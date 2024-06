Zahájení Olympijského festivalu bude velkolepé!

Těšit se můžete na hudebně zábavný večer za účasti slavných sportovců a umělců, mezi které patří například herci Zdeněk Godla a Jakub Kohák, biatlonistka Gabriela Soukalová nebo vodní slalomář Vavřinec Hradilek. A pozor! Vstup je zdarma, stačí se pouze zaregistrovat.

„Olympijský festival vždy začínal stejně jako olympijské hry, ale trochu nás to zastiňovalo. A my chceme zářit, proto jsme zahájení naplánovali na čtvrteční večer 25. července, a to ve spolupráci s Českou televizí, která bude slavnostní zahájení vysílat živě v primetimu na ČT 1. Bude to velkolepá show a něco výjimečného,“ popsal místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník zodpovědný za Olympijský festival.

A co vás během výjimečného večera čeká? Od 20:00 startuje hudební vystoupení předkapely Vypuštěné Koupaliště, která rozproudí atmosféru před samotným slavnostním zahájením Olympijského festivalu u jezera Most. Ve 20:30 vyrazí průvod stovek mladých sportovců od kostela Nanebevzetí Panny Marie přímo do dějiště velkolepé akce. Přesně ve 21:00 pak začne přímý přenos slavnostního zahájení na programu ČT1. Večerem provedou olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, zpěvačka a automobilová závodnice Olga Lounová a legendární sportovní komentátor a moderátor České televize Petr Vichnar.

Soutěž celebrit i koncert Mirai

Hudebně zábavný program odehrávající se na velkém pódiu bude obohacen o soutěž družstev složených z olympioniků a umělců. „Show spojí hned několik prvků. Budou tam tři družstva, která budou soutěžit nejen ve znalostech o historii olympismu, ale také v různých sportovních disciplínách. Nebude chybět Barbora Špotáková, Ondřej Synek, Zdeněk Godla, Aleš Valenta, Vavřinec Hradilek, Michal Novotný, Gabriela Soukalová, Richard Genzer a další,“ prozradil Vichnar. Soutěží se budou prolínat i hudebně taneční vystoupení, které odstartuje známý francouzský výstřední tanec kankán. Navodí tak atmosféru Francie a jejího hlavního města Paříže, kde se přesně po sto letech konají olympijské hry.

O hudební část programu se postará oblíbená česká popová kapela MIRAI a Losers Cirque Company s dechberoucím akrobatickým číslem. Předpokládaný konec je plánován na 22:20. Pro návštěvníky bude posílena autobusová doprava před začátkem akce i po jejím skončení.

Fanzóna, vítání olympioniků i speciální program

Druhý den, v pátek 26. července, se od 14:00 otevře brána Olympijského festivalu, kde bude největší fanzóna, přes padesát olympijských i neolympijských sportů a zábavný doprovodný program. Už teď víme, že 30. července proběhne například den pro seniory, kde si bude moct vyzkoušet speciální sporty jako je Bolo Ball, Unicurling, nebo Mölkky. „V našem regionu jsou aktivní senioři s obrovským zápalem. Každý rok pořádají seniorské hry a jsou velmi soutěživí,“ líčil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Vedle nich se ale na Olympijský festival těší všichni obyvatelé Mostu i jeho okolí. „Olympijským festivalem žijeme od té doby, co jsme oznámili, že se bude konat u nás. V našem regionu nejsme na takové akce zvyklí a jsme vděční, že můžeme festival pořádat. Všichni se už moc těší,“ řekl primátor města Mostu Marek Hrvol. A jaké sporty si chce vyzkoušet on? „Během 17 dnů snad stihnu všech 52 sportů, které tam budou,“ uzavřel odhodlaně.

Text: ČOV