Program Women in Tech ocenil úspěchy talentovaných podnikatelek

Projekt Women in Tech vytvořený ve spolupráci Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace a společnosti Huawei je celoročním dobrodružstvím, které ženám nabízí nejen zkušenosti v oblasti technologií, ale také podporu a inspiraci. „Na rozdíl od startupových soutěží je to program, který netrvá ani jeden večer, ani jeden měsíc, ale trvá celý rok,“ zdůraznila ambasadorka programu a podnikatelka Linda Štucbartová.

Účastnice si během této doby prošly celou řadou vzdělávacích seminářů. Během nich se mohly seznámit s tématy, jako je leadership, umělá inteligence nebo efektivní prezentace, kterými je prováděly špičky v daných oborech. Program nabídl i setkání s inspirativními osobnostmi ve vedoucích pozicích a letošní pozvání přijala Renata Mrázová, která se pravidelně umisťuje v žebříčku nejvlivnějších českých žen magazínu Forbes. Všechny podnikatelky měly také k dispozici individuálního mentora na své vlastní aktivity a bylo jim umožněno vyzkoušet si prezentaci svého byznysu v angličtině při inspirativních snídaních díky spolupráci s EIT Mobility Hub.

Grand finále přineslo ocenění

Všech devět účastnic na svých projektech po celý rok vytrvale pracovalo, a proto si pro ně organizátoři připravili malé překvapení ve formě slavnostní události na půdě Hospodářské komory České republiky. Oslavu obrovského pokroku podnikatelek provázelo i udělení speciálních ocenění.

Získala jej Jaroslava Šnejdarová se svým módním startupem WO-MUM, který je zaměřen na udržitelnou módu pro ženy v průběhu těhotenství a mateřství. Další oceněnou byla Petra Doubková se svým inovativním řešením praní pomocí pracích papírků EcoHaus. Cenu si odnesly také Adéla Sedláčková, produktová manažerka aplikace Preventivka od společnosti Loono, jež pomáhá Čechům s prevencí, a Marie Froulíková se svou vzdělávací platformou Kamdu.

Tímto tempem se rovnosti nedožijeme

Za projektem Women in Tech stojí nejen posilování české startupové scény, ale také snaha odstranit překážky, které brání ženám v pronikání do světa technologií. Jak uvedl Martin Úlovec, zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání na Ministerstu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pozice naší země v rámci mezinárodního srovnání není vůbec lichotivá. „Pokud se podíváme na podíl žen v ICT v České republice, tak výrazně zaostáváme i za celoevropským průměrem.“

V tom s ním souhlasila také Margaux Miller, ředitelka pro vztahy s komunitou ve společnosti Toptal sdružující technologické talenty po celém světě. „Dosažení rovnosti žen a mužů v oboru technologií se při dnešním tempu vývoje nedožije ani jeden z nás. Při současném tempu by to trvalo 134 let. Čeká nás ještě spousta práce.“

Podle vrchního ředitele sekce fondů Evropské unie Ministerstva průmyslu a obchodu Mariana Piechy by se Česká republika mohla inspirovat například Novým Zélandem, který s jeho premiérkou označil za pionýra v podpoře žen v podnikání. Zároveň poukázal na důležitost programů, jako je Women in Tech. „Podporujeme podnikání, podporujeme ženy v podnikání, a to obzvláště v technologiích, které jsou budoucností,“ uvedl Piecha na slavnostní akci.

Podpora pro podnikatelky i v příštím roce

Portfolio podpůrných aktivit zaměřených na ženy chce Hospodářská komora dále rozšiřovat. Toto odhodlání potvrdila také její viceprezidentka Jana Havrdová, která představila novou iniciativu pro příští rok Women for Business. Ambasadorkami této platformy se stanou i absolventky letošního ročníku Women in Tech. Oba programy tak budou společně v příštím roce formovat novou generaci podnikatelek, které se rozhodnou posunout své podnikání na vyšší úroveň.

„Věřím, že se nám naším společným přičiněním daří zvedat povědomí o ženách v ICT sektoru a máme radost, že může být Huawei součástí startupové scény v České republice,“ prohlásil David Čcheng, zástupce společnosti Huawei. „Tento projekt budeme úspěšně rozvíjet, protože tyto příběhy jsou natolik inspirativní a vzácné, aby na ně ostatní mohli v budoucnosti navazovat,“ uzavřel Zdeněk Zajíček.