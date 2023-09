Jak se staví hi-tech banka?

Během posledních několika let zažily online služby tak obrovský vzestup v rozsahu, kvalitě i vzájemném propojení, že si hodně z nás už ani nepamatuje, kdy jsme si naposledy koupili nějakou větší věc jinak než po internetu, došli si pro jídlo s sebou nebo snad navštívili pobočku cestovní kanceláře.

Pro banky to znamená, že se musejí poměřovat se stále větším množstvím poskytovatelů služeb, kteří ale nenesou ani zdaleka tak velké riziko a zodpovědnost. Je to logické – když zákazníkovi přivezou šunkovou pizzu místo salámové, je to o hodně menší problém, než kdyby platba za takovou objednávku odešla na jiný účet, než měla.

Takže zatímco běžné služby mohou při vývoji nových produktů pro zákazníky postupovat metodou pokus-omyl, pro banky jsou chyby zcela nepřípustné. Musejí ale kvůli tomu být v závodu o nejlepší digitální služby pozadu? Určitě ne!

Banka jako hi-tech firma

Je obrovský rozdíl mezi tím, začít stavět zcela novou „internetovou“ banku, a digitalizovat zavedený bankovní dům se sítí poboček a miliony klientů, kteří jí důvěřují třeba už desítky let. Výsledkem ale v obou případech musí být hi-tech organizace, která dokáže poskytovat prakticky všechny svoje služby digitální cestou, prostřednictvím kanálů, které konkrétním zákazníkům vyhovují. Zavedené banky přitom mají i řadu výhod – patří k nim zkušenosti a také možnost obsloužit klienty i na pobočce – pokud je to jejich přání. A jak se tedy staví hi-tech banka?

Všechny tradiční banky si s sebou nesou svůj základní (core) systém na zúčtování transakcí, který byl postupem času rozšiřován o velké množství dalších systémů a modulů pro různé bankovní služby. To samozřejmě zvyšovalo složitost vazeb mezi jednotlivými funkcemi i předávání dat mezi systémy a komplikovalo jakoukoli další inovaci.

V České spořitelně jsme se proto již před lety rozhodli stávající systém rozebrat na jednotlivé části, jako jsou platební styk, kartové operace a mnoho dalších, tyto služby modernizovat a následně je kompletně přenést do cloudu. Vrcholem našeho úsilí je přenést do cloudu také core systém, abychom mohli o České spořitelně hovořit jako o kompletně digitální, cloudové bance.

Technologie Googlu, RedHatu i Amazonu

Přenos banky do cloudu není možný bez kompletního přepracování jednotlivých systémů, aplikací a služeb na moderní platformy, jako jsou kontejnery v Kubernetes a OpenShift, a s využitím technologií jako Kotlin či React pro vývoj back-endových a front-endových řešení. Jde o moderní, ale dnes již důkladně prověřené webové technologie, na které sázejí (nebo je dokonce samy vyvíjejí) i technologické giganty typu Googlu či Facebooku. Jako cloudovou platformu pak v České spořitelně využíváme kombinaci služeb privátního a veřejného cloudu u největších globálních poskytovatelů, jako jsou Amazon Web Services nebo Microsoft Azure.

Žádná z technologií by ale nemohla plnit svůj účel, pokud bychom se v České spořitelně nemohli spolehnout na naše vlastní oddělení vývoje, které již několik let spěšně budujeme. Na digitalizaci stávajících a vytváření nových služeb proto dnes v České spořitelně pracuje několik stovek vývojářů, testerů a produktových manažerů. A právě díky postupné proměně banky na hi-tech společnost se nám daří vytvářet kompletně digitální, bezpečné a snadno použitelné služby pro naše klienty.