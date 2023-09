Český developer UDI Group dnes podniká v šesti zemích dvou kontinentů

„Kromě Česka podnikáme také v Polsku, Maďarsku, Srbsku a ve dvou zemích Latinské Ameriky,“ říká v rozhovoru ředitelka strategie skupiny UDI Group Marcela Fialková.

U developerů není nadnárodní působení až tak obvyklé. Proč se vaše společnost rozhodla pro zahraničí?

V České republice jsme začali před 30 lety a postavili tisíce bytů v řadě regionálních měst i v Praze. Postupem času, především však v poslední dekádě, se podmínky ze strany státu v oblasti povolování staveb natolik zhoršily, že jsme začali hledat příležitosti jinde. V Polsku, Maďarsku a Srbsku a od loňského roku také v Latinské Americe – v Panamě a Kostarice. Podnikání v zahraničí je výrazně jednodušší, přístup státu a úřadů vstřícnější než v ČR. Česko ale samozřejmě neopouštíme. Máme tu celou řadu projektů.

V Polsku aktuálně UDI Group staví 272 bytů v rámci druhé etapy projektu Classic Ursus. Součástí bude i rekonstrukce historické vstupní budovy do původní továrny. Vznikne v ní nejspíše restaurace.

Co aktuálně v ČR stavíte?

Nedávno hejtmanka Středočeského kraje slavnostně otevřela náš nově dokončený logistický areál na dálnici D1 u Ostředku. Je tam 50 tisíc m2 ploch ve čtyřech plně obsazených halách. Zaměřili jsme se hlavně na hospodaření s vodou. Kromě toho, že dešťovou vodu zachytáváme, tak ji jako jediní v republice přečišťujeme na kvalitu pitné vody. Tři čtvrtiny celého areálu mají pitnou vodu z dešťovky a my tím uspoříme 8700 m3 pitné vody ročně. Samozřejmě, že areál nabízí i všechny ostatní enviromentální standardy v rámci certifikace BREEAM, ale tohle řešení dešťové vody je zcela unikátní. Ještě výrazně větší areál stavíme nyní na dálnici D5 u Přehýšova za Plzní. Tam vznikají tři haly, které nabídnou 130 tisíc m2 ploch. První je již před dokončením.

V Přehýšově za Plzní na D5 právě UDI Group dokončuje první ze tří hal budoucího logistického centra za 3,2 miliardy korun.

Takže v ČR nestavíte byty?

Bydlení je náš core business a i v Česku máme dokončené bytové domy a připravujeme další výstavbu. V Praze bychom měli začít stavět zhruba 300 bytů příští rok.

Jak vypadá nyní poptávka v ČR po nemovitostech?

Negativně ji ovlivnila nejistota kolem války na Ukrajině a vysoká inflace, u bydlení pak hlavně nedostupné a drahé hypotéky. Jsme developer a chceme postavit, prodat a připravovat další projekty. Proto i v případě logistického areálu na D1 jsme počítali s tím, že ho po dokončení prodáme. Dostavěli jsme ho ale na přelomu loňského roku a v té době byla velmi vysoká inflace a nejistota ohledně dalšího ekonomického vývoje. A to není dobrá situace k prodeji. Pokud nejste nuceni prodávat, tak je lepší si počkat. Areál má podle odhadu renomované nadnárodní společnosti hodnotu více než 1,5 miliardy korun a na takovou cenu si počkáme. Zatím jsme si tedy plně obsazený areál ponechali a provozujeme ho. Pokud jde o byty, tam lidé také váhají. Je ale dost silná skupina kupujících, kteří peníze mají a uvědomují si, že z dlouhodobého hlediska jsou nemovitosti velmi stabilní forma investice. Takže se neobáváme, že bychom postavené byty neprodali. Nebudeme jako někteří naši konkurenti výstavbu kvůli ekonomické situaci zastavovat.

Projevují se podobné tendence i v zahraničí?

Samozřejmě. Válka na Ukrajině dopadá na celou Evropu. Inflace narostla všude a lidé jsou, pokud jde o investování velkých částek, opatrnější. Přesto se stále byty prodávají. V Polsku jsme vloni dokončili první bytový dům z našeho projektu ve Varšavě. Nyní stavíme další dva domy a připravujeme rekonstrukci vstupní budovy do původní továrny Ursus, kde vznikne třeba restaurace. Celkem v projektu vybudujeme skoro tisícovku bytů. Stavíme také v srbském hlavním městě Bělehradě. Tam již je dokončená hrubá stavba prvního ze dvou bytových domů. Celkem tam vznikne 500 bytů.

Připravujete i další projekty?

V Srbsku máme nakoupenou celou řadu pozemků a připravujeme na nich projekty včetně našeho největšího – Duga. Tam počítáme s hotelem, s 50 tisíci m2 kanceláří a skoro dvěma tisícovkami bytů. Postupně chceme začít s první etapou, možná už v příštím roce. Architektem zde je Brit Ian Bogle, který zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži. Oslovilo nás řešení tvaru domů, které bude mít jednoznačně největší přínos pro budoucí obyvatele. Kromě toho máme v Srbsku další projekty včetně logistiky. Chystáme výstavbu také v Maďarsku, kde připravujeme bytový dům, hotel a kancelářskou budovu. Na vše již máme stavební povolení a chystá se stavba. Začneme bytovým domem s hotelem. Řadu pozemků máme samozřejmě také v Česku.

Jaké konkrétně?

Stavět chceme na Lužinách, kde sídlí naše společnost. Připravujeme tam dva bytové domy s 300 byty. Máme také velký areál na Smíchově, kde vzniknou byty i kanceláře. Pozemek leží vedle Smíchovského nádraží, je velmi blízko metra. Bude to určitě velmi lukrativní oblast jak pro práci, tak pro bydlení. Na Žižkově chceme stavět dům pro dlouhodobé ubytování. Vloni jsme koupili nový velký projekt v Brně Husovicích. Tam připravujeme první etapu pro ubytování hotelového typu a aktuálně běží velká soutěž na projektanta druhé fáze.

Podnikáte v Latinské Americe asi jako jediný developer z Česka. Co vás k tomu vedlo?

Chtěli jsme mít podnikání diverzifikované nejen segmentově, ale také teritoriálně. Latinská Amerika se velmi rychle rozvíjí a jsou tam velké možnosti, proto jsme si ji vybrali. Začátek války na Ukrajině a dopady, které to má na celou Evropu, nás jen ujistily v tom, že to bylo prozíravé rozhodnutí.

V Panamě vznikne jako první projekt SQ72. Autorem je přední dánský architekt Morten Schmidt. Byty tam mohou být zajímavou příležitostí pro české investory.

Jak výstavbu financujete?

Máme vlastní zdroje a peníze investorů. Výstavbu hradíme klasickým developerským úvěrem. Nově jsme těsně před spuštěním fondu kvalifikovaných investorů, jehož prostřednictvím bude možné investovat do skupiny a později i do vybraných projektů. Díky tomu standardizovanému nástroji, který funguje pod dohledem ČNB, tak bude možné bezpečně investovat do nemovitostí v ČR i v zahraničí nejen pro bohaté investory, ale také pro institucionální investory od bank, přes pojišťovny až po investiční fondy finančních institucí.

