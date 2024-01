Bezpečná budoucnost je závislá na nás, zaměřte se na své zabezpečení

Jak efektivně propojit fyzickou ostrahu a technické zabezpečení?

Kvalitní a důkladné propojení fyzické a technické ostrahy objektů je velmi důležitou složkou v oblasti zabezpečení. Ochrana probíhá na poli jak vnějších, tak vnitřních prostor. Bezpečnostní řešení je navrhováno s ohledem na individuální požadavky, na lokalitu i prostředí daného objektu. Díky technické části ostrahy bude váš byt, dům i sídlo firmy jako pod zámkem. Lze ji využít jako doplněk fyzické ostrahy nebo jako samostatnou jednotku. Počáteční investice se vám navíc hned vrátí, minimálně v podobě toho, že na strach o svůj majetek rychle zapomenete a budete se tak moci věnovat důležitějším věcem. Klientům navrhujeme cenově dostupné a elegantní řešení, díky kterému již žádný nezvaný host do objektu nevkročí. V kombinaci s fyzickou ostrahou bude objekt pod dokonalým dohledem. Více se na toto téma můžete dozvědět na webu https://vseprobezpecnost.cz/, kde naleznete řadu článků týkajících se výběru zabezpečovacích systémů a nejrůznějších tipů a zpráv z oblasti bezpečnosti.

Důležitost této kombinace není radno podceňovat. Strážný, který při výkonu služby ostrahy bude ovládat moderní techniku napojenou na CCTV – kamerový systém, dokáže přehledně zkontrolovat daleko větší plochu v kratším časovém intervalu. Fyzická ostraha navíc může skrze techniku využívat funkce jako skenování SPZ či sledování detailních částí objektu, počítání vozidel i osob, které do objektu přicházejí, může rychle zaznamenat vandalismus, vyhledávat obličeje apod. To vše zvyšuje rapidně kvalitu ostrahy a tím i rychlost výkonu služby. Technické zabezpečení tak umožňuje snížit počet členů fyzické ostrahy a tím snížit i klientovi náklady.

Mezi základní zabezpečovací prvky neodmyslitelně patří kamerový systém. Foto: Canva

Vlastní patentované produkty, drony i ARC – to je VIZE 25

Firma Discret Security se v posledních letech zaměřuje především směrem pro rozvoj. „Technologie jdou dopředu a s nimi jdeme i my,“ říká majitel firmy Discret Security Jiří Slanina. I to je důvod, proč již několik let vytváříme vlastní produkty z oblasti zabezpečení, které jsou montovány i implementovány do objektů jen díky našim schopnostem. Jde o unikátní české výrobky, které mají výjimečně dlouhou životnost, a obdobné byste v České republice jen těžko hledali. Produkty jsou opatřeny patenty a ochrannými známkami právě pro jejich jedinečné složení, které je tvořeno spolu s firmami dle individuálních požadavků zákazníků. Nabízí také výhodný pronájem produktů do firem, aby firmy nemusely investovat velké finance, které se s takovým vybavením pojí.

Jednou z našich horkých novinek je také Vize 25, která spočívá v implementaci tzv. ARC. Jedná se o moderní monitorovací centra, která mohou v dlouhodobém horizontu šetřit spoustu nákladů a jsou instalována s rozmyslem po hloubkové analýze potřeb našich zákazníků. Celé technické zabezpečení navíc může být napojeno právě na toto ARC, které je dozorováno proškoleným pracovníkem 24/7. Vy sami jako majitelé objektu pak můžete v naprostém pohodlí domova, kanceláře či například z dovolené sledovat provoz centra a provádět namátkovou kontrolu střežených prostor, a to díky online připojení celého systému. Naprostým „gró“ technologického pokroku, který se v poslední době snažíme pozvednout, jsou rozhodně drony. Ty se dají využívat různými způsoby a časem by mohly výrazně posunout oblast zabezpečení.

Hlavní problém v dnešní době je, že na trhu rozeznáváme stovky firem zabývajících se ostrahou a bezpečností, ale řada z nich na to nemá žádné licence ani oprávnění. Výsledkem je nespokojený zákazník, který se setká s nedostatečnou kvalifikací fyzické ostrahy a špatnou kvalitou poskytnutých technických částí ostrahy. Dbejte tedy při výběru na to, aby daná firma prokazatelně splňovala příslušné požadavky, jako jsou oprávnění na provozování takové činnosti, kvalifikovaní pracovníci a neposlední řadě kvalitní technické vybavení sloužící k implementaci do vaší firmy.

