – do Afriky se jezdí především na safari a Uganda a Rwanda nejsou v tomto směru výjimkou. Tyto země jsou ale také jedněmi z mála míst na světě, kde vzácné horské gorily můžete spatřit. Navzdory přísné ochraně žije na světě asi jen 1000 goril horských. Zejména Rwanda si je tohoto faktu vědoma a ceny permitů dosahují závratných výšek. Přesto setkání s těmito mohutnými lidoopy rozhodně patří k životním zážitkům. Pozorovat gorilí rodinu z bezprostřední blízkosti po delším či kratším putování zdejší džunglí je opravdu něčím, na co jen tak nezapomenete.

3/ Parky západu USA – Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, nebo třeba Death Valley – na západě USA je jich spousta a vyznačují se ohromnou rozmanitostí – od malebných horských masivů přes pobřežní lesy a ledovcové oblasti až po vyprahlé pouště a hluboké rozeklané kaňony. Každý milovník přírody si zde najde ten svůj. Americké národní parky jsou navíc oproti evropským mnohdy opravdovou divočinou…ovšem zároveň poskytují perfektní návštěvnickou infrastrukturu a kompletní vybavenost. I přes velké vzdálenosti mezi parky uvidíte díky kvalitním silnicím během krátké doby mnoho. Parky západu patří mezi to nejzajímavější, co lze v USA zažít.

4/ Tádž Mahal, Indie – málo světových památek má takovou pověst a věhlas, jako právě „památník pravé lásky“, indický Tádž Mahal. Při pohledu na něj se opravdu tají dech…podobný pocit má člověk i v kambodžském Angkoru nebo u peruánského Machu Picchu. Jedná se o monumenty, jejichž význam a věhlas přežil staletí. Na stavbě tohoto finančně náročného skvostu, původně daru císaře Šahdžahána své milované manželce Mumtáz Mahal, pracovalo přibližně 20 000 pracovníků z Indie a Střední Asie, ale také specialisté z Evropy. Navzdory mnoha fotografiím „Tádž“ není ve skutečnosti bílý, ale kvůli působení počasí a smogu nažloutlý. To této monumentální stavbě ale nijak neubírá na kráse.

5/ Japonsko – ač to může znít jako klišé, Země vycházejícího slunce je opravdu světem sama pro sebe. Návštěvníka totiž obvykle neudiví zdejší historické a supermoderní stavby, ale fungování země jako takové. Japonsku na první dojem může chybět jakési „exotično“. Teprve postupně si návštěvník uvědomuje, že „ďábel spočívá v detailech“. V naprosto perfektně fungující infrastruktuře, skvělých službách…, ale třeba i v drobnostech, jako jsou vyhřívaná prkýnka na WC, nebo v prodejních automatech zcela na vše. Včetně pyžamových sad pro byznysmeny, kteří nocují po příliš dlouhém pracovním dni v kapslových hotelech velikosti rakve. Nebo ve všudypřítomné slušnosti, která v Japonsku panuje na každém kroku – ve spořádaném čekání ve frontách, odmítání spropitných za jakékoliv služby. Také místní čistota je neuvěřitelná – a to se ve veřejném prostoru prakticky nevyskytují koše. Evropanům trvá trochu déle, než si na tyto „drobnosti“ zvyknou, podobně jako na vteřinovou přesnost rychlovlaků šinkansen. Mimochodem, chování, které lidé ze Západu považují za asertivní, Japonci vidí spíše jako agresivní a neslušné. Tak pozor na nejaponské hrubiánství a nevychovanost. Ta se ale v Japonsku týká třeba i smrkání do kapesníků. Inu, opravdu jiný svět…

6/ Antarktida (tip Karla Topiče) – poslední neobydlený kontinent…zima, sníh. Proč jet zrovna tam? Protože tato destinace je opravdu perlička a něco zcela výjimečného i pro ty, kteří mají hodně nacestováno. Sám jsem nevěděl, co čekat. Ale bylo to skvělé – všude ticho, žádní lidé, žádné silnice, žádná auta, jen majestátní klid, příroda a zvířata. A že jich bylo! Velryby pár metrů od našeho člunu, kosatky o kousek dále, hejno tučňáků na lovu, kteří si to namířili houfně na náš člun jako zvedající se vlna, procházka mezi stovkami tučňáků v jejich kolonii a půltunoví rypouši sloní jen pár metrů ode mě. Odměnou za odvahu přenocovat místo na lodi na zasněžené pevnině mi pak byl kouzelný půlnoční západ slunce předtím, než se za 20 minut zase objevilo svítání, a pak ranní probuzení vedle lachtanů. Na takový výlet zkrátka jen tak nezapomenete!

7/ Galapágy, Ekvádor – když interakce se zvířaty a nablízko, tak Galapágy. Jedna z nejlepších destinací Jižní Ameriky (byť jistě zároveň také jedna z nejdražších), která určitě stojí za to. Pobyt můžete strávit na lodi, nebo vyrážet na výlety z pohodlí hotelu na pevnině. Na dosah ruky se setkáte s obřími suchozemskými želvami (jsou fakt obrovské!), nebo třeba posedíte mezi desítkami leguánů – ještěrů různých barev, kteří sice vypadají nepřátelsky, ale jsou neškodní a skvěle se vyjímají na fotkách. Při sledování oslavného tanečku samečka tereje modronohého pak budete mít pocit, že jste se ocitli v dokumentu od National Geographic. Perličkou je pak plávání s hravými lachtany, potápění se žraloky, a při troše štěstí snadno narazíte i na zdejší delfíny.

8/ Inca Trail na Machu Picchu (Peru) – legendární Machu Picchu rozhodně stojí za návštěvu samo o sobě, ale pokud si cestu okořeníte čtyřdenním trekem po stezce Inků, budete přímo nadšeni. Jde o poměrně komfortní trekking, kdy jídlo i stany nesou vámi najatí nosiči. Počet lidí na treku je limitován, a vy si tak můžete v klidu užívat majestátní krásy And. Právě pro tuto krásu i proto, že jste 3 dny šli přes hory a doly po svých, vám bude pohled na toto magické místo za východu slunce opravdovou odměnou. A to nejlepší je, že zde budete v daný den mezi prvními!

9/ Uluru, Austrálie (tip Karla Topiče) – tento kontinent je má srdcovka a vypíchnout jedno místo je tak těžké. Váhal jsem mezi NP Karijini, který nikdo nezná a je hodně zastrčený, nebo známým místem přímo ve středu Austrálie. Pro tentokrát vyhrálo Uluru, kde jsem byl už šestkrát a pořád jsem z něj nadšený. A proč vůbec? Při výstupu z letadla na vás dýchne suché horko a všudypřítomná oranžová poušť…prostě úplně jiná atmosféra. Už poušť sama o sobě je kouzelná, ale jak přijedete k Uluru, uf, to prostě nečekáte. Největší monolit světa, krásný, majestátní, při západu slunce měnící barvu. Kousek dál můžete podniknout krásný trek v Údolí větrů NP Kata Tjuta, nebo si vychutnat steak a sklenku vína přímo v poušti. To jinde nezažijete.

10/ Milford Sound, Nový Zéland (tip Karla Topiče) – tato země je známá svými přírodními krásami, ale které konkrétní místo mě chytlo za srdce? Národní park fjordů, krásný a fotogenický Milford Sound. Majestátní fjordy, četné vodopády, nedotčená příroda, lachtani, krásné treky i vyhlídky v okolí – zkrátka Zéland v celé své parádě. Celý zážitek si umocněte vyhlídkovým letem přes krásné místní hory a krátkou plavbou lodí mezi fjordy. Vyhlídkové lety nad dramatickou místní krajinou jsou totiž vyhlášené a považované za nejhezčí na celém Zélandu!

Tipy výše jsou jen malá ochutnávka našich zážitků a oblíbených míst zasvěcenců z VIVA Travel a lidí, kteří cesty do daných míst připravují. Mohli bychom psát a povídat hodiny, vyzdvihnout hromadu dalších míst a zážitků. O další tipy a cestovatelské střípky se s vámi však rádi podělíme osobně. Vaši specialisté na exotickou dovolenou z CK VIVA Travel se těší na vás i vaše zvídavé dotazy. A ať už cestujete sami nebo se specialisty, přejeme vám kupu nevšedních zážitků!