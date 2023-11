Cena Wernera von Siemense: 70 tis Kč za disertační či diplomovou práci

Cenu Wernera von Siemense mohou získat práce z technických a přírodovědných oborů obhájené v období od 1. prosince 2021 do 30. listopadu 2023. Pro ty, kdo doporučí vítězné práce, je připravena odměna 10 tisíc Kč. Detaily a přihlášky na www.cenasiemens.cz.

Cena Wernera von Siemense je ocenění, které český Siemens uděluje studentům a mladým vědcům z technických a přírodovědných oborů. Soutěž je jedinečnou příležitostí pro studenty, kteří mohou získat ceny za absolventské práce, i pro mladé vědce a vědecké týmy, které jsou oceňovány za úspěchy ve výzkumu. Vítězové si letos rozdělí odměny v celkové výši 1,000.000 Kč.

V soutěži Cena Wernera von Siemense se ceny udělují celkem v osmi kategoriích, do některých kategorií nominují své zástupce samy univerzity, do kategorií absolventských prací se zájemci mohou hlásit sami. Finanční prémie 10.000 Kč čeká také na ty, kdo doporučí vítězného kandidáta nebo kandidátku.

Zvláštní ocenění bude uděleno i za mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce. Autorku vybere porota z vítězných prací v kategoriích diplomová, disertační práce a nejvýznamnější výsledek základního výzkumu.

Přihlásit se nebo nominovat kandidáta můžete do těchto kategorií:

Kategorie / odměna 1. místo 2. místo 3. místo Nejlepší diplomová práce 55 tisíc Kč autor / vedoucí 35 tisíc Kč autor / vedoucí 25 tisíc Kč autor / vedoucí Nejlepší disertační práce 70 tisíc Kč autor / školitel 40 tisíc Kč autor / školitel 30 tisíc Kč autor / školitel Nejlepší absolventská práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 30 tisíc Kč autor Nejlepší absolventská práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou 30 tisíc Kč autor

Soutěž Cena Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Rozsahem, výší finančních odměn i historií je tato cena jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ svého druhu v České republice.

Přihlašování do soutěže probíhá na webu www.cenasiemens.cz už jen do 30. listopadu, proto neváhejte. Pokud zvažujete svou účast nebo víte o někom, kdo by měl být nominován, neváhejte a vyplňte přihlášku ještě dnes.