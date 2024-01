Ceny povinného ručení dál meziročně stoupají

Nejvíce platí řidiči v Ústeckém kraji, Praze a Karlovarském kraji. Nejméně stojí pojištění vozidel v Jihlavě, Zlíně a Pardubicích. Vyplývá to z roční analýzy vývoje cen povinného ručení, kterou zpracoval srovnávač Srovnejto.cz.

„Od roku 2017 se ceny povinného ručení snižovaly pouze v covidových letech, lidé jezdili méně a měli tedy méně pojistných událostí. V posledních dvou letech však silná inflace v České republice vedla k vyšším nákladům na opravy a k tlaku na pojišťovny, aby v posledních třech letech zvýšily pojistné sazby,“ uvádí Martin Daneš, ředitel pojištění Srovnejto.cz. „Přesto jsou tato zvýšení pod úrovní inflace a očekáváme, že zdražování bude pokračovat i v roce 2024 tempem ve výši okolo 5 %, a to i přestože celková míra inflace postupně klesne zpět pod 5 %.“

Silný konkurenční tlak na trhu vedl pojišťovny k velmi opatrnému zvyšování sazeb, a to jak pro nové zákazníky, tak pro ty stávající, kterým se smlouvy upravují v době výročí. Zatímco v prvním čtvrtletí 2023 řidiči průměrné platili 3 761 korun, na konci posledního čtvrtletí vydali za povinné ručení už 4 053 korun. To je o 5,1 % více než ve stejném období v roce 2022.

Nejdražší v Ústeckém kraji, Praze a Karlovarském kraji

V roce 2023 hlouběji do kapsy museli sáhnout hlavně řidiči Praze (5 289 Kč), Ústeckém kraji (4 156 Kč) a Karlovarském kraji (4 285 Kč). Právě Ústecký kraj se stal co do výše průměrné ceny povinného ručení rekordmanem a majitelé vozidel oproti roku 2022 platí více o 4,9 %.

„Přestože je Praha dlouhodobě nejdražší, překvapivě roste v hlavním městě cena nejpomaleji. Kde je největší hustota vozidel, bude vždy i nejvíce nehod a povinné ručení musí být nejdražší. Což dokazuje i případ Ústeckého kraje, který byl v roce 2022 na třetím místě i v počtu dopravních nehod na svém území,“ doplňuje hlavní analytik pojištění Srovnejto.cz Tomáš Růžička.

Naopak Vysočina (3 047 Kč) je dlouhodobě nejlevnějším krajem, v porovnání se zbytkem republiky je zde nízká hustota osídlení a nízký počet aut v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi loňské nejlevnější kraje v povinném ručení patří také Zlínský kraj (3 213 Kč) a Pardubický kraj (3 167 Kč).

Nejlevnější a nejdražší krajská města

Analýza cen povinného ručení zpracovaná Srovnejto.cz ukazuje, že v roce 2023 platili nejvíce řidiči v Praze (5 278 Kč). Drahé autopojištění bylo i v Ústí nad Labem (4 523 Kč), a to dokonce s meziročním nárůstem ceny o 7,3 %, jedná se o nejvyšší navýšení v krajských městech. Trojici nejdražších krajských měst uzavírá Brno (4 295 Kč). Pojišťovny nabízely nejlevnější povinné ručení v Jihlavě (2 922 Kč), Zlíně (3 177 kč) a Pardubicích (3 321 Kč). Nejvíce oproti roku 2022 cena spadla v Olomouci, a to o 8,2 % na 3 474 korun.

Kdo zaplatil nejvíce?

Nejmladší řidiči stále platí za povinné ručení nejvíce – v roce 2023 zaplatili dvacetiletí řidiči v průměru 7 598 korun. Největší slevy od pojišťoven byly poskytovány 86letým (2 495 kč).

„Pojišťovny se obecně snaží co nejpřesněji odhadnout rizikovost klientů. A mladí řidiči jsou věčné téma. Platí nejvíce, a proto se často objeví několik pojišťoven, které zkusí v tomto segmentu zlevnit. Meziročně je tedy vidět, že cena klesne. Pojišťovna pak vzápětí zjistí, že skutečně bourají příliš, a na další rok opět zdraží. Proto lze očekávat, že průměrná cena u věkové skupiny 20 let příští rok opět povyskočí,“ vysvětluje ředitel pojištění Srovnejto.cz Martin Daneš.

Nejlevněji se pojišťovaly vozy Hyundai (3 400 Kč), nejdražší byly vozy BMW (5 953 Kč). S ohledem na typ paliva museli v nejvyššími výdaji počítat majitelé aut na CNG (4 703 Kč), naopak benzínové vozy vyšly jejich majitele na nejméně (3 602 Kč).

Analýza vývoje cen povinného ručení byla vytvořena odborníky na autopojištění Srovnejto.cz z dat na pojistném trhu od 1. 1. 2015 do 24. 11. 2023.