Školáci jsou online! Proveďte je nástrahami a nepodceňte důvěru

Čím dál více z nich je však do školy vybaveno i vstupenkou digitálního světa, který mají neustále v kapse nebo ve školním batohu.

Pokud i vy patříte k rodičům, kteří své dítě vybavili na cestu do školy s jistými očekáváními novým telefonem, měli byste zpozornět. „Technologie jsou vstupenkou do digitálního prostoru a s vlastním přístrojem se pojí i velká míra samostatnosti,“ vysvětluje Pavel Košek, odborník na online bezpečnost a garant projektu #vbezpeci od Huawei. Odchodem do školy totiž přestává být dítě pod rodičovským dozorem a zjednodušeně řečeno si s telefonem může dělat, téměř co si zamane. Klíčové proto je, aby byl rodič dítěti správným ochráncem, který ho provede základy bezpečného a přínosného užívání technologií.

Bavte se o online nástrahách

Dnešní děti ovládají technologie naprosto intuitivně, povětšinou jsou jimi obklopeny hned od narození. Online svět ale nechápou v potřebných souvislostech, chybí jim často nejen potřebná sociální, ale i tzv. digitální gramotnost. Tu je ideální začít budovat hned od útlého věku, navíc souvisle a pravidelně. „Bavte se o online bezpečnosti kdykoliv a kdekoliv. Nahráváte fotky do počítače? Sdílíte příspěvek na sociálních sítích? Píšete si s někým? To jsou ideální příležitosti popovídat si s dítětem na téma ‚podívej, co dělám‘ a ‚takhle je to správné a bezpečné‘,“ vykládá Košek.

Školák by společně se získáním vlastního telefonu či tabletu měl vědět nejen to, že na internetu nesmí sdílet důvěrné informace a komunikovat s cizími lidmi, důležitá je i znalost dalších nebezpečných fenoménů, jako jsou například online hecování, sexting nebo kyberšikana. Té podle průzkumů na českých školách čelí 8–10 % dětí, většina z nich se přitom za situaci stydí a nechce o ní mluvit. „Základem zdravého online života dětí je důvěra mezi rodičem a dítětem a otevřená komunikace,“ vysvětluje Košek. „Každý děláme chyby a někdy můžeme uklouznout. Dítě proto potřebuje s jistotou vědět, že se rodiči může svěřit v jakékoliv situaci, aniž by se muselo bát.“

Rodičovská kontrola

Existuje celá řada nástrojů, které může rodič na cestě k zajištění online bezpečí svého potomka využít. Jedná se například o aplikace, které omezí dětem přístup na nevhodné weby, podle věku jim nedovolí přihlášení na některé sociální sítě nebo jim limitují čas strávený u obrazovek. Tito pomocníci jsou velmi prospěšní a rodičům mohou výrazně usnadnit kontrolu dětí, ale i pomoci zjistit, co jejich potomek na internetu dělá. Nesmí však nahradit komunikaci a digitální vzdělávání, které má dítěti poskytovat rodič. „Sebelepší nástroj nezaručí, že s ním rodič bude pracovat dobře a dítě ochrání,“ upozorňuje Košek.

Navíc se najdou i takové postupy, které mohou dítěti zasahovat do soukromí, což může narušit křehké pouto důvěry. „Všechna bezpečnostní opatření dítěti vysvětlete. Proberte s ním, co toto opatření dělá a proč je v této chvíli důležité. Postupem času můžete opatření mírnit a dítěti předávat více zodpovědnosti,“ doporučuje odborník. Na internetu je také rodičům k dispozici řada užitečných návodů, jak v těchto citlivých tématech postupovat – například v rámci projektu Univerzity Palackého E-Bezpečí, O2 Chytrá škola, Vodafone Digitální rodičovství nebo platforma Huawei #vbezpeci.