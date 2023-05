Dnes slavíme Světový den telekomunikací

Moderní technologie a zejména ty, které nám zajišťují okamžité spojení odkudkoliv a s kýmkoliv, se staly nedílnou součástí našich životů. Svět bez nich si již drtivá většina z nás nedovede představit. Dnešní den je zasvěcen právě jim.

Mezinárodní den telekomunikací se slaví každoročně 17. května již od roku 1969 u příležitosti založení Mezinárodní telekomunikační unie a zároveň v den výročí podpisu první Mezinárodní telegrafní úmluvy v roce 1865. V roce 2006 jej OSN přejmenovala na Světový den telekomunikací a informační společnosti a stal se všeobecně uznávanou globální iniciativou, do níž se zapojují lidé po celém světě. Každý ročník je věnován konkrétnímu tématu, jehož cílem je nastartovat diskuzi především okolo palčivých společenských otázek. Tím letošním je, jak lze prostřednictvím informačních a komunikačních technologií pomáhat v nejméně rozvinutých zemích. Jejich seznam, který je každé tři roky revidován Komisí pro rozvojovou politiku při OSN, nyní čítá 46 lokalit.

Být online není samozřejmost

Když se podíváme na náš současný život v úzkém propojení s digitálním světem, přístup ke stabilnímu internetovému připojení se dá brát téměř jako základní právo každého člověka. „Digitální technologie dnes přetvářejí definici toho, co to znamená být ve spojení s příležitostmi, vědomostmi a všeobecně se světem,“ uvedla k letošnímu dni telekomunikací generální tajemnice Mezinárodní telekomunikační unie Doreen Bogdan-Martin. Pro nezanedbatelnou část lidstva je však vstupní brána do online prostoru stále těžce dostupným privilegiem.

Podle zprávy OSN se téměř třetina světové populace k internetové síti doposud nikdy nepřipojila a i přes skokový nárůst konektivity, který zapříčinila globální pandemie, jim je tato možnost nadále nedostupná. V nejméně rozvinutých zemích disponuje přístupem k internetu v průměru pouze 36 % obyvatel. V některých regionech, jako jsou například Madagaskar, Jižní Súdán, Uganda či Mosambik, ale zůstávají bez připojení více než čtyři pětiny obyvatelstva.

Zajímá-li vás porovnání s naší domovinou, podle Sdružení pro internetový rozvoj používalo v roce 2022 internet 85 % Čechů starších 10 let, přičemž i tento podíl rok od roku stoupá. Například internet v telefonu má k dispozici přes 6,8 milionu z nás, což je oproti roku 2015 nárůst ve výši 135 %.

Cesta k digitální inkluzi

Mezinárodní telekomunikační unie s ohledem na stávající situaci v nejméně rozvinutých zemích bije na poplach a k ní se přidávají i další velcí hráči v odvětví. Pod hlavičkou digitální aliance Partner2Connect se unie společně s partnery snaží mobilizovat prostředky na pomoc všem 2,7 miliardám lidí, kteří jsou zatím stále offline. Jedním z partnerů je i společnost Huawei, jež se ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií zavázala do roku 2025 pomoci 120 milionům obyvatel odlehlých oblastí připojit se k digitálnímu světu.

„Být na síti představuje nejen virtuální propojení se zbytkem planety,“ vysvětluje Pavel Košek, ředitel komunikace Huawei. „Po internetu můžeme přivést i do těch nejodlehlejších koutů světa kvalitní vzdělání či lékařské poradenství. Můžeme přinášet nové příležitosti, které pomohou místní komunitě například šetřit životně důležitými zdroji a prostřednictvím nových technologií podnítit rychlejší rozvoj těchto regionů.“

Počet lidí využívajících internet rok od roku stoupá, nicméně ve vyspělých zemích mnohem rychlejším tempem než v nejméně rozvinutých oblastech. Ačkoliv je v dnešní době online více populace než před deseti lety, rozdíl mezi naším světem a odlehlými regiony se paradoxně zvětšuje. Letošní Světový den telekomunikací tak má sloužit jako připomínka negativního trendu a výzva k jeho řešení.