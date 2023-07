Budoucí obsluha moderního trhu? Inovace je nevyhnutelná

Jak je možné se v této oblasti držet na špičce outsourcingu, a které změny v obsluze jsou nevyhnutelné, nám přiblížil CEO české společnosti NAUT GROUP Petr Nejedlý, který sbíral zkušenosti v zahraničí v Hewlett-Packard nebo jako obchodní zástupce společnosti Wrigley.

Petře, jak se podle tebe mění moderní trh, který je tvořený zahraničními řetězci?

V posledních letech například došlo k výraznému snížení kompetencí obchodních zástupců. Dohody mezi dodavateli a řetězci se centralizují. Vzhledem k vývoji role obchodních zástupců se stávají jejich obchodní návštěvy finančně neefektivními. Firmy proto hledají nové cesty, jak získávat potřebná data.

Co vše dodavatelé považují za prioritní?

Za zcela nezbytné považují přístup ke kvalitním informacím z prodejen, a to pro kontroly dodržování obchodních dohod, úpravy nabídky zboží, sledování chování zákazníků, výzkumu trhu a v neposlední řadě pro další vyjednávání s centrálami řetězců. Nesmíme ale zapomínat, že každý klient je něčím unikátní, s čímž souvisí i případné potřeby.

Jakým způsobem v době digitalizace data získávají, pokud například nechtějí využívat obchodní zástupce?

Od toho jsou tu společnosti jako NAUT GROUP, které zprostředkovávají tyto služby na vysoké úrovni a hlavně inovativně. Musíme jít s dobou, být proaktivní, řešit s klienty mimo současný stav i budoucnost.

Můžete nám prozradit příklad takové inovace? Je vůbec možné každému klientovi ušít službu přímo na míru?

Možné to je. Jednoduše nabízíme různorodé možnosti služeb pod jednou hlavičkou. Za příklad mohu použít naší aplikace Smart Check. Primárním cílem aplikace je optimalizace nákladů obsluhy trhu, bez ohrožení kvality exekuce na prodejně. Každý náš klient si jednoduše přes webové rozhraní sám, podle potřeby, vybere velikost vzorku prodejen od jednotlivých řetězců, vloží takzvaný listing a informace o plánovaných promočních akcích podle toho, jaká data požaduje.

Co se pak s těmito nasbíranými daty děje?

Příslušný manažer klíčových zákazníků získá díky aplikaci Smart Check kompletní set reportů o kvalitě exekuce produktů, jak out of stock report, tak headquarter promo a fotodokumentace. A to vše v on-line podobě nebo i XLSX/PDF formátech. Manažeři tak mají neustále k dispozici všechny potřebné informace a my v NAUT jsme připravení okamžitě řešit kritická místa, která vykazují špatná data.

Myslíte si, že se obdobné nástroje zasazují o změny obsluhy moderního trhu?

Spíše nabízíme řešení v odvětvích, která prochází neustálým vývojem a je navíc vysoce kompetitivní. V našem oboru je důležité být i o krok napřed. Naši klienti musí mít jistotu, že veškerá data jsou přesná a jasně víme, co děláme. Kdybychom zaspali, tak změny v obsluze moderního trhu neustanou, budou se dít, ale bez nás. Naše aplikace je logickým řešením jeho nové podoby, kde se setkáváme s omezenými kompetencemi obchodních zástupců, zvýšeného podílu diskontních prodejen, tlakem na účelné investice do obsluhy a menšími možnostmi ovlivňovat stav prodejen takzvaně odspodu.

A jmenovitě aplikace Smart Check přináší jaké reálné změny?

V porovnání s dnešní podobou obsluhy trhu? Například v oblasti využívání tzv. doplňovačů. Kvůli neustálému tlaku na snižování nákladů a růstu mezd dochází ke kontinuálnímu snižování frekvencí návštěv a snižování takzvané coverage, čímž se tato klasická služba stává neefektivní. Díky aplikaci Smart Check přinášíme řešení, které má reálně totožné výsledky, ovšem za poloviční cenu.

Osobně si myslím, že efektivní vynakládání finančních prostředků je něco, co zajímá každého kvalitního podnikatele.