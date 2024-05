Užívejte si, zatím co se nádobí myje. Chytré myčky Gorenje UltraClean

Nenechte si zkazit náladu hromadou špinavého nádobí, které po hodování zůstane ve dřezu. Návrat do reality nemusí být vůbec nepříjemný, když máte šikovné pomocníky. Úsporné a chytré myčky Gorenje UltraClean se o to postarají. Jednoduše a díky řadě inovativních funkcí. SE TO umyje, vy SE máte!