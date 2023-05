Autsetujte. Revoluční novinka šetří čas restauracím a hotelům

„Uvolňuje to ruce našim provozním. Nemusí řešit papírování a mohou se věnovat operativě a provozu,“ uvádí Petr Havlena, F&B Manažer Turnovské pivnice, s.r.o., která provozuje deset restaurací a vlastní pivovar.

„AUTSET nám šetří hodně času. Zámeček v Petrovicích má vysokou návštěvnost a přebíráme i 7 dodávek zboží denně. To máte 7 dodacích listů s mnoha položkami, které se dříve musely ručně přepisovat do skladového systému, aby se naskladnily. Dnes přijede zboží, v systému je vše předpřipraveno a my si jen odsouhlasíme. Šetříme tím i několik hodin práce denně,“ vysvětluje fungování Lucie Waśniowská ze Zámečku Petrovice.

Autset totiž znamená „automaticky nastavit“. Ti, co autsetují, mají automaticky nastavené naskladňování dodacích listů přímo do svého skladového systému, a nemusí tak nic přepisovat ručně. Stačí zkontrolovat a potvrdit.

„S firmou Pecosta spolupracujeme v Café Slavia již něco málo přes rok především kvůli usnadnění a zefektivnění procesů při naskladňování dodacích listů do pokladního systému. Po nastavení s dodavateli je služba celkem bezúdržbová, a tím i lehce uchopitelná do téměř každého provozu,“ sdílí svou zkušenost Frederik Španer, manager známé pražské kavárny Café & Restaurant Slavia.

Kavárna Slávia autsetuje a šetří tak čas.

Novinku si chválí světově oceňovaný šéfkuchař i největší hotelová síť v Česku

„Se systémem AUTSET šetříme čas provozním managerům našich restaurací při naskladnění dodaných položek. Způsob zpracování naskladnění a dodacích listů přes AUTSET pomáhá i skladové účetní, podklady jsou přesnější, nemusí je kontrolovat položkově. Tento systém jsme díky jeho efektivnosti nasadili již na všech provozovaných kantýnách a restauracích,“ říká známý šéfkuchař Filip Sajler, zakladatel Perfect Canteen, Cibule a dalších projektů, který se mimo jiné podílel i na nejvýznamnější světové gastronomické soutěži Bocuse d´Or v Česku.

Filip Sajler, CEO & Chef Perfect Canteen, Cibule, člen Českého gastronomického institutu

Mezi prvními, kteří začali autsetovat, byla největší hotelová síť v Česku CPI Hotels, a.s. Do jejich portfolia patří hotely značek Clarion, Quality, Comfort, Mamaison, Courtyard by Marriott, Holiday Inn a další. Právě jejich dobré zkušenosti pomohly využívání AUTSETU odstartovat ve velkém.

„CPI Hotels má 40 hotelů po celé Evropě. Jen v České republice máme 24 provozů, z čehož 80 % jsou 5* nebo 4* hotely. Díky automatickému naskladňování (AUTSET) v každém z našich hotelů, každý den ušetříme svým lidem minimálně hodinu práce. Čas navíc mohou naši manažeři a provozní využít efektivněji,“ vysvětluje Maroš Šivec, Executive Food & Beverage Director CPI HOTELS, a.s.

Zakládáme si na vysoké kvalitě služeb a nové technologie jsou jedna z cest. Právě proto již řadu let využíváme od společnosti PECOSTA, a.s. také Aukční nákupy, kdy 80 % nákupu realizujeme přes jednotný nákupní portál a šetříme tak několik milionu ročně,“ doplňuje Maroš Šivec.

Autset totiž není první revolucí na trhu, se kterou společnost PECOSTA přišla. Již před léty zavedla velmi propracovaný nákupní portál, kde nejen hotely a restaurace, ale i školy, nemocnice a organizace měst a obcí, vidí ceny porovnané na trhu a nakupují kvalitní potraviny za ceny z aukcí. I menší provozy tak šetří až statisíce korun za rok.

CPI Hotels, největší hotelová síť v ČR – Clarion Congress Hotel Prague

Technologie šetří čas a peníze. Zůstávat u starých postupů je jako prát na valše

Některé moderní nástroje nás o čas spíš okrádají. Nevyužít však v byznyse automatizaci tam, kde nám práci zjednodušuje a šetří čas a peníze, bude brzy jako prát na valše. Může to mít své „retro“ kouzlo, ale udržet tak byznys bude nemožné.

To potvrzuje i Lukáš Pytloun, který vybudoval významnou českou hotelovou síť Pytloun Hotels, a stejně jako CPI Hotels využívá Aukční nákupy:

„Jestliže se někdo musí zabývat nějakým procesem a dokážeme ten proces automatizovat, že třeba všechno najde na jednom portálu, nemusí překlikávat, má porovnání cen od celé konkurence, může si to jednoduše vyzobat, tak je to pro mě rozhodně úspora času a ve finále i peněz.“

Lukáš Pytloun, CEO Pytloun Hotels, a.s. – Nová restaurace Talíř, Václavské náměstí, Pytloun Boutique Hotel Prague

Automaticky od více než 120 dodavatelů potravin a nápojů

AUTSET dnes nabízí možnost automatického naskladňování už od více než stodvaceti dodavatelů, jako je MAKRO, Kofola, Bidfood, Madeta, Fany, Penam nebo třeba Plezňský Prazdroj a další. Mezi tyto dodavatele se každý týden přidávají další firmy podle toho, o které dodavatele mají restaurace a hotely zájem.

AUTSET - Dodavatelé potravin a nápojů, od nichž je možné naskladňovat automaticky.

„AUTSET ušetří hodně moc času, protože každou položku na všech dodacích listech jsem musel prakticky přeťukat do počítače a některé dodací listy mají dvacet, třicet položek. Tento systém umožňuje jenom pár kliknutí a máte to hotové, takže to je obrovská úspora času,“ potvrzuje Michal Tůma, generální manažer sítě restaurací Kolkovna Restaurants, a.s.

Cena samotné technologie AUTSET je přitom jen v řádech stovek měsíčně.

Kolik to stojí?

„Klient platí paušální poplatek za napojení jednotlivých dodavatelů, a to bez ohledu na počet provozů, pro které dané dodavatele napojíme. To je jednorázová platba. Pak už si klient platí pouze za naskladněný řádek z dodacího listu,“ vysvětluje cenovou politiku Ing. Petr Kostelný, MBA, ředitel společnosti PECOSTA, a.s., která revoluční novinku uvedla před dvěma lety na trh.

V praxi to obvykle znamená náklad přibližně 1 500 Kč měsíčně u menších provozů, které většinou naskladňují do 600 řádků za měsíc, náklad kolem 3 500 Kč/měsíc u středně velkého provoz,u jako je například restaurace Kolkovna Argentinská v Praze, nebo částku kolem 5 750 Kč u velkých hotelů typu Clarion Congress Hotel Prague,“ upřesnil Petr Kostelný konkrétní příklady z praxe.

Od dodavatele přes AUTSET až do skladového systému

Automatické naskladňování se podařilo spustit díky tomu, že se PECOSTA spojila s poskytovateli skladových systémů, aby nastavila propojení mezi skladem, svou technologií AUTSET a jednotlivými dodavateli potravin a nápojů. Dnes je AUTSET propojen již se všemi stěžejními skladovými systémy na trhu. Mezi prvními byl například skladový systém Savarin, Septim, Agnis, nebo POS Experts. Aktuálně se připravuje propojení se systémy Vento a Dotykačka.

Firma PECOSTA, která AUTSET provozuje, je také součástí technologické skupiny firem StarHub.cz, která se zaměřuje na zvyšování efektivity gastronomických provozů. Do skupiny StarHub patří další moderní technologie jako Qerko, Septim, Protel a Grason.

Kdo jednou zkusil, už nechce jinak

Ti, co již autsetují, už si návrat k ručnímu přepisování dodacích listů neumí ani představit. To potvrzují i další gastro provozy, jako například Jana Budinská, General Manager vyhlášeného Hotelu Rott u Staroměstského náměstí.

„Hotel Rott poskytuje ubytovací služby ve slavném pražském Rottovském domě zdobeném neorenesanční fasádou podle předloh Mikoláše Alše, a také ve vedlejším nárožním klasicistním domě do Linhartské ulice. Pro hosty máme k dispozici téměř stovku pokojů, mnoho z nich s krásnými výhledy na Staré město i na Pražský Hrad. V post-covidové době neprovozujeme restauraci, ve své režii máme ale hotelové snídaně. Naše kuchařky jich každý měsíc připraví několik tisíc. Systém AUTSET – automatické naskladňování dodacích listů jsme začali používat v loňském roce – viděli jsme v něm příležitost, jak usnadnit práci snídaňové manažerce, která vlastně bez ustání bojuje s nedostatkem kvalifikovaného a motivovaného personálu. A z perspektivy několikaměsíčního odstupu se naše rozhodnutí jeví jako správné – přes počáteční nesnáze spojené s úpravou položek v našem skladovém systému tak, aby přesně odpovídaly položkám z faktur jednotlivých dodavatelů, lze říct, že systém funguje perfektně. Úspora času i práce je nejvíc patrna u dodavatelů, kteří nás zásobují velkou škálou potravin, a tedy fakturovaných položek – půlhodinové ruční naskladňování je nahrazeno minutovou kontrolou faktury a příjemky. Ráda a s čistým vědomím mohu systém všem doporučit.“

Otázka tedy zní: „Kolik stojí 1-2 hodiny denně vašeho provozního či šéfkuchaře? Nevyplatilo by se využít jeho čas a schopnosti jinak než papírováním?