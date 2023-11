Black Friday: Wi-Fi produkty, které ulovíte se slevou!

Tyto představy dnes již mohou být realitou, a díky Black Friday můžete vybavit svůj domov chytrými Wi-Fi gadgety, aniž byste museli přeplácet. Za výhodných cen je možné nakoupit spousty produktů, které vám usnadní život.

S příchodem Black Friday se otevírají brány ke skvělým nabídkám, kde seženete vše od bezpečnostních kamer, přes Wi-Fi routery, až po chytré žárovky a zásuvky. A to vše s velmi zajímavými slevami. Představte si, že váš domov bude nejen chytřejší, ale také připojený k rychlému a spolehlivému internetu v každém koutě. Pojďme tedy společně prozkoumat, jaké produkty na vás čekají a jak si je nejlépe vybrat, aby vaše domácnost díky nim zažila malou revoluci.

Pořiďte si kvalitní a spolehlivou Wi-Fi

Začněme tím, co by v žádné moderní domácnosti nemělo chybět – stabilní a rychlou Wi-Fi. Bez ní se dnes již neobejdeme, ať už chceme surfovat na internetu, sledovat filmy nebo pracovat z domova. Na Black Friday se objevují slevy na produkty, které zajišťují kvalitní připojení v každém rohu vašeho domova. Jsou to právě Wi-Fi routery a mesh systémy, které zaručují, že signál bude silný a stabilní bez ohledu na to, kde se v domě nacházíte. Zda pořídit to či ono závisí na velikosti vašeho domu a vašich specifických potřebách. Pro menší byty může být dostatečný kvalitní router, pro větší domy nebo byty s více patry je však pro zajištění stabilního a silného signálu vhodnější mesh systém.

Wi-Fi router nebo mesh systém

Jedním z produktů, který můžete během Black Friday pořídit za výhodnou cenu, je Archer Air R5. Tento ultra tenký router nabízí moderní technologie, jako je MU-MIMO pro současnou komunikaci s více zařízeními, a zároveň nabízí skvělý poměr cena-výkon. Díky gigabitovým rychlostem 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz vám umožní bezproblémové používání internetu i při vysoké datové zátěži. Navíc jeho elegantní design se skvěle hodí do každého interiéru. A pokud hledáte ještě pokročilejší řešení, měli byste zvážit Deco X50 ve variantě 2-pack. Tento mesh systém s umělou inteligencí nabízí kromě vysoké rychlosti a pokrytí i podporu nejnovější Wi-Fi 6 technologie, která zajišťuje lepší výkon i v hustě osídlených oblastech.

Dalším produktem, který si zaslouží vaši pozornost, je TP-Link Deco S7. Tento mesh Wi-Fi systém je jako stvořený pro větší domy, kde se signál běžného routeru ztrácí v zákoutích a místnostech daleko od hlavního routeru. Se třemi jednotkami Deco S7 jednoduše pokryjete svůj domov spolehlivou sítí, která automaticky přepíná mezi jednotkami, aby vždy poskytla nejlepší možný signál. A to vše s jednoduchým nastavením a správou prostřednictvím intuitivní aplikace v češtině i slovenštině.

Ani s produkty Mercusys nešlápnete vedle

Pokud se poohlížíte po kvalitním mesh systému za rozumnou cenu, bude pro vás ideální volbou Mercusys Halo H90X nebo Halo H70X ve variantě 3-pack. Tyto mesh systémy představují další skvělé možnosti, jak posílit Wi-Fi signál v domácnosti. Halo H90X je vrcholnou nabídkou pro ty, kteří chtějí nekompromisní výkon a pokrytí velkých prostor, zatímco Halo H70X je ideální volbou pro menší domy a byty. Oba systémy nabízejí snadnou instalaci a správu, takže si můžete užívat bezproblémové připojení bez zbytečných komplikací.

Smart pomocníci do každé domácnosti

Chytrá kamera jako je Tapo C210, vám umožní mít neustálý přehled o tom, co se děje ve vašem domě, i když jste právě pryč. Kamera s možností otáčení a naklápění vám poskytne 360° pohled na místnost a díky nočnímu vidění neunikne ani to, co se děje za tmy. Při výběru kamery je důležité zkontrolovat rozlišení kamery, možnosti otáčení a naklápění, noční vidění, metody ukládání záznamů a možnosti integrace s dalšími chytrými zařízeními. Tapo C210 je příkladem kamery, která tyto požadavky splňuje.

Tapo RV10 plus představuje chytrý robotický vysavač a mop, který vám ušetří čas i energii. Vysavač využívá uspořádanou dráhu s klikatým profilem, aby se snížil počet vynechaných nebo opakovaných oblastí, na rozdíl od robotických vysavačů s náhodně volenou dráhou. Má 4 režimy sání – vysoký sací výkon 2 000 Pa a snadno uklidí chlupy domácích mazlíčků, každodenní nepořádek a další nečistoty. Svoji práci zvládne vykonávat až 3 hodiny v kuse díky výkonné baterii 2 600 mAh. Tapo RV10 má jednoduché ovládání pomocí aplikace Tapo, lze nastavovat plány úklidu a přepínání mezi režimy úklidu, ať jste doma, nebo na cestách. Vysavač můžete ovládat i hlasem, stačí vyslovit hlasové příkazy, které jsou zpracovány pomocí chytrých reproduktorů.

Black Friday pro vaše úspory

Během Black Friday můžete pořídit Wi-Fi produkty za výrazně nižší ceny než během zbytku roku. To vám umožňuje investovat do vyšší kvality a pokročilejších technologií, aniž byste překročili svůj rozpočet. A můžete si pořídit produkty, které vám usnadní život. Stačí navštívit prodejny nebo eshopy prodejců Alza, Datart, Planeo Elektro, CZC, Electro World, TS Bohemia či Expert Elektro.