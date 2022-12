Women in Tech: Ženy, které se nebojí jít si za svým snem

Žijeme v době technologické a žen je v tomto oboru zbytečně málo. Právě proto vznikl unikátní projekt Women in Tech zaměřený na podporu žen zejména ze startupového prostředí. Jeho první ročník, na jehož organizaci se společně podílely Hospodářská komora prostřednictvím svého Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace a společnost Huawei, má nyní za sebou úspěšné finále. Vzdělávací program po dobu šesti měsíců předával cenné know-how šesti pečlivě vybraným podnikatelkám, jejichž pracovní projekt je nasměřoval k oboru moderních technologií. Prostřednictvím mentoringu, workshopů a vzdělávacích akcí dostaly podnikavé startupistky příležitost rozvíjet svůj talent, schopnosti i portfolio kontaktů a posunout své projekty na zcela novou úroveň.

S podporou jde všechno líp

Slavnostní ocenění účastnic programu Women in Tech se uskutečnilo v polovině prosince v pražském Florentinu. „V Česku chybí dostatečná podpora projektů, které cílí na ženy právě v souvislosti s pokročilými technologickými projekty,“ prohlásila mentorka a patronka projektu Linda Štucbartová, která dámy přivítala na pódiu. Sama je úspěšnou podnikatelkou a i na základě svých zkušeností věří, že správná podpora v ten pravý moment může znamenat naprostý převrat v úspěšnosti projektu. Proto ji potěšilo, že v rámci výběrového programu mohla spolu s řadou dalších expertů poskytnout šesti účastnicím ze šesti různých oborů potřebnou podporu tak, aby jejich projekt překonal další laťku a troufl si ještě výš, třeba až na expanzi do světa.

„Na české startupové scéně se začíná pohybovat více mimořádně tvůrčích a sebevědomých žen se skvělými nápady, což je velmi dobrá zpráva pro tuzemský byznys. O úspěchu v podnikání ale nerozhoduje pohlaví, nýbrž schopnosti a nadšení,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a dodal: „Ženský přístup ale přichází i s dosud neuvažovanými a neotřelými řešeními, což jednoznačně představuje konkurenční výhodu v jinak převážně mužském světě byznysu a tu bychom měli v ekonomice využít. Tento potenciál chceme rozvíjet, a proto těmto inspirativním ženám budeme i nadále poskytovat zázemí pro jejich růst.“

Finále jako nový začátek

Účastnice projektu získaly v rámci ceremoniálu svá ocenění a ačkoliv se může zdát, že zde jejich cesta programem končí, naopak začíná její nová etapa. Podnikatelky totiž zůstanou i do budoucna součástí platformy Women in Tech, která se s dalšími ročníky otevře většímu množství startupistek a podnikavých žen. „Když jsem v červnu tohoto roku byla vybrána do programu Women in Tech, nevěděla jsem, že mám před sebou půl roku setkávání se zajímavými ženami, které se podobně jako já rozhodly založit start-up, v nichž jsou technologie klíčové,“ podělila se o své dojmy Andrea Najvárková, spoluzakladatelka firmy BringAuto. Program jí dal mimo jiné hlavně možnost poznat inspirativní kolegyně, zakladatelky či manažerky firem, které se pohybují v oblasti technologií a setkávají se s podobnými výzvami. Bohdana Goliášová, zakladatelka největší české platformy pro rukodělné umělce Tvůrci v praxi, ocenila individuální přístup, vzdělání a konzultace šité „na míru“ i možnost konzultovat se zahraničním mentorem.

„Program byl v průběhu roku tak pestrý, že byl přidanou hodnotou nejen pro oceněné finalistky, ale i širokou veřejnost,“ zhodnotil první ročník Women in Tech James Tang, ředitel společnosti Huawei pro Česko. „Věřím, že se nám letos podařilo zvýšit povědomí o ženách v ICT sektoru, a jsem velmi rád, že naše společnost může být součástí rozvoje tuzemské ženské startupové scény.“ Jeho slova potvrdila i další z účastnic, zakladatelka startupu Impactso Hana Stelzerová: „V tomto projektu nejde o soutěž, ale o vzájemnou podporu, rozvoj našeho potenciálu a ženskou solidaritu. To si myslím, že v naší společnosti chybí a v tom je tento projekt výjimečný. Women in Tech zviditelňuje ženy podnikající v IT a já věřím, že to pomůže více ženám se v oblasti digitalizace realizovat.“

VUPI a Huawei po letošním úspěchu Women in Tech již vyhlíží další ročník, do kterého se tentokrát bude moci sama přihlásit jakákoliv začínající podnikatelka se zájmem o technologie. Z přihlášek poté odborná porota vybere širší počet účastnic, které získají přístup k online vzdělávací a networkingové platformě, a užší okruh účastnic, jimž bude poskytnut individuální mentoring a vzdělávání na míru jejich podnikání.