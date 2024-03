Trh s drony jde nahoru, ve vývoji vede Asie, říká expert

Kdy si budeme moci zaletět s dronem třeba do práce?

Přeprava osob prostřednictvím dronů je téma, kterým se mnoho společností zabývá, ale plné využití tohoto potenciálu ještě není na dosah. Hlavní překážkou jsou bezpečnostní otázky, včetně nedostatku regulace pro pohyb velkých přepravních dronů s lidskou posádkou ve vzdušném prostoru. I když na trhu existují drony pro monitoring, sběr obrazu a dalších dat, drony pro lidi musí překonat technologické a ekonomické bariéry, jako je dosah a pohon, což ještě chvíli potrvá.

Jakou rychlostí se toto odvětví rozvíjí?

Využívání dronů se celosvětově vyvíjí extrémně rychle a dynamicky. Například v roce 2020 dosáhl globální trh s drony hodnoty přes 14 miliard dolarů a podle odborníků má tendenci exponenciálně růst. Předpovědi naznačují, že do roku 2025 se trh dokonce zdvojnásobí. Růst je poháněn širokou škálou aplikací včetně průmyslového monitorování, zemědělství, bezpečnosti, zábavy a dopravy. Rozvoj dronů je také podporován pokrokem v technologii, včetně vylepšených baterií, lehčích materiálů a pokročilých senzorů, což zároveň usnadňuje jejich široké nasazení ve všech odvětvích.

Kde tedy mají v dnešní době drony největší využití?

Drony lze využít téměř ve všech oblastech života. Asi vás napadne filmování a zábavní průmysl, nicméně ukazuje se, že například v zemědělství přináší drony obrovskou efektivitu. Díky sběru dat a analýze podporují udržitelnost a umožňují optimalizaci procesů, což je klíčové pro moderní farmářství v dnešní době. Používají se pro monitorování plodin, mapování polí, přesnou aplikaci pesticidů a hnojiv, předpověď sklizně a také pro monitorování záplav a eroze.

Jakýkoliv dron s výbavou od Dronetagu je v reálném čase digitálně viditelný pro všechny účastníky letového provozu. Co vás dovedlo k tomuto projektu?

V listopadu 2018 jsme se zúčastnili Space Application Hackathonu s původním záměrem řešit migrace a analýzu dat ze satelitních snímků. V jeho průběhu jsme si uvědomili nedostatek nástrojů pro identifikaci dronů na trhu a rozhodli se tuto mezeru vyplnit. Tehdy neexistovala žádná jasná legislativa ani výhledy do budoucna v oblasti regulace dronů, avšak růst využití dronů v průmyslu naznačoval potřebu efektivního řešení pro jejich koordinaci a sběr dat. Na základě těchto poznatků jsme se zaměřili na vývoj hardwaru a softwarové platformy pro optimalizaci jejich využití.

Vaše firma jde mílovými kroky dopředu, uspěli jste v soutěži Vodafone Nápad roku, loni v prosinci jste byli vybráni do prestižního akcelerátoru DIANA, který organizuje Severoatlantická aliance. Na jaké další úspěchy jste momentálně pyšní?

Poptávka po celém světě šla během minulého roku obrovsky nahoru, což nás vedlo ke zvýšení produkce z několika desítek kusů téměř na 1000 za týden. V současné době jsme schopni dodat 600 až 1000 zařízení týdně do různých částí světa, přičemž našimi odběrateli jsou jak samotní uživatelé dronů, tak výrobci. Rozmach poptávky také vedl ke stěhování z malého prostoru ve Střešovicích, kde jsme prakticky vyráběli v garáži bez oken, do velkorysých prostor na Vinohradech – takže doslova z garáže do vily.

Dronetag nyní aktivně podporuje více než 10 000 dronů ve 20 zemích světa, přičemž největší podíl je ve Spojených státech. Jsme hrdí, že jsme jako první na světě získali povolení tamních úřadů pro letectví na nabídku remote ID modulu, což je hardware sloužící k dálkové identifikaci dronů. Po úspěšné implementaci v USA se nyní zaměřujeme na evropský a asijsko-pacifický region. Naší misí je zpřehlednit provoz dronů a díky našemu řešení data nejen vysílat, ale i přijímat, vizualizovat a sdílet do různých platforem. Máme mnoho partnerů, kteří od nás data berou a integrují je do svých řešení řízení provozu bezpilotních letadel.

Nedávno jste se vrátil z Číny z exkurze pořádané společností Huawei, jak na vás působí tamní technologické prostředí v porovnání s Evropou?

Obzvláště mě zaujal rozvoj elektromobility a výzkumně-vývojové kapacity země. V tamním technologickém prostředí jsem spatřil dynamiku, která neustále zvyšuje laťku v oblasti vývoje dronů a souvisejících technologií. Byla cítit motivace posouvat hranice směrem k novým technologiím a miniaturizaci. Každý region má své vlastní unikátní charakteristiky a přístupy k technologickému vývoji. Nicméně, technologické prostředí Číny vyniká svou rychlostí.

Mohlo by se podle vás třeba právě asijské prostředí stát tím, které jako první nabídne budoucnost s drony plně integrovanými do každodenního života běžné populace?

Mohlo a je to vidět i v současnosti. Mnoho inovací v oblasti technologického pokroku pochází z Asie, kde jsou státy známé svým „early adopters“ přístupem, nebo-li časným osvojováním novinek, a aktivně představují nové technologie celému světu. Některé země již provádějí testy s plně autonomními drony v pilotních provozech.