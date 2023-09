Asekol - Pomáhejme společně recyklací nepotřebných mobilů

Je neuvěřitelné, že se globálně prodá každou vteřinu asi 50 mobilních telefonů. Přitom výroba mobilů je materiálově a energeticky extrémně náročná. Spolek REMOBIL a systém sběru a recyklace elektroodpadu ASEKOL zmírňují dopady výroby a spotřeby mobilních telefonů na naše životní prostředí díky speciálnímu sběrnému programu, který se zaměřuje právě na staré a nepotřebné mobily.

Skryté dopady mobilů na životní prostředí

Elektroodpad je nejen nejrychleji rostoucím druhem lidského odpadu, ale také nejvíce různorodým odpadem. Mobilní telefon obsahuje více než 50 kovů. Pokud se podíváme na periodickou soustavu prvků, pak v naší přírodě existuje asi 100 stálých prvků. Z toho 63 prvků obsahuje moderní elektronické zařízení jako je smartphone včetně takových prvků, jako je neodym, praseodym, lanthan, europium, gadolinium nebo dysprosium. Většina těchto téměř neznámých prvků je obsažena v odpadních smartphonech ve stopovém množství a žádný z těchto kovů neumíme recyklovat v průmyslovém měřítku. V rámci současných recyklačních technologií umí lidstvo zpětně získávat z elektronického odpadu vedle běžných kovů, jako je železo nebo hliník, také hodnotnější kovy, jako je například zlato, palladium, stříbro, měď, nikl, olovo, antimon nebo cín.

Nejen spousta materiálů, ale také velké množství energie bylo vtěleno do mobilního telefonu. Tato energie byla spotřebována zejména ve fázi výroby integrovaných obvodů a čipů. Tuto energii můžeme ještě využít například tím, že jednotlivé komponenty z odevzdaných nepotřebných mobilů využijeme jako náhradní díly. Jak ukazuje graf níže, tzv. embodied energy čili vtělená energie je v rámci materiálů v mobilu schovaná v první řadě v elektronickém křemíku, tedy v čipech. A v současné době neznáme jiný způsob, než je opětovné použití, jak zužitkovat tuto velkou energii. V případě materiálové recyklace totiž elektronický křemík skončí v hutní strusce a v lepším případě jako součást stavebního materiálu, na který se občas hutní struska využívá.

Vtělená energie je přepočítána na množství materiálu, které se nachází v mobilních telefonech. Tedy např. elektronického křemíku je v mobilu několik gramů, v případě plastů je to několik desítek gramů a v případě zlata jen několik miligramů (20-30 mg).

Velké množství odpadu a malá míra recyklace

Z reprezentativního průzkumu, který proběhl na konci roku 2020 mezi obyvateli hlavního města Prahy vyplývá, že počet odložených a nepotřebných mobilů v rámci pražských domácností je celkem 1,4 milióny kusů, v celé ČR pak okolo 12 miliónů kusů. Tento fakt představuje skrytou, ale významnou environmentální zátěž. K recyklaci se totiž dostane pouze asi 10 až 20 % starých mobilů a stejné množství skončí nevyužité na skládkách odpadů.

Třídění drobného elektra přitom nikdy nebylo snazší. Díky kolektivnímu systému ASEKOL existují červené kontejnery určené ke sběru drobného elektra, které následně putuje k recyklaci certifikovaným zpracovatelům. Váš nejbližší červený kontejner můžete vyhledat na www.cervenekontejnery.cz.

REMOBIL společně s kolektivním systémem ASEKOL nabízí i reuse způsoby pro využití starých mobilních telefonů.

1. Kampaň Recyklujmobil.cz

Kampaň Recyklujmobil.cz je založena na myšlence, že pokud lidé pošlou 100 g (průměrná váha mobilu) k recyklaci, ušetří přírodě 100 kg materiálu, který se spotřebuje při výrobě nového mobilu. Kampaň Recyklujmobil.cz si klade za cíl informovat co nejvíce lidí o problematice starých a nepotřebných mobilních telefonů a zároveň těmto lidem umožnit co nejjednodušší cestu, jak tyto mobily předat k recyklaci. Logistickým partnerem kampaně je Zásilkovna. Stačí vzít jakoukoli krabičku, vložit do ní mobil/y a zajistit např. novinami proti pohybu. Pak už zbývá jen balíček odnést na jakoukoli podací pobočku Zásilkovny a sdělit bezplatný kód 98 765 259. Kampaň také podporuje hlavní město Praha v rámci projektů pro zlepšení životního prostředí v Praze.

2. Program sběru nepotřebných mobilů pro firmy

Do sběrného programu se za posledních 5 let zapojilo už více než 1 200 firem. Systém firemního sběru nepotřebných mobilů je založen na jednoduchém principu. Firma si u REMOBILU objedná sběrný box a informuje své zaměstnance o možnosti odložit nepotřebný mobil do připraveného sběrného boxu. Zhruba po 3 týdnech REMOBIL sesbírané mobily sveze. Následně mobily vytřídí na mobily využitelné na náhradní díly a na opravy, zbytek předá sběrnému systému elektroodpadu ASEKOL, který zajistí ekologickou recyklaci. Největším přínosem takového postupu je, že každý odevzdaný mobil dostane ještě šanci na opravu a další využití, čímž jsou znovu využity i výše zmíněné nerecyklovatelné vzácné kovy a dochází k významné úspoře našeho životního prostředí.

3. Sběr nepotřebných mobilů v Zoo Praha na podporu goril nížinných

Těžba vzácných kovů, jako jsou niob a tantal, které se používají k výrobě mobilních telefonů, je z velké části příčinou odlesňování a degradace životního prostředí na řadě míst Afriky, mimo jiné i v oblastech výskytu goril nížinných. Pokud přinesete do Zoo Praha svůj starý mobilní telefon a vhodíte ho do sběrné nádoby umístěné u každého vchodu do zoo, získáte za odměnu speciální samolepku „Pomáhám ohroženým gorilám“ a v případě, že donesete alespoň 10 vysloužilých zařízení, získáte od Zoo Praha jako poděkování speciální button. Navíc, za každý vybraný mobilní telefon získá Zoo Praha celkem 20 Kč – 10 Kč od REMOBILU a 10 Kč od ASEKOLU. Prostředky putují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“. Z něho jsou pak financovány projekty ochrany goril přímo v místě jejich přirozeného výskytu.

Tak který způsob zbavení se starého mobilu si vyberete vy?