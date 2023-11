AUTSET šetří čas a zvyšuje kvalitu služeb v gastronomii

To potvrzuje Chuchle Aréna, Hotel Maximum Resort v Brně, Hotel Golf Prague nebo malebný Resort Kovárna v Českém ráji a stovky dalších. Kdo autsetuje, šetří čas, který mu tak zbývá na zkvalitňování služeb pro hosty.

Žádné přepisování dodacích listů a žádné chyby v inventurách. To si pochvalují stovky hotelů a restaurací, stejně jako skladové systémy, se kterými se AUTSET propojuje. Nová aplikace navíc zpřehledňuje naskladňování a pomáhá propojit i ty systémy, u kterých to dosud nebylo možné.

„Jako malá zážitková restaurace zasazená do srdce Českého ráje, plně využíváme přínos automatického naskladňování. Tento moderní přístup nám nejen poskytuje výraznou časovou úlevu, ale také zefektivňuje využití našich lidských zdrojů. Osvobozený čas nám umožňuje věnovat se důležitějším oblastem našeho podnikání, jako jsou personální záležitosti, finanční řízení a hlavně pečlivější dohled nad provozem a aktuálním děním.

Resort Kovárna v Českém ráji

Nicméně, každá mince má dvě strany a v našem případě je to skutečnost, že mnoho firem a dodavatelů se teprve pomalu adaptuje na současnou éru technologií a automatizace. Jsem však přesvědčen, že tato evoluce není daleko a automatizace naskladňování se brzy stane standardem v našem průmyslu.“ Ing. Jan Cidlinský, majitel Resortu Kovárna

„V HOTELU GOLF jsme otevření novým technologiím, které zjednodušují a zpříjemňují práci. Ušetřený čas mohou zaměstnanci věnovat péči o naše hosty a přispívat tak k jejich větší spokojenosti. Jelikož provozujeme restauraci a pořádáme konference, naskladňujeme několikrát do týdne nemalé množství potravin. Službu AUTSET – automatické naskladňování jsme začali využívat nedávno a na usnadnění práce jsme si rychle zvykli.“ Sylva Čechová, ředitelka Hotelu Golf Prague.

Hotel Golf Prague

„Před nějakou dobou jsme řešili, co dále s neuvěřitelným množstvím ručně zadávaných příjemek dokladů do systému. Skladová účetní v našem hotelu byla touto prací zahlcena a nezbýval čas na jinou činnost. Vyskytovala se tím pádem i chybovost. Stejně tak provozní pracovníci, kteří trávili drahocenný čas nad kontrolou faktur. Od chvíle, kdy jsme objevili službu AutSet od společnosti Pecosta, se situace naprosto změnila. Díky aplikaci jsou ušetřeny hodiny práce kolegů. Ušetřený čas mohou věnovat tam, kde je ho nejvíce potřeba. Směrem k hostům našeho hotelu a ke zkvalitňování našich služeb. Mohu tedy s čistým svědomím říci, že systém Autset od Pecosty velkou měrou přispívá ke zkvalitňování služeb pro našeho hosta. Což je skvělé!“ Marek Bouška, Ředitel Hotelu Maximus Resort v Brně.

Marek Bouška, ředitel Hotelu Maximus Resort

„Chuchle Arena Praha je multifunkční areál, ve kterém se konají dostihy, parkury, firemní, kulturní a společenské akce. Většinu gastra si areál zajišťuje sám, a proto je nutné přemýšlet a pracovat co nejefektivněji a samozřejmě, pokud je to možné, šetřit čas a peníze. Když mě kontaktovali naši obchodní partneři ze společnosti PECOSTA ohledně jejich nabídky implementovat jejich „AUTSET – automatické naskladňování dodacích listů“ do našeho systému skladového hospodářství, uvědomil jsem si, že to je právě ten nástroj, který by nám při práci mohl velmi pomoci. Něco nás to bude stát, ale až se to zajede, ušetří to spoustu času. Vždyť jedna taková větší faktura za koloniál se naskladňuje i 20 minut, nyní je to otázka nejvýše 3 minut i s důkladnou kontrolou. S něčím podobným jsem měl zkušenost z jiné práce. Věděl jsem, že zavést ten systém bude stát čas a úsilí, ale potom už to bude přinášet jenom radost. Děkujeme společnosti PECOSTA za spolupráci.“ Vít Málek, Manager gastro provozu Chuchle Aréna Praha.

Chuchle Aréna Praha, Derby Club

Zcela nové možnosti otevírá nová AUTSET APLIKACE

Ta umožňuje propojit i skladové a pokladní systémy, u nichž byla integrace náročnější nebo se jejich provozovatelé rozhodli jít cestou ještě většího komfortu pro klienty. Aplikace totiž dává navíc přehled dodacích listů, přehledy spárovaných položek na skladové karty, a umožňuje sledovat a kontrolovat další hodnoty nákupů.

„Rychlé napojení nových gastronomických systémů se systémem AUTSET prostřednictvím API rozhraní není jediným důvodem vzniku aplikace AUTSET. Klient si díky ní může samostatně nakonfigurovat, jaké dodavatele chce napojit, přidat novou pobočku, upravit osobu zajišťující samotné párování položek se skladovými kartami apod. Klient si tak na pár kliknutí upraví službu dle svých požadavků,“ uvádí Petr Kostelný, CEO PECOSTA.

Aplikace AUTSET, která šetří až 2 hodiny času denně v gastro provozech

„Aplikace AUTSET je napojitelná na jakýkoliv skladový systém, nejen v České republice, nýbrž kdekoliv na světě,“ doplňuje Petr Kostelný. „Letošní návštěva na světové výstavě Hospitality Innovation Expo v Londýně potvrdila, že služba, jakou je AUTSET, na světě zcela chybí. Zavazuje nás to k tomu, abychom velmi intenzivně pracovali na co nejširším rozšíření služby. Je přece zbytečné, aby provozní pracovníci restaurací trávili svůj drahocenný čas přepisováním dokumentů, které předtím někdo vytiskl z počítače,“ uzavřel Petr Kostelný.

Automaticky od více než 250 dodavatelů potravin a nápojů pro stovky provozů

Na základě dlouholeté spolupráce se stovkami dodavatelů potravin a nápojů se PECOSTĚ totiž podařilo spojit se na jedné straně s dodavateli a na druhé straně se skladovými systémy klientů a přes svůj integrační portál nastavit propojení obou cest.

Automaticky naskladňovat je dnes možné už od více než dvě stě padesáti dodavatelů, jako je Kofola, Plzeňský Prazdroj, KBJ, Makro, Bidfood, Alimpex, Madeta nebo Penam, ale také od desítek menších či lokálních firem a výrobců. Skupina dodavatelů, kteří chtějí automatizaci podporovat, i nadále roste.

Cena samotné technologie AUTSET je přitom stále jen v řádech stovek měsíčně.

AUTSET - Dodavatelé potravin a nápojů, od nichž je možné naskladňovat automaticky.

AUTSET si chválí i skladové systémy

Septim, Savarin, Agnis, POS Experts a nově Vento od HotelTime Solutions nebo Dotykačka. Stěžejní skladové systémy si nenechaly ujít příležitost a AUTSET již integrovaly.

„Autset umožňuje jednoduše a rychle naskladňovat dodací listy od dodavatelů přímo do našeho skladového systému Septim. Tím jsme pomohli klientům urychlit naskladňování a snížit riziko lidských chyb. Díky automatické synchronizaci s dodacími listy mají naši klienti vždy aktuální přehled o množství a dostupnosti produktů, což umožňuje plánovat nákupy a skladové operace mnohem efektivněji,“ říká Lukáš Urban ze společnosti ASW Systems, a.s., která poskytuje systémy Septim a Protel.

Ty, stejně jako Autset, jsou také součástí technologické skupiny firem StarHub.cz, která se zaměřuje na zvyšování efektivity gastronomických provozů.

Kvalitu AUTSETu potvrzuje i známý šéfkuchař Filip Sajler z Perfect Canteen.

Filip Sajler, CEO & Chef Perfect Canteen, Cibule, člen Českého gastronomického institutu

„Se systémem AUTSET šetříme čas provozním manažerům našich restaurací při naskladnění dodaných položek. Způsob zpracování naskladnění a dodacích listů přes AUTSET pomáhá i skladové účetní, podklady jsou přesnější, nemusí je kontrolovat položkově. Tento systém jsme díky jeho efektivnosti nasadili již na všech provozovaných kantýnách a restauracích,“ potvrdil již před časem Filip Sajler.