Tiché motory MOTINOVA v elektrokolech LOVELEC ohromí i vás!

Nové elektromotory MOTINOVA, které jsou novinkou pro sezonu 2023, pak k těm všem benefitům přidávají i velice tichý chod a plynulý nástup elektrické asistence.

Elektromotory MOTINOVA můžete najít hned v pěti modelech českého výrobce elektrokol LOVELEC.

Model MOTINOVA PEGASI najdete v trekingových elektrokolech LOVELEC TRIAGO a TERAKA. Navíc u těchto dvou modelů si můžete vybrat, zda chcete rám s nízkým nástupem tedy Low step nebo klasický pánský rám neboli variantu Man. Model MOTINOVA Pegasi se vyznačuje silným krouticím momentem 85Nm, který vás vyveze bez problémů i do těch nejprudších kopců. Díky vysoké účinnosti pohonu až 85 % mají elektromotory MOTINOVA malý odběr energie z vaší baterie, a proto si můžete užívat opravdu dlouhých cyklovýletů. Modely LOVELEC TRIAGO a LOVELEC TERAKA jsou ideálními parťáky na víkendové výlety do přírody nebo za návštěvou známých, ale i na každodenní dojíždění na elektrokole do práce.

Zajímavostí je pak elektroskládačka LOVELEC FORNAX, jedná se o jednoho z mála českých výrobců, který nabízí elektroskládačku se středovým elektromotorem. V modelu FORNAX je použitý motor MOTINOVA Volans, který vyniká opravdu mimořádně tichým chodem pod úrovní 55 dB. Díky tomu je jízda na elektro skládačce LOVELEC FORNAX opravdu velice příjemná a nepřekvapí vás ani nějaké prudké městské stoupání, jelikož elektromotor MOTINOVA Volans disponuje plně dostačujícím krouticím momentem 65 Nm. Díky těmto vlastnostem elektromotoru spolu s odpruženou vidlici, odpruženou sedlovou trubkou, hydraulickými kotoučovými brzdami a další komfortní výbavou je i delší vyjížďka na LOVELEC FORNAX příjemným zážitkem.

Česká elektrokola LOVELEC s motory MOTINOVA se vyznačují svou efektivitou, silou, tichostí a plynulostí, kterou ocení každý cyklista, který uvažuje o elektrokole. Nejlepší možností je si elektrokolo vyzkoušet, proto neváhejte a přijďte si elektrokola zdarma a nezávazně vyzkoušet na náš showroom v Českém Těšíně na ulici Nádražní 5. Můžete taky navštívit více než 60 prodejen našich obchodních partnerů po celé České republice a prohlédnout si elektrokola LOVELEC naživo.