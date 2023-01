VPS od Zonercloud.cz nabízí nejlepší výkon na trhu

Výběr vám usnadní nejnovější srovnání výkonu virtuálních serverů, ve kterém své prvenství obhájila společnost ZONER a.s. se svým projektem ZonerCloud.cz.

Virtuální privátní servery (VPS) se co do funkčnosti nijak neliší od fyzických serverů. Nejnovější test výkonu virtuálních serverů mezi poskytovateli virtuálních serverů v České republice a střední Evropě určil jasného vítěze. Ve srovnání, kde nechyběly společnosti Amazon, Google a Microsoft, zvítězil ZonerCloud v 5 z 6 kategorií.

Výběr konkurenčních služeb a parametrů serverů

Do srovnání výkonu bylo vybráno celkem 16 poskytovatelů. U každé společnosti proběhla objednávka virtuálního serveru s plným administrátorským (root) přístupem. Test dále kladl důraz na srovnání stejného počtu virtuálních procesorů (CPU) a dalších základních parametrů, jako je velikost RAM nebo SSD.

Na rozdíl od ZonerCloudu většina testovaných VPS nenabízela individuální konfiguraci jednotlivých parametrů. To v praxi znamená, že si uživatel nemůže navýšit velikost RAM, SSD nebo počet jader CPU. V takovém případě musí přejít na vyšší cenový tarif. Připlatí si tak navíc i za to, co primárně nepotřebuje. Z toho důvodu měly některé servery parametricky vyšší konfiguraci než ZonerCloud, který i přesto získal nejlepší výsledky a stal se celkovým vítězem.

Metodika srovnání a typy testů

Testování výkonu VPS probíhalo na platformě Phoronix Test Suite (verze 10.8.4), která je celosvětově uznávaným nástrojem pro nezávislé výkonnostní testy.

Jako operační systém testovaných VPS jsme zvolili Debian 11, na kterém byly před spuštěním testů provedeny veškeré aktualizace, aby byly podmínky co nejvyrovnanější.

Srovnání bylo rozděleno do 6 kategorií a celý proces zabral cca 3 týdny, jelikož se neobešel bez řady komplikací, počínaje výpadky některých levnějších řešení (kvůli přílišné zátěži) a konče některými typy testů, které se opakovaně nepodařilo z různých důvodů dokončit.

Výsledky testu

Provoz webového serveru posílá řadu souběžných požadavků na připravený Apache HTTPD server.

Provoz aplikačních skriptů otestuje dovednosti a vyzkouší různá zákoutí chování PHP, nejpoužívanějšího programovacího jazyka.

První test měří dobu potřebnou k přeložení linuxového jádra. Kompilace je komplexní problém, který prověří mnoho aspektů chování serveru.

7-Zip komprese dat je klasickým testem pro prověření hrubé síly CPU.

Dbench provádí mnoho souborových operací a dává tak jasnou představu o chování disku pod zátěží.

Použita paměťová databáze Redis s permanentním diskovým úložištěm je skvělým prostředkem pro běžné úlohy, něco mezi memcache a relační databází.

ZonerCloud v testu potvrdil, že svým zákazníkům nabízí nejlepší výkon a dostupnost virtuálních serverů za skvělou cenu. Díky neustálým inovacím a rozšiřování své serverové infrastruktury je stále o krok před konkurencí.

Přejděte do ZonerCloudu a ušetřete

Provozovat vlastní mailové, aplikační nebo souborové servery začíná být velmi drahé. Ve většině případů servery ve firmě fungují nepřetržitě, i když je zrovna aktivně nikdo nevyužívá. Spotřebovávají tak zbytečně velké množství energie. S jejich provozem se kromě energetických nákladů pojí i výdaje na pořízení, údržbu a správu serveru, zálohování dat a licencování softwaru. Navíc je třeba připlácet i za podpůrné systémy jako je klimatizace, UPS a síťové komponenty.

Standardní VPS z nabídky ZonerCloudu je řádově o 50-70 % levnější, než jsou měsíční náklady na energie jednoho fyzického serveru bez dalších nutných zařízení a jeho správy.

Nejvýkonnější VPS od ZonerCloudu se slevou 50 % a dárkem ke každé objednávce

Pro maximální dostupnost služeb ZonerCloud disponuje třemi na sobě nezávislými poskytovateli internetového připojení a záložními systémy napájení. Díky vlastnímu datacentru v kategorii Tier III se sídlem v Brně jsou data uživatelů důkladně zabezpečena a neopouštějí hranice ČR.

Vyzkoušejte virtuální servery z nabídky ZonerCloudu s garantovanou dostupností 99,99 %, zřízením do 55 vteřin a možností si server nejdříve nezávazně vyzkoušet. Nyní s akční slevou 50 % a dárkem ke každé objednávce.

Pokud si nevíte rady s výběrem služby, kontaktujte zdarma zákaznickou podporu ZonerCloud.cz, nechte si sestavit řešení na míru a přidejte se mezi ostatní firmy, které se ZonerCloudem ušetřily peníze a zefektivnily provoz svých systémů.